Járvány sújtotta stratégiai ágazatunk: az állattenyésztés

„Hagyjuk békén a teheneket” – áll a piacvezető margaringyártó cég egyik hatásvadász reklámjában. Valóban, mi az állattartók részéről is csak ugyanezt kérjük, vagyis a lejárató kampány beszüntetését. A Világgazdaság honlapján néhány héttel ezelőtt már írtam arról a tévhitről, melyet az állattenyésztés üvegházhatásúgáz-kibocsása kapcsán terjesztenek, és amelyet az ipari lobbi finanszíroz. Azt azonban még a „zöld”-lobbi sem tudta soha megcáfolni, hogy a hús, a tej vagy éppen a tojás olyan teljes értékű fehérjéket tartalmaz, melyek létfontosságúak az emberi szervezet számára. Hagyjuk tehát békén az embereket is, hadd döntsék el maguk, hogy milyen élelmiszert fogyasztanak! Hiszen a Covid-járvány időszaka is megmutatta, hogy a lakosság stratégiai élelmiszerként tekint az állati eredetű termékekre, az pedig, hogy ezt hazai forrásból tudjuk kielégíteni, legalább olyan fontos szempont a magyar fogyasztók számára. Nem véletlen, hogy a mostani száj- és körömfájásjárvány is a figyelem középpontjába helyezte az ágazatot. De mit is veszíthetünk, akár a „zöld”-lobbi, akár a járványok miatt? Mostani cikkemben a hazai állattenyésztést vesszük górcső alá.

Járvány sújtotta ágazatunk: az állattenyésztés / Fotó: Krizsán Csaba

Szarvasmarha: a mezőgazdaság nehézipara járvány idején is

A szarvasmarha-állományunk közel 900 ezer állatot számol, amely kisebb-nagyobb eltérésekkel nagyságrendileg állandó volt az elmúlt öt évben. Élőállat-exportunk jócskán (kétszeresen is) meghaladja az importot, főbb célpiacaink sorrendben Koszovó, Horvátország és Ausztria. A hús kereskedelme kapcsán már kevésbé pozitív a mérleg, hiszen többet hozunk be az országba, mint amennyit kiviszünk. Ezt javítandó, nemrégiben komoly pályázati forrásokat hirdettek meg a hazai feldolgozóipari kapacitások fejlesztésére. Más kérdés a tehéntej piaca, melyet mindig is jelentős volatilitás jellemzett, függően a világpiaci igényektől, bár tény: a bolygó lakosságának tejfogyasztása közel 10 kilogrammos mértékben nőtt az elmúlt években, és várhatóan tovább emelkedik a fejlődő országok bővülő keresletének köszönhetően. A tejhasznú tehénállományunk egyébként a 200 ezret alulról súrolja, nagyságrendileg itt sincs változás az elmúlt öt évhez képest.