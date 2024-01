Jönnek már az EU-s pénzek, de a nagyja még hátravan

Az óév decembere végre sikereket hozott Brüsszelben, hiszen az Európai Bizottság többször is pozitívan döntött a magyarországi fejleményekről és tervekről, így az ünnepek között és szilveszter után már be is futottak az első utalások, összesen 470 milliárd forint, ráadásul a karácsony előtti döntések nyomán várhatóak további összegek is. A magyar kormányzat által várt összesen mintegy 30 milliárd euró nagyobbik felének azonban továbbra is útjában állnak a szupermérföldkövek.