Brutális árbevételt hozott a Szerencsejáték Zrt-nek a magyar lottóláz

„A 2023-as a rekordok éve volt akár az árbevételünket nézzük, akár a költségvetésbe fizetett közösségi hozzájárulásaink összegét. Mindhárom szegmensben, a sportfogadásban, a számsorsjátékokban és a sorsjegyek világában is két számjegyű volt a növekedés ” – számolt be a Portfóliónak Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki az állami társaság 2023-as üzleti évéről több exkluzív adatot is ismertetett.

A sportfogadásban, a számsorsjátékokban és a sorsjegyek világában is két számjegyű volt a Szerencsejáték Zrt bevételének növekedése / Fotó: Balázs Attila/MTI

Nemzetközi összehasonlításban is kimagasló a Szerencsejáték Zrt. eredménye

Mint mondta, a sportfogadás 23 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a sorsjegyeknél ez a növekedés 14 százalékos, a számsorsjátékoknál pedig 15 százalékos volt. Ez utóbbi nemcsak önmagában erős növekedés, hanem nemzetközi összevetésben is kimagasló, Európában ugyanis ettől eltérőek a trendek. Az Ötöslottó nyereményhalmozódása, valamint a játékoskártyához kapcsolódó lakásnyereményakció dobta meg a szegmens teljesítményét – tette hozzá.

Mager Andrea beszélt a Szerencsejáték Zrt. tavalyi bevételeiről és főbb számairól is. Kiemelte, 2022-höz képest

19,1 százalékos növekedéssel 980 milliárd forint volt a tavalyi árbevételük,

és az előzetes számok azt mutatják, hogy az idei első negyedévük is remekül alakult.

Nőtt a tiszta játékbevételük is

Jelenleg éves szinten a tavalyi esztendő azonos időszakához képest17 százalékkal tudtak növekedni. Egy tavalyi, hasonlóan fontos mérőszámot is ismertetett, amely szerint

a tiszta játékbevételük, 14 százalékkal 276 milliárd forintra nőtt.

Az árbevétel és a tiszta játékbevétel közötti rész azaz összeg, ami mind a játékosoknál marad. Ez az árbevételünk 72 százaléka volt tavaly, ami azt jelenti, hogy naponta 2 milliárd forinthoz közeli összeget fizettek ki a játékosaiknak.

Impozáns növekedés a közösségi hozzájárulás terén

További rekordról is beszámolt a tavalyi évet illetően: 2023-ban 170 milliárd forint volt a társaság által befizetett járulék és felügyeleti díj összege, vagyis a közösségi hozzájárulásuk a központi költségvetésbe. Ez 14,9 százalékkal haladta meg a 2022-es értéket, ami a társaság közösségi értékteremtésének impozáns növekedését jelenti – fogalmazott Mager Andrea.

Rekordokról beszámolva megemlítette, hogy a lakásnyeremény akciónak köszönhetően már az 1,1 millió főt is meghaladta azon regisztrált játékosaik száma, akik játékos kártyával rendelkeznek a földi hálózatban. Mint mondta, jelenleg körülbelül 1 millió 350 ezernél tartanak, céljuk, hogy év végéig a játékoskártya-regisztráció esetében is eljussanak a 2 millió fős bázishoz.

Hamarosan megnyílik egy új típusú üzletük a MOM Parkban, amely a jövő lottózója lesz / Fotó: Shutterstock

Az elmúlt éveket számszerűleg összefoglalva: az utóbbi 10 évben a Szerencsejáték Zrt. megnégyszerezte az árbevételét, 2019 óta pedig megduplázta – mondta az állami társaság elnök-vezérigazgatója, aki hozzátette, leginkább az árbevétel összetétele jelent kihívást számunkra , ugyanis bevételünk 59,1 százaléka érkezik sportfogadásból, a számsorsjáték addig csupán 21, a sorsjegyek pedig 19,9 százalékos részarányt képviselnek.

Beszélt arról is, hogy tavaly a piacnyitásra, illetve az új versenyhelyzetre készülve, teljesen megújították a sportfogadási platformunkat, mint mondta, azon dolgoznak, hogy egyre inkább adatvezérelten tudjanak működni.

A megújult TippmixPro-n háromszorosára nőtt a mérkőzés előtti- és tízszeresére az élő fogadási eseményszám, az e-sport esetében például harmincszoros bővülésről lehet beszélni.

A sportfogadási szegmens bevételének előretöréséről jelezte: az elmúlt 10 évben a sportfogadásból származó bevétel részaránya 30 százalékról megemelkedett közel 60 százalékra. „A célunk, hogy nagyjából ez az arány stabilizálódjon. Fontos ugyanis a társaság stabil jövedelemtermelő képessége szempontjából, hogy a számsorsjátékok és a kaparós sorsjegyek részaránya ne csökkenjen” tette hozzá.

A halmozódás minden idők legmagasabb Ötöslottó jackpotját hozta

Mager Andrea a társaság eredményét támogató lottólázról is beszélt, mint mondta, míg 2022-ben nem volt extrém főnyeremény-halmozódás, az elmúlt időszakot több is jellemezte. 2023-ban áprilisban húztak ki egy kiemelkedő jackpotot, ez 4,57 milliárd volt, és ezt követően nagyon hamar elindult egy újabb halmozódás, aminek a végeredménye, hogy 2024 februárjában, 29 hét halmozódás után megérkezett minden idők legmagasabb Ötöslottó jackpotja. Ez több mint 6 és fél milliárd forint volt, de a halmozódási hatás már 2023-ban elkezdődött. Összességében ezek miatt

egy hatalmas erejű halmozódás jellemezte a tavalyi évet.

Az ügyvezető megjegyezte, hogy bár jelenleg még az árbevételünk 70 százaléka, tiszta játékbevételünknek a 84 százaléka keletkezik fizikai hálózatukban, irodáiknál, de szemmel láthatóan törnek előre a digitális megoldások, az elmúlt 10 év átlagát nézve egyenesen digitális forradalomról beszélt. Míg hálózatukban ugyanis az éves átlagos növekedés 12 százalékos volt, a digitális csatornákon ugyanez a növekedés elérte a 40 százalékot.

A fizikai hálózat fejlesztése is fontos

Mivel a fizikai hálózat továbbra is meghatározó és fontos a társaság számára, így 2024-ben a megjelenésükön is próbálnak változtatni. Ennek egyik elemeként hamarosan megnyílik egy új típusú üzletük a MOM Parkban, ez lesz a jövő lottózója. Emellett partnerükkel, a Magyar Postaával 20 úgynevezett postalottózót nyitnak 2025 év végéig, az elsőt Nyíregyházán már meg is nyitották.

Fejlesztik az együttműködésüket a Mollal is, ennek jegyében egyes benzinkutakon szerencsejáték-sarkokat alakítanának ki. Nem hanyagolják el természetesen digitális fejlesztéseiket sem, ezek nagyságrendekkel bővülnek idén és jövőre is, amelynek részeredményei hamarosan láthatóak lesznek a mobil applikációjuk és a hűségprogramjuk terén.