Újabb munkahelyeket veszélyeztet a mesterséges intelligencia: az IT-sok is retteghetnek

A mesterséges intelligencia fejlődése évek óta töretlen, az elmúlt időszakban pedig egyenesen robbanásszerű volt. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre nehezebb olyat kérdezni, amit ne tudna az MI. Ráadásul a vállalatok is egyre nagyobb használt veszik a technológiának. Ezért egy informatikusnak elengedhetetlen naprakésznek lennie, folyamatosan képeznie magát, különben lemarad.

A legnagyobb hazai IT-verseny főszereplője lesz a mesterséges intelligencia / Fotó: EPAM

„Véget ért az aranykor az informatikusok számára: a nehéz gazdaság helyzet és mesterséges intelligencia terjedése miatt jelenleg a kezdő, fiatal szakemberek számára jóval kevesebb lehetőséget kínálnak, és a seniorokra is kisebb az igény, mint korábban. Aki szinten akarja tartani a tudását, annak folyamatosan tanulnia kell, megismerni és használni az új technológiákat. Erre egyedülálló lehetőség az Országos IT Megmérettetés, amelyre október 30-áig még lehet jelentkezni” – fejtette ki Pulay Gellért, a héten induló verseny főszervezője.

A mesterséges intelligencia már az IT-sok munkáját is veszélyezteti

Szintén az önképzés fontosságára hívta fel a figyelmet még Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora is, aki az informatika jövőjéről azt mondta el, hogy miközben szerinte régen csak annak volt szüksége továbbképzésre, aki előre akart lépni, ma ez már létkérdés. Sőt, ahhoz is elengedhetetlen, hogy valaki megtartsa a saját tudásszintjét. A rektor szerint, ami sablonosítható, azt a gép előbb-utóbb jobban el fogja végezni. Ez már most is látszik, hiszen a mesterséges intelligencia nagyrészt elvégzi a junior kódolók munkáját, amelyet csak ellenőrizni kell.

Ugyanakkor a kreatív feladatokat a programok egyelőre még nehezen tudják megoldani. Éppen emiatt a rektor szerint az informatikában a generális tudásra van minél inkább szükség, nem a specializálódásra, az üzleti hátteret is jobban kell érteni, valamint a vállalkozó szellem is elengedhetetlen. Ezért szinte évről évre meg kell újítani az informatikaképzést is.

Ebben a megújulásba és önképzésbe jól illeszkedik az idén nyolcadszorra megrendezett Országos IT Megmérettetés, amelyre közel kétezer versenyző regisztrált már, ezzel ez az egyik legnagyobb hazai informatikai verseny. Az október 31-én kezdődő, ötfordulós viadalon nem csupán saját szakterületükön próbálhatják ki magukat és csapatukat a senior és junior IT-sok, hanem tanulásra is használhatják a versenyfeladatokhoz kapcsolódó magyarázatokat. Az állandó önképzés a szervezők tapasztalatai szerint napjainkban már a tudás szinten tartásához is elengedhetetlen, hiszen a mesterséges intelligencia már most minden negyedik IT-szakember munkáját elveheti.