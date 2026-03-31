Kína nyugati befolyásszerzése a működőtőke-befektetéseken keresztül

Bár a kínai működőtőke-befektetés (FDI) összvolumene továbbra is a 2017-es csúcs alatt marad, 2024–2025-ben mérsékelt bővülés volt látható, elsősorban zöldmezős projektek formájában. Ezeken belül az elektromos jármű- és akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházások dominálnak, különösen Európában. Magyarország ebben a folyamatban kulcsszereplővé vált, a kínai EV-beruházások jelentős részének fogadó országaként.

Kína terjeszkedése

Kína a korábbi, elsősorban befogadó FDI-célországból mára kettős szereplővé vált: miközben továbbra is jelentős működő tőke áramlik az országba, Peking egyre markánsabban jelenik meg globális tőkekihelyezőként. A Rhodium csoport által készített China Cross-Border Monitor (CBM) szerint a teljes kínai kihelyezett működőtőke-befektetés 2025-ben elérte a 76 milliárd dollárt. A kínai FDI még elsősorban a fejlődő országok felé koncentrálódik, és az Egyesült Államok nem részesül jelentős mértékben a kínai működőtőke-befektetésekből: 2025-ben például az USA-ba áramló kínai FDI értéke 3,5 milliárd dollár volt, ami az éves állomány körülbelül 4 százalékát tette ki. Ehhez képest Magyarországnak ugyanebben az évben 4,1 milliárd dollár kínai beruházás jutott. Az összes kínai működőtőke-beruházás körülbelül negyede (18,3 milliárd dollár) Európába irányult. Ez a tavalyi évhez képest növekedést jelent, azonban a 2017-es csúcshoz képest még mindig jelentősen elmarad.

A növekedés szerkezete egyértelműen a zöldmezős beruházások felé tolódik el, amelyek volumene 2025-ben megközelítette a 8,9 milliárd dollárt. Ezeken belül a legnagyobb részt az EV-projektek vonzották: 2024-ben például az EU-ba és az Egyesült Királyságba érkező összes zöldmezős beruházás 83 százaléka volt EV-projekt, míg 2021-ben ez csak 17 százalék volt.

Ugyanakkor az európai EV-kereslet a vártnál lassabb felfutása, valamint a kínai beruházásokkal szemben szigorodó átvilágítási és támogatáspolitikai feltételek középtávon mérsékelhetik az autóipari projektek vonzerejét. Az autóiparon kívüli kínai FDI jelenleg széttöredezett, 2024-ben a Kínából az EU-ba és az Egyesült Királyságba áramló FDI második legfontosabb ágazata a szórakoztatás, média és oktatás volt, amely 1,5 milliárd eurót, azaz az ide áramló befektetések 15 százalékát vonzotta. A fogyasztási termékek és szolgáltatások ágazata a harmadik helyen állt, egymilliárd euróval, vagyis a kínai befektetések 10 százalékával. Mindkét szektorban a befektetések csupán néhány nagy M&A-tranzakcióból álltak, például amikor a Tencent felvásárolta a Techlandet, vagy a Haier a Carrier holland hűtési üzletágát. A megújulóenergia-ágazat ígéretes új terület lehet a kínai FDI számára, különösen a szélenergia és a hidrogén területén, 2024-ben ugyanis egy tucatnyi kisebb méretű gyártási és villamosenergia-termelési projektet jelentettek be.