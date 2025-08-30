Döntött a MÁV: ez a 25 vasútállomás más lesz, mint a többi – nem kell tovább kínlódni a kerékpárokkal

Összesen 25 vasútállomáson telepítettek tolósíneket a kerékpároknak – közölte a MÁV a Facebookon.

A kiválasztott 25 helyszínen csúszásgátló anyagú tolósínek könnyítik meg a biciklisek számára, hogy feltolják kerékpárjukat az aluljárók vagy a felüljárók lépcsőin.

A MÁV csoport posztja szerint a vályú formájú síneket megfelelő távolságra szerelték fel a korláttól, hogy oldaltáskával együtt is használhatók legyenek. A helyszínek kiválasztásában segítségükre volt a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium Aktív Magyarország államtitkársága és a Magyar Kerékpárosklub .

A Világgazdaság korábban azt is megírta, hogy a MÁV összesen 36 állomás megújítását is tervezi.

A beruházások tartalmazzák

az akadálymentesítést,

az energetikai korszerűsítést,

a környezetrendezést,

P+R és K+R építését,

kerékpártárolók telepítését

és az utastájékoztatás korszerűsítését.

Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány.

Összesen hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vonnak be befektetőket:

a Keleti,

a Nyugati,

a Déli,

a Kelenföldi pályaudvar esetében,

illetve

a győri,

a debreceni

és a szegedi vasútállomás átalakításában.

