Merre tovább forint?

A forint árfolyama az elmúlt években gyakran került az érdeklődés középpontjába. Jellemzően persze akkor olvashattunk legtöbbet az árfolyamról, amikor az gyengült és átlépett egy-egy kerek értéket – például a 400-as szintet. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor az árfolyam jellemzően gyengült – a 2023-as évet kivéve 2018 óta mindig.

Forint – minek köszönhető a stabiltás, sőt az erősödés / Fotó: Balogh Zoltán

Az egyes években a forint gyengülésének mértéke a következő volt:

2018: 3,7%

2019: 2,8%

2020: 10,5%

2021: 1,1%

2022: 5,5%

2023: -4,4% (erősödés)

2024: 7,1%

Bár az elmúlt 5 évben jelentős sokkok (koronavírus, háború, energiaválság) érték, érik a gazdaságot, a fentiekből jól látható, hogy a forint gyengülése nem 2020-ban kezdődött. Ennek megfelelően a piaci várakozás is alapvetően egy gyengülő trend lett: ha eddig mindig gyengült, akkor nagyot nem tévedhetünk azzal, hogy továbbra is gyengülni fog. Ez persze azt is jelentette, hogy tekintettel hazánk kis, nyitott gazdaság voltára, számíthattunk a gyengülés inflációs hatásaira, az exportáló cégek pedig számíthattak arra, hogy az euróban számított bevételük egyre többet ér forintban vagy másképp a bérköltségük arányaiban egyre kisebb teher euróban.

A forint a 400-as szintet először 2022. júniusában lépte át – először csak átmenetileg, majd tartósabban is. A legutolsó 400 fölé kerülés tavaly októberben történt – azóta ott is tartózkodott az árfolyam. A 400-as szint alá idén márciusban sikerült először átmenetileg, majd júniusban már úgy tűnik, hogy tartósan is visszakerülni. Míg néhány hónapja tehát még mindenki a trendszerű gyengülésre fogadott és azt számolgatta, hogy 415, 420 vagy 430 lesz az idei év végén az árfolyam, most már a 390-es szinttől sem vagyunk messze.

Jelen sorok írásakor egy euróért 393 forintot kell adni. Persze egyre inkább felmerülhetne, hogy a forint túl erős, azonban ezt tévedés lenne állítani – ugyanott van az árfolyam, mint egy évvel ezelőtt, csak mostanában elszoktunk attól, hogy az árfolyam stabil legyen.

Minek köszönhető a forint stabilizálódása, sőt azt is mondhatjuk most már, hogy erősödése?

Ennek egyaránt vannak keményebb, számszerűsíthető makrogazdasági és kevésbé számszerűsíthető okai.