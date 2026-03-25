Nagy a bizonytalanság az építőiparban a közel-keleti háborúból fakadó energiaválság miatt. Az ingatlanfejlesztők, az építőipari kivitelezők, valamint az építkezést vagy felújítást tervező magánszemélyek egyre gyakrabban keresik puhatolózó kérdésekkel az építőanyag-kereskedőket, ugyanakkor a várható áremelkedések súlyát egyelőre még kevesen érzékelik igazán. Pedig érdemes lenne már most elgondolkodni akár az előrehozott vásárlásokon is, mert az áremelések legkésőbb áprilistól, egyes termékköröknél pedig már március közepétől érezhetővé válhatnak a piacon.

Építőipar – komoly drágulás előtt az építőanyagok

Az építőanyagok árát alapvetően az előállítási költségek és a kereslet, illetve a verseny határozza meg. A termelési költségekbe beletartozik minden, az alapanyagok beszerzése, az energiaköltség, a munkabérek, a logisztikai díjak, a forint árfolyama, valamint számos egyéb működési kiadás is. Ezek jó része emelkedett az elmúlt években, bár az erős forint egészen az elmúlt hetekig kétségtelenül pozitív tényező volt. Ami a keresleti oldalt illeti, az elmúlt két-három év kifejezetten nehéz időszak volt, ezért sem a gyártók, sem a kereskedők nem tudtak érdemi pénzügyi eredményt termelni a vállalkozásaik számára. A szakma nagy része túlélési üzemmódra rendezkedett be, és elsősorban költségoptimalizálással próbálta átvészelni ezt az időszakot, hogy elkerülje a veszteséget. Sok vállalkozásnak azonban ez sem sikerült, és a tartalékhoz kellett nyúlnia, ahol erre egyáltalán volt lehetőség.

Jól mutatja, mennyire kiélezett volt a verseny a piacon, hogy az Újház építőanyag-kereskedelmi hálózat adatai szerint 2024-ben 3,7 százalékos árcsökkenés következett be, 2025-ben pedig mindössze 0,8 százalékos átlagos építőanyagár-emelkedés valósult meg az előző évhez képest a szektorban, miközben például a bérek 6-8 százalékkal emelkedtek.

Az építőanyag-gyártás kifejezetten energiaintenzív iparág. A kőolaj, az ezen keresztül megjelenő üzemanyag, a földgáz és a villamos energia egyaránt meghatározó elemei az építőiparnak és az azt körülvevő infrastruktúrának, a gyártásnak, a kereskedelemnek és a logisztikának is. A közel-keleti válság ezeket a területeket általános és termékszintű értelemben is érzékenyen érinti.