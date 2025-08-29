Durva hír terjed a 3 százalékos hitelről: az első pillanatban leáll az Otthon Start? – Ez az igazság a hétfői indulásról

Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken közzétette, hogy 2025. szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.
Az új rendszerre történő átállás miatt – 19 vármegye már sikeresen csatlakozott a korszerű E-ING informatikai rendszer ingatlan-nyilvántartási adatbázisához – egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).
A Biztos Döntés cikke szerint az átállás éppen akkorra esik, amikor berobban az Otthon Start program, és megnyílik a lehetőség a 3 százalékos lakáshitel igénylésére. A portálnak nyilatkozó ingatlanosok és ingatlanjogászok szerint ez komoly fennakadásokat okozhat, ugyanis a földhivatalok újranyitásáig nem lehet érkeztetni az adásvételi szerződéseket, ami pedig feltétele a banki hiteligénylés benyújtásának.
Azt is felvetették, hogy a szeptember 8-i újranyitáskor pedig olyan óriási mennyiségű kérelem zúdulhat rá a hivatalokra, hogy az tumultust, hatalmas sorokat eredményezhet. „Már arról is hallani, hogy emiatt esetleg ideiglenesen korlátozni fogják az egy ember által beadható kérelmek számát” – állították.
A Világgazdaság értesülései szerint azonban ezek az aggodalmak alaptalanok. Az E-ING rendszer átállása – melynek keretében Budapest Főváros Kormányhivatala 2025. szeptember 1-jétől elektronikus ingatlan-nyilvántartásra tér át –
nem gyakorol semmiféle negatív hatást az Otthon Startprogramra.
Habár az átállás idején a személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban, az Otthon Start támogatás igénylése mindezek ellenére zavartalanul folytatható
Szeptember 8-ától pedig normál ügyfélfogadás szerinti időben az ügyfelek rendelkezésére állnak az ügyfélszolgálatok. Ezt követően az E-ING rendszerbe ütemezetten kapcsolódnak be az egyes modulok: másodikként az ingatlan-nyilvántartási térképi funkciók, majd a földvédelmi, földhasználati és földforgalmi funkciók, ami biztosítja a rendszer a teljes körű funkcionalitását.
Az elektronikus és a papíralapon történő ingatlan-nyilvántartási kérelembeadás 2026-ban hosszabb ideig párhuzamos szolgáltatásként fog rendelkezésre állni, majd utolsó fázisban befejeződik az elektronikus eljárásra való teljes átállás. A felhasználói tapasztalatok alapján várhatóan ekkortól az ingatlan-nyilvántartási kérelembeadásra már csak elektronikus úton lesz lehetőség.
A Kormány.hu arról ír, hogy 2025. július 25. és augusztus 25. között a 19 vármegyében mintegy 459 199 kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, és mintegy 176 526 tulajdonilap-másolatot adtak ki az új informatikai rendszerből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.