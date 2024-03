Ahogy arról lapunk is beszámolt, március elsejével elindult az első magyarországi lakásbiztosítási kampány, amelynek köszönhetően a következő egy hónapban – az évforduló időpontjától függetlenül – újraköthetők lesznek a lakásbiztosítási szerződések.

„Egyelőre teljesen értetlenül állok a HVG állításai előtt, ugyanis a családok megvédése, a lakásbiztosítások fejlesztése érdekében életre hívott kampányt úgy beállítani, hogy azokkal az ügyfelek nem járnak jól, teljes lehetetlenség” – fejtette ki a Világgazdaság megkeresésére Kovács Zsolt. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nemzeti biztosítási stratégiáért és egyes pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszteri biztosa a portál cikkében megjelent állításokra reagált, amelyben azt írták, nem jó az ügyfeleknek, hogy a kormány belenyúl a lakásbiztosítási piacba.

Fotó: Hegedűs Márk / Nógrád Megyei Hírlap

A miniszteri biztos szerint azonban a valóság ezzel ellenkezőleg az, hogy az életre hívott kampányban az ügyfelek csak jól járhatnak, mert fejleszthetik lakásbiztosításaikat, így azonos díjszint mellett több és jobb fedezetet kaphatnak, vagy változatlan fedezeti kör mellett olcsóbb biztosításhoz juthatnak.

Szerinte a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank is kihangsúlyozta: a kampánynak nem az a fő célja, hogy olcsóbb biztosítások jöjjenek létre, hanem hogy korszerűbb, jobb ár-érték arányú lakásbiztosítások legyenek a piacon

Számomra az is felháborító és visszautasítandó, hogy az állampolgárokat valaki ennyire lenézi. Ugyanis a vagyonbiztosítások tekintetében, amikor az ember saját vagyontárgyára köt biztosítást, nagy gondossággal és körültekintéssel szokott eljárni. Kiemelem, hogy a kgfb-kampány csak a technikai lebonyolítás kapcsán volt hasonló a mostanihoz, a lakásbiztosítással valódi tartalmi döntési analógiát mutató casco biztosítást illene inkább ide idézni

– ha már gépjárműves példát hozott a HVG.

Kovács Zsolt rávilágított, hogy azt a cikk írója is elismeri, a lakásbiztosítások egy része elavult, ráadásul az elmúlt évek jelentős vagyongyarapodása okán alulbiztosítottá váltak. Ehhez nyújt szerinte óriási segítséget, hogy márciusban ingyenes lehetőség nyílik a biztosítások megújítására.

Ne feledjük, jelenleg 3,3 millió lakásbiztosításon keresztül mintegy 200 ezermilliárd forintnyira tehető a biztosított összvagyon. Így nemcsak egyéni, hanem nemzetgazdaságilag is jelentős kérdés a megfelelő biztosítások megléte

– mondta a miniszteri biztos.

Közismert tény az is, hogy évente csak a teljes lakásbiztosítási szerződéses állomány átlagosan alig több mint 10 százaléka fordul meg a piacon, ráadásul az egyik felmérésből az is kiderül, hogy az ügyfeleik többsége átlagosan 3-5 évente tekinti át és frissíti a biztosítási feltételeit. Ennek kiküszöbölésére kínál most remek lehetőséget az életre hívott kampány.

A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokat (MFO) érintő kritika kapcsán a miniszteri biztos nyomatékosította, hogy az MFO egy olyan szakmai minimum, amely garantálja az ügyfeleknek, hogy minden szükséges elemet megtalálnak a termékben. Ilyen például az elemi kár is, így a biztosítók időben fizetik a kárt, és nem bújnak ki a szolgáltatási kötelezettségük alól. Ráadásul – mint ahogy a piaci termékek – az MFO mellé is köthető számos extra fedezet.