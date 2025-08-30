Döntött a MÁV: ez a 25 vasútállomás más lesz, mint a többi – nem kell tovább kínlódni a kerékpárokkal

Összesen 25 vasútállomáson telepítettek tolósíneket a kerékpároknak – közölte a MÁV a Facebookon.
A kiválasztott 25 helyszínen csúszásgátló anyagú tolósínek könnyítik meg a biciklisek számára, hogy feltolják kerékpárjukat az aluljárók vagy a felüljárók lépcsőin.
A MÁV csoport posztja szerint a vályú formájú síneket megfelelő távolságra szerelték fel a korláttól, hogy oldaltáskával együtt is használhatók legyenek. A helyszínek kiválasztásában segítségükre volt a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium Aktív Magyarország államtitkársága és a Magyar Kerékpárosklub .
A Világgazdaság korábban azt is megírta, hogy a MÁV összesen 36 állomás megújítását is tervezi.
A beruházások tartalmazzák
Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány.
Összesen hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vonnak be befektetőket:
illetve
A Világgazdaság korábban megtudta, hogy
a nagy pályaudvarok mellett a szolnoki vasútállomáson is elindulhatnak a munkálatok, azonban a megyei jogú város állomásánál nem vonnának be magántőkét.
