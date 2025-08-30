Deviza
kerékpár
máv
vasútállomás

Döntött a MÁV: ez a 25 vasútállomás más lesz, mint a többi – nem kell tovább kínlódni a kerékpárokkal

Több helyszínen tolósínek könnyítik meg a bicikliseknek, hogy feltolják kerékpárjukat az aluljárók vagy a felüljárók lépcsőin.
VG
2025.08.30, 11:25
Frissítve: 2025.08.30, 11:55

Összesen 25 vasútállomáson telepítettek tolósíneket a kerékpároknak – közölte a MÁV a Facebookon.

Fotó: MÁV csoport

A kiválasztott 25 helyszínen csúszásgátló anyagú tolósínek könnyítik meg a biciklisek számára, hogy feltolják kerékpárjukat az aluljárók vagy a felüljárók lépcsőin. 

A MÁV csoport posztja szerint a vályú formájú síneket megfelelő távolságra szerelték fel a korláttól, hogy oldaltáskával együtt is használhatók legyenek. A helyszínek kiválasztásában segítségükre volt a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium Aktív Magyarország államtitkársága és a Magyar Kerékpárosklub . 

A Világgazdaság korábban azt is megírta, hogy a MÁV összesen 36 állomás megújítását is tervezi

A beruházások tartalmazzák

  • az akadálymentesítést, 
  • az energetikai korszerűsítést, 
  • a környezetrendezést, 
  • P+R és K+R építését, 
  • kerékpártárolók telepítését 
  • és az utastájékoztatás korszerűsítését.

Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány. 

Összesen hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vonnak be befektetőket:

  • a Keleti, 
  • a Nyugati, 
  • a Déli, 
  • a Kelenföldi pályaudvar esetében, 

illetve 

  • a győri, 
  • a debreceni 
  • és a szegedi vasútállomás átalakításában.

A Világgazdaság korábban megtudta, hogy

a nagy pályaudvarok mellett a szolnoki vasútállomáson is elindulhatnak a munkálatok, azonban a megyei jogú város állomásánál nem vonnának be magántőkét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
