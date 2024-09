Még sincs elkésve a Fed a kamatvágások megkezdésével?

A hektikusabb élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginflációs mutató 3,2 százalékon ragadt, ahogyan az elemzők várták, vagyis nem változott júliushoz képest, ami így szintén nem okozott meglepetést. Havi szinten mindezzel szemben 0,2-ről 0,3 százalékra emelkedett a mutató, ami a Fed szemében mégiscsak megjegyzendő, pláne, miután sokéves júniusi mélypontjáról így most már második hónapja emelkedik. A szolgáltatási infláció a lakhatási költségek drágulásának köszönhetően továbbra is 4,9 százalék körül alakul. A lakhatási költségek 5,1-5,2 százalékra ugrottak, ami mögött leginkább a bérleti díjak játszottak szerepet (5,3 százalék). Ez havi szinten látványosabb volt, és mivel kulcsfontosságú összetevője a szolgáltatói inflációnak, ezért szintén érdemes szorosabban nyomon követni ennek alakulását. Az erőteljesebb indexálás a bérleti díjak mellett a lakásbiztosítások költségét is elérte. Itt a mutató 3,1-ről 3,6 százalékra ugrott, holott nyáron volt ebben némi konszolidáció. A lakhatási költségek nélkül számított szolgáltatási maginfláció 4,5 százalék volt, ami csak az idei második legalacsonyabb adat. Ha azonban a lakhatási költségeket a teljes maginflációból távolítjuk el, akkor a kapott 1,7 százalékos ütem (ami 1,8 százalékról süllyedt tovább) 2021 márciusa óta a legalacsonyabb. A termék-maginfláció változatlanul mínusz 1,9 százalék, vagyis továbbra is komoly visszahúzó erővel bír. Az elmúlt egy és negyed évben ez volt a 14. hónap, amikor negatív előjelű adatot látunk ebben a tekintetben. A repülőjegyárak látványosan megugrottak, pl. júliusról augusztusra (3,9 százalék), éves alapon azonban még mindig alkalmazkodást tükröznek a gyenge kereslethez (mínusz 1,3 százalék).