Messze már az az idő, amelyben a mobilra optimalizált bankszolgáltatásokat csak azzal a céllal hozták létre, hogy a legfontosabb bankszolgáltatásokat útközben is elérhesse az utazó. Ma már egész szolgáltatásarzenállal rendelkeznek a hazai banki mobilappok, melyek bizonyos tekintetben túlszárnyalják az asztali internetbankok tudását is.

Lehetséges, hogy egy okmányos inkasszó benyújtása vagy egy értékpapírtranszfer ma még mindig csak asztali internetbankkal végezhető el, de azok a funkciók, melyeket gyakran használunk, sőt, amiket útközben használunk, ma már a legtöbb esetben megtalálhatók a banki mobilalkalmazásokban is.

Érdemes lehet áttérni internetbankról a mobilapplikációra

Természetesen érdemes kihasználni az asztali internetbankok képességeit, amelyek egyes, ritkábban használt tranzakciók elérhetőségében vagy a nagyobb, kényelmesebb képernyőben jelentkeznek előnyként, azonban a napi bankolási feladatok csaknem 100 százaléka ma már elvégezhető a bankunk mobilapplikációjával is. E mellé ráadásul olyan szolgáltatásokat is megkapunk, melyek az asztali számítógépünktől vagy laptopunktól távol, például munkahelyen, de legfőképpen útközben is remekül kihasználhatók. Hiszen pénzügyeik mindenhol vannak az embereknek, de legfőképpen akkor, amikor úton vannak.

Fotó: Shutterstock

Egy banki mobilapplikáció használata azt az előnyt hordozhatja, hogy például egy átutalást vagy számlabefizetést olyan holt időben is el tudunk végezni, amikor várakozunk valamire. Be lehet fizetni például egy éppen elektronikusan érkezett számlát bankkártyával vagy átutalással, át lehet küldeni egy pénzösszeget egy családtagunknak, de arra is van mód, hogy a bankkártyánkat csak a vásárlás idejére élesítsük, netán közlekedési jegyet vásároljunk.

Ha megszokjuk a banki mobilapplikáció használatát, akkor előbb-utóbb otthon is a mobil után nyúlunk majd, ha pénzügyeket kell intézni ahelyett, hogy belépnénk az asztali internetbankba, ami hosszadalmasabb is lehet a kétfaktoros ügyfélhitelesítés miatt, ráadásul általában úgyis kell hozzá a mobiltelefon.

A mobiltelefon ott van velünk minden élethelyzetben, így nemcsak azért valószínűbb a használata, mert megszokottabbá válik, hanem azért is, mert sok készüléken be lehet lépni ujjlenyomattal is, míg az internetbankos belépés ennél kétségkívül bonyolultabb.

A legfrissebb mobilbanki fejlesztések

Friss hír, hogy a MagNet Banknál is elindult a Google Wallettel, Apple Pay-jel történő fizetés, amellyel bezárult a kör: immár minden ismertebb magyar banknál elérhetővé vált a mobiltelefonos fizetés. Ezek ráadásul rátelepíthetők az okosórákra is, a Google Wear OS rendszerű és az Apple által gyártott okosórákra mindenféle külön képesség nélkül is. Más népszerű óragyártók saját rendszert futtató NFC-s okosóráira is rátehető a kártyás fizetés az Erste, K&H és OTP Bankoknál.

Az okosórás fizetések kétségtelen előnye, hogy sem a pénztárcát, sem a mobiltelefont nem kell elővenni a fizetéshez, elegendő csupán az óra odaérintésével fizetni, miután feloldottuk az óra képernyőzárját.

Fotó: Shutterstock

Az UniCredit Bank egy fontos fejlesztésének eredményeképpen a bank ügyfelei bármikor felfüggeszthetik, majd újra aktiválhatják a bankkártyájukat, ezáltal védhetik azokat az esetleges illetéktelen terhelésektől, amikor éppen nem használják azokat.

Az OTP Banknál már chatelni is lehet a bank ügyfélszolgálatával, továbbá lehet OTP e-Gépkocsinyeremény-betétet is vásárolni. Az ügyfelek már devizát is küldhetnek bankon belülre, valamint SEPA átutalást is indíthatnak az okostelefonjaikról. Ugyancsak OTP-s fejlesztés, hogy mostantól már a mobilon is megtekinthetők és letölthetők a banki dokumentumok. Az OTP widgetet hosszan nyomva a kezdőképernyőn, 4 népszerű funkció jelenik meg: utalás, kártyabeállítások, tranzakciók és QR-kódos csekkfizetés. Ezeket kiválasztva az alkalmazás egyből az adott menüben nyílik meg.

A Raiffeisen Banknál egy friss fejlesztés eredményeképpen a felhasználó már néhány kattintással nyithat a deviza számlát, igényelhet hitelkártyát vagy indíthat értékpapír adás-vételt.

A Gránit Banknál elindult a devizaváltás a forint és más devizák között. Új funkció lett az állampapír eladás, mely az eddigi állampapír vétel mellett lehetővé teszi ezentúl az értékesítést is. A számlatörténetben immár a kártyás vásárlások helyét, a cég közismert márkanevét, valamint logóját is láthatják az ügyfelek a tranzakciótörténetben.

A K&H mobilbankban elérhetővé váltak a K&H SZÉP kártya funkciók. Újdonság az ATM és ügyfélpont kereső, illetve a K&H+ szolgáltatás alatt elindult a "K&H visszapénz", vagyis a pénzvisszatérítés lehetősége is.

Melyek a legjobb lehetőségek a banki mobilappokban?

Van pár olyan dolog is, amely a mobilapplikációban jön ki igazán jól. Ezek a pénzügyi szolgáltatások megteremtik az alapját annak, hogy szép lassan átszokjunk az internetbankokról a mobilapplikációkra.

A közlekedés az egyik leginkább ilyen terület. A fővárosban a BKK-ra, országosan pedig a MÁV, Volán és helyi járatokra válthatók mobiljegyek a K&H Bank mobilalkalmazása mellett a bankfüggetlen Simple alkalmazásban is, melyek el is tárolhatók ugyanott. Ez azért fontos, mert fel kell mutatni a jegyet járművezetőknek, ellenőröknek.

Hasonlóan fontos a parkolási díjfizetés és az autópálya-matrica vásárlás is, mely a Simple mellett az Erste Bank Erste MobilePay applikációjában vásárolható meg és tárolható el.

Korlátlanul ingyen lehet utalni a Mobil Aktív Plusz számlatulajdonosoknak az UniCredit Bank mobilapplikációjában a számlacsomaghoz beállított napi és tranzakciós limiteken belül, még a pénzügyi tranzakciós illetékkel megegyező banki díjat sem kell megfizetniük. A megoldás érdekessége, hogy az átutalás csak a mobilapplikációban ingyenes, az internetbankban nem.

2024. februártól egyébként minden hazai bank applikációjában megjelenik a QR-kódos utalás lehetősége, mely teljesen ingyenes lesz és ugyancsak illetékmentes. Ezzel a bankkártyás vásárlásnak kívánnak egy hasonlóan ingyenes, de mobilra épülő belföldi alternatívát teremteni az állam részéről.

Az ATM-ek egyre inkább képesek mobiltelefonos készpénzfelvételre, de ez a szolgáltatás jelenleg több banknál is fejlesztés alatt áll, így a lefedettsége még nem teljes. Az UniCredit Bank azonban már 2019 óta nyújtja az mCash nevű szolgáltatást minden ATM-jénél, amihez csak egy mobiltelefon és aktív mobilapplikáció szükséges.

Egyre több bank nyújtja a bankkártya blokkolásának lehetőségét, mely elsősorban akkor jön jól, ha mobilról érhető el, hiszen így be tudjuk kapcsolni a bankkártyát a pénztári sorban állás alatt és ki tudjuk kapcsolni, miután fizettünk. Kikapcsolt állapotban a bankkártya nem terhelhető sem boltban – érintéssel – sem pedig az interneten, így ez a megoldás sokat segíthet az illegális kártyaterhelési tranzakciók visszaszorításában. A szolgáltatás viszonylag új az UniCredit Banknál, emellett a Gránit, MBH, K&H és Raiffeisen bankoknál is elérhető.

Az egyik legfontosabb információ egy bankszámla esetében azonban mégiscsak az, hogy mennyi pénz van rajta éppen. Több bank mobilapplikációja a belépő képernyőn vagy külön widgeten belépés nélkül is képes megmutatni a bankszámla egyenleget, így a CIB, OTP és UniCredit bankok applikációi esetében.