Kontárok – anyagi és bizalmi veszteséget is okoznak

Sokadszorra megismétlem: a jól tervezett és kivitelezett szigeteléssel, klíma- és fűtés rendszerekkel kevesebb energiát használunk, és kisebb környezetterhelést érünk el.

Ez a munka azonban jól felkészült szakembert feltételez, aki tudja mit és miért csinál.

És e vonatkozásban van egy olyan mozzanat, amely nem hagyható figyelmen kívül: és ez a bizalom. A szereplők közötti bizalmi viszony fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert a bizalom olyan lélektani tényező, amely ha kialakul a megrendelő és a jó szakember között, termékennyé teszi a közös munkát, elérhetővé teszi a felújítástól várt célokat.

Azt reméljük, hogy a szavaink meghallgatásra találnak. A magyar mérnöktársadalom ahogy nyugalmas viszonyok és válsághelyzetek körülményei között eddig is, ezután is az ország boldogulása érdekében dolgozik.

Azt is tudom, hogy jó szakemberből soha sincs elég. Régóta küzdünk a szakember-utánpótlás képzésének a kérdésével szinte minden formában, a szakmunkástól a mérnökig.

Ezt minden alkalommal, ha módon van rá, szóvá teszem, ahogy most is – hiszen a jó képzés eleve csökkenti annak lehetőségét, hogy valaki hányaveti munkát végezzen. És a jó képzés jó morállal is párosul – ezt hosszú évtizedek (mérnöki) tapasztalatának a birtokában írom le. A jó szakember tudja azt, hogy mit tud, meddig terjed a kompetenciája, mit és hogyan kell elvégeznie ahhoz, hogy a munkájával kivívja az elismerést. Itt egy újabb szempontra hívnám föl a figyelmet, visszautalva a cikkem elejére: a jó szakemberek társadalmi megbecsülésére – ellentétben a kontármunka presztízsromboló hatásával.

Zárójelben jegyzem meg: nyilván kontármunkát senki sem akar, azzal sajnos csak utólag szembesül a megrendelő.