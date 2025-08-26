Nébih-borok lesznek az idei évjárat referenciái

Megkezdi szüreti ellenőrzéseit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A szőlőfeldolgozás ellenőrzésével a hatóság hiteles referenciaadatokhoz jut, amelyek később fontos viszonyítási alapot nyújthatnak a borászati termékek eredetének pontos ellenőrzéséhez – írta az idei szüreti ellenőrzéseket bejelentő közleményében a Nébih.

Szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel és saját referenciabor készítésével vizsgálja az idei szüretet a Nébih / Fotó: Borbély Márk / Shutterstock

A helyszíni vizsgálatok eredményeinek rögzítése révén létrejövő adatbázis

évjárat,

termőhely és

szőlőfajta

szerinti bontásban segíti a hatóságot a borászati termékek minőségbiztosításával, eredetvédelmével kapcsolatos feladatainak ellátásában. Az információk révén a szőlőtőkékről való betakarításától a palackok értékesítésének folyamatáig biztosítható a hatósági kontroll.

Nem marad ellenőrök nélkül az idei szüret

Az előre be nem jelentett szüreti ellenőrzéseken a borászati felügyelők hitelesített mérőeszközökkel ellenőrzik a mustfokot és a betakarított szőlő mennyiségét. A mért értékeket összevetik a borászat nyilvántartásában szereplő adatokkal.

Nem túl fényes kilátásokkal indul az idei szüret: az aszály és a forróság is beleszólt a szőlőtermés alakulásába

A tavalyi gyenge termést idén csak szerencsével érhetik el a Kunsági borvidéken, ahol már elkezdődött a szüret. A késői fajtáknak nagyon kellene az eső, ahogyan a szőlészeknek a szőlőárak emelkedése, ami az idei szüret kezdetére a fehérszőlő-fajtáknál az Alföldön meg is történt.

A Nébih 55 helyszínen végez úgynevezett autentikus szőlőmintavételt is. Ennek során

valamennyi helyszínen leszüretelnek néhány liter bor elkészítéséhez elegendő mennyiségű szőlőt, melyből pontosan meghatározott, ellenőrzött körülmények között elkészülnek 2025 úgynevezett referenciaborai.

Ezek részletes analitikai értékei viszonyítási alapot jelentenek majd a 2025-ös évjáratú borok szúrópróbaszerű vizsgálatai során.

A tisztességes borászokat védik

A Nébih ellenőrzései a fogyasztók mellett a bortermelők védelmét is szolgálják. A jogsértő módon előállított borászati termékek forgalmazása ugyanis hátrányosan érinti a borágazat tisztességes szereplőit is. A hatékony hatósági kontroll a borásztársadalom alapvető érdeke – nyomatékosította a hatóság.