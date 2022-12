Tízmilliárd forinttal, 52 milliárdra nő a Gránit Bank saját tőkéje, miután a Tiberis Digital Kft. 2 milliárdos tőkeemelést hajt végre, a pénzintézet pedig az első kilenc hónap 8 milliárdos adózás utáni eredményét is az eredménytartalékba helyezi – áll a Gránit Banktól kapott közleményben, amely megjegyzi, a mai közgyűlésen a részvényesek egyhangú döntéssel szavazták meg a Tiberis Digital Kft. tőkeemelését.

Fotó: Kallus György

A cég 100 százalékos tulajdonosa az e-beszámoló alapján az a BDPST, amelyet Tiborcz István irányít. A tulajdonos szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt – amikor a BDPST Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Gránit Bank Zrt. 57 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról – azt nyilatkozta, hogy a cégcsoport elkötelezett pénzügyi befektetőként hosszú távon kívánja támogatni a Gránit Bank üzleti stratégiáját, és tőkeemelés formájában biztosítaná a bank további dinamikus növekedéséhez szükséges tőkét.

A tranzakció nem jelentett változást abban a tekintetben, hogy a bankot továbbra is Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató vezeti, aki kisebbségi tulajdonosként is érdekelt marad a hitelintézet részvényesi értékének növelésében. Hegedüs a Világgazdaságnak adott interjújában korábban arról beszélt, hogy sokkal biztonságosabban működik a bankrendszer, mint korábban, emellett kérdezhettük a gazdasági kilátásokról, az extraprofitadóról és arról, hogy miért nem emelkednek a betéti kamatok.

Az elnök-vezérigazgató már májusban büszkén beszélt arról, hogy a Gránit Bank az eddigi legsikeresebb évét zárta 2021-ben, növekedése szektorátlag feletti. Azóta a pénzintézet 50 százalék plusz egyszavazatnyi részesedést szerzett a több mint harmincéves magyar befektetési szolgáltatóban, az Equilor Befektetési Zrt.-ben, majd olyan szolgáltatást indított el, amellyel a piacon elsőként 6–18 év kor közöttiek is nyithatnak bankszámlát online, közösen a szülővel. Utóbbira is utalhatott, amikor a mai közgyűlésen azt mondta:

a Gránitnak kiváló minőségű portfóliója van és több innovatív megoldást vezetett be, miközben a bankszektor átlagához képest gyorsabb növekedést – mind a betét-, mind a hitelszegmensben – és kétszer jobb költséghatékonyságot ért el.

Az Origo beszámolója szerint Hegedüs Éva arról is beszélt, hogy a Gránit Bank 2022-ben is kimagasló évet zár: az adózás előtti eredménye várhatóan meghaladja a 12 milliárd forintot, a mérlegfőösszege megközelíti az 1000 milliárdot. „A hitelintézet részvényesei továbbra is kiváló befektetésnek tartják a Gránit Bankot, a szavatolótőke közel 30 százalékos növekedését biztosító tőkeemelés és eredmény-visszaforgatás együtt további dinamikus bővülést tesznek lehetővé” – emelte ki.