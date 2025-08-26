Deviza
EUR/HUF396.04 -0.32% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.37 -0.21% PLN/HUF93.01 -0.27% RON/HUF78.3 -0.43% CZK/HUF16.15 -0.21% EUR/HUF396.04 -0.32% USD/HUF340.02 -0.61% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF423.37 -0.21% PLN/HUF93.01 -0.27% RON/HUF78.3 -0.43% CZK/HUF16.15 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28% BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szüret
bortermelés
Nébih

Nébih-borok lesznek az idei évjárat referenciái

Idén ismét kiemelt ellenőrzés-sorozatot végez a szüreti időszakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az idei szüreti akció célja egyebek között annak biztosítása, hogy a borelőállítás első lépésének tekinthető szüret során pontosan rögzítsék a betakarított szőlő mustfokértékét és mennyiségét.
VG
2025.08.26., 20:02
Fotó: shutterstock

Megkezdi szüreti ellenőrzéseit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A szőlőfeldolgozás ellenőrzésével a hatóság hiteles referenciaadatokhoz jut, amelyek később fontos viszonyítási alapot nyújthatnak a borászati termékek eredetének pontos ellenőrzéséhez – írta az idei szüreti ellenőrzéseket bejelentő közleményében a Nébih. 

szőlő, szüret, idei szüret
Szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel és saját referenciabor készítésével vizsgálja az idei szüretet a Nébih / Fotó: Borbély Márk / Shutterstock

A helyszíni vizsgálatok eredményeinek rögzítése révén létrejövő adatbázis

  • évjárat,
  • termőhely és
  • szőlőfajta 

szerinti bontásban segíti a hatóságot a borászati termékek minőségbiztosításával, eredetvédelmével kapcsolatos feladatainak ellátásában. Az információk révén a szőlőtőkékről való betakarításától a palackok értékesítésének folyamatáig biztosítható a hatósági kontroll.

Nem marad ellenőrök nélkül az idei szüret

Az előre be nem jelentett szüreti ellenőrzéseken a borászati felügyelők hitelesített mérőeszközökkel ellenőrzik a mustfokot és a betakarított szőlő mennyiségét. A mért értékeket összevetik a borászat nyilvántartásában szereplő adatokkal. 

Nem túl fényes kilátásokkal indul az idei szüret: az aszály és a forróság is beleszólt a szőlőtermés alakulásába
A tavalyi gyenge termést idén csak szerencsével érhetik el a Kunsági borvidéken, ahol már elkezdődött a szüret. A késői fajtáknak nagyon kellene az eső, ahogyan a szőlészeknek a szőlőárak emelkedése, ami az idei szüret kezdetére a fehérszőlő-fajtáknál az Alföldön meg is történt.

A Nébih 55 helyszínen végez úgynevezett autentikus szőlőmintavételt is. Ennek során 

valamennyi helyszínen leszüretelnek néhány liter bor elkészítéséhez elegendő mennyiségű szőlőt, melyből pontosan meghatározott, ellenőrzött körülmények között elkészülnek 2025 úgynevezett referenciaborai. 

Ezek részletes analitikai értékei viszonyítási alapot jelentenek majd a 2025-ös évjáratú borok szúrópróbaszerű vizsgálatai során.

A tisztességes borászokat védik

A Nébih ellenőrzései a fogyasztók mellett a bortermelők védelmét is szolgálják. A jogsértő módon előállított borászati termékek forgalmazása ugyanis hátrányosan érinti a borágazat tisztességes szereplőit is. A hatékony hatósági kontroll a borásztársadalom alapvető érdeke – nyomatékosította a hatóság.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
műtrágyagyár

Kihirdette a döntést a kormány, megkezdődött Ukrajna privatizálása: rögtön az egyik legnagyobb gyárat adják el a befektetőknek

Az Odesszai Kikötői Műtrágyagyár évek óta csak részlegesen üzemel, most azonban magántőkével éledhet újjá.
2 perc
vendéglátás

Marketingkatasztrófa: arculatot váltott az egyik legnagyobb amerikai étteremlánc, mindenki kiakadt – még Trump is nekiment a vezetésnek

Az amerikai elnök a közösségi médiában bírálta a márkaváltást, amely miatt heves vita robbant ki az Egyesült Államokban.
5 perc
szüret

Nébih-borok lesznek az idei évjárat referenciái

A borászatokat és a szőlőfelvásárlókat ellenőrzik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu