Az Ukrajnából Magyarországra menekülők, akik nagy számban érkeznek vonatokon, gépjárművekkel és gyalogosan is, minden segítséget megkapnak – írja a police.hu. Kiemelték: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség Nyírbátori Határvadász Bevetési Osztályának munkatársai a kijelölt ideiglenes menedékhelyekre szervezetten, autóbuszokkal szállítják azokat, akik ezt igénylik, az ellátásukhoz szükséges készletek rendelkezésre állnak.

Óránként 15 autó jön át Záhonynál

A záhonyi közúti határátkelőnél óránként átlagosan 10-15 ukrán gépkocsi lép át a határon. Az ukrán oldalon 8-10 óra az átlagos várakozási idő, de ez nem a magyar határrendészet miatt van, ők akár négy sávban is fogadják az autókat – írja a Migration Aid a közösségi oldalán. Még az ukrán oldalon tolódnak fel a járművek az ottani hatóságok intézkedéseinek következtében.

Fotó: KUNIHIKO MIURA

A hadiállapot miatt a 18–60 év közötti férfiak nem utazhatnak ki, azonban a kettős állampolgárok (például magyar állampolgársággal is rendelkezők) és a harmadik országbeli állampolgárok igen. Ezeknek a kiutazási jogosultságoknak az ellenőrzése lassítja a kiléptetést.

A magyar oldalra belépő menekültek több mint 90 százalék a teljes határszakaszon nő és gyermek

– írja a szervezet.

A záhonyi vasúti határállomáson a szituáció néha kritikusabb, a közlekedő vonatokkal el lehet jutni a Nyugati pályaudvarra. Ukrán állampolgároknak ez jelenleg ingyenes. Az ukrán oldali szűrés miatt ezek a vonatok általában 1-2 órát késnek.

Egyedi táblák segítenek

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. soron kívül olyan egyedi táblákat gyártatott és helyez ki az ukrán határ közelében, melyekkel segítik a Híd Kárpátaljáért programban részt vevőket és azokat, akik a kijelölt segítségpontokat keresik. A magyar, angol és ukrán nyelvű táblákat, illetve útirányjelzőket kedden kezdték el telepíteni a szakemberek.

Az Ukrajna felől érkező menekültek eddig a határon várták a magyarországi rokonokat, hozzátartozókat és ismerősöket, hogy onnan folytathassák tovább útjukat. Magyarország kormánya ugyanakkor az érintett polgármesterek és karitatív szervezetek segítségével 5 segítségpontot jelölt ki, hogy a bajbajutottak szervezetten várhassák segítőiket, illetve hogy a határhoz vezető útvonalakon a folyamatos és biztonságos közlekedés is fenntartható legyen.

A segítségpontokon az ott tartózkodók ételt és italt is kapnak.

A közútkezelő a kisvárdai, mátészalkai és vásárosnaményi mérnökségein keresztül a segítségpontokhoz vezető főbb utakon helyez ki táblákat, útirányjelzőket újonnan telepített oszlopokra. Ezekben közös, hogy sárga alapon fekete színnel, magyar, angol és ukrán nyelven közölnek információkat, útirányokat, illetve egy híd piktogramot is elhelyeznek, a programra utalva. A társaság ezenkívül az M3-as autópálya érintett szakaszán az út felett található digitális, változtatható jelzésképű tábláin is megjelenteti ezen információkat, illetve a segítségpontoknál ugyanilyen arculattal nagy méretű táblákat is kihelyez, hogy a bajbajutottakhoz könnyen és gyorsan eljussanak rokonaik, ismerőseik.

Több mint négyezren jöttek vonattal

Az ukrajnai háború elől 2022. február 28-án 4002 ember, köztük 308 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A legtöbben információt kértek, illetve egyénileg utaztak tovább, vagy rokonokhoz mentek. Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 291 fő, köztük 66 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg – írja a police.hu

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség a Keleti és a Nyugati pályaudvaron segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. Ellátásuk, szállításuk, elszállásolásuk érdekében a rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság, valamint a segélyszervezetek munkatársaival.

Folyamatosan érkeznek a menekülők

Mintegy 90 ezren lépték át csütörtök óta a magyar határt Ukrajna felől – mondta hétfőn az MTI-nek Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki hangsúlyozta, hogy

Magyarország továbbra is tárt karokkal, segítséggel és segítő szándékkal várja az ukrajnai háború elől menekülőket.

Kiemelte: a magyar kormány mindenben segíti a háború elől Magyarországra menekülő embereket, és minden támogatást megad nekik. Kiemelte, minden menekültnek belépést és segítséget biztosít Magyarország, ennek megkönnyítése érdekében a határátkelők 24 órában működnek. Tájékoztatása szerint február 24-től hétfőn késő délutánig 89 ezer 561-en lépték át a magyar határt Ukrajna felől. A kormányszóvivő hozzátette, a kormány koordinálja a menekültek elszállásolását is, eddig 139 erre igényt tartó elszállásolását segítették, a szállásokat a további felmerülő igények esetén is tudják biztosítani.

Ismertetése szerint a menekültek elhelyezésére szolgáló szálláshelyeket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) jelöli ki. Az OKF emellett koordinálja a fővárosba érkező menekültek elszállásolását is, valamint segít az állami készletek kiosztásában, illetve az ügyintézésben és okmányok készítésében – fűzte hozzá. Szentkirályi Alexandra kitért arra is, hogy a kormány egyéb módokon is segíti az ideérkező, a háború elől menekülő embereket.

Fotó: Dodo Ferenc / Szabolcs-Szatmar-Bereg

Példaként említette, hogy a kabinet működteti a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsot (NHKT), amelynek feladata a segélyek, adományok gyűjtése, a humanitárius segélyek kiszállítása, továbbá támogatja a magyarországi segélyszervezetek – köztük a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt – munkáját. A kormányszóvivő jelezte, hétfőn öt helyszínen – Beregsuránynál, Tiszabecsnél, Záhonynál, Barabásnál és Lónyánál – hat segélypontot nyitottak meg. Szólt arról is, hogy a karitatív szervezetek továbbra is várják szálláshelyek és befogadócsaládok jelentkezését, illetve örömmel fogadják a tartósélelmiszer-felajánlásokat is.

Az adományvonal száma: 1357

Szentkirályi Alexandra beszámolt arról is, hogy

eddig 65 millió forintot ajánlottak fel a Híd Kárpátaljáért segélyprogramon keresztül.

A 1357-es telefonszámon hívásonként, illetve sms-enként 500 forintot lehet felajánlani, emellett a 11711711-22222222-es számlaszámon is várják a pénzadományokat. Továbbá a karitatív szervezetek saját adományvonalain is lehet adakozni.