Durva hír terjed a 3 százalékos hitelről: az első pillanatban leáll az Otthon Start? – Ez az igazság a hétfői indulásról

Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken közzétette, hogy 2025. szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Szeptember elsején rajtol az Otthon Start program / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az új rendszerre történő átállás miatt – 19 vármegye már sikeresen csatlakozott a korszerű E-ING informatikai rendszer ingatlan-nyilvántartási adatbázisához – egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).

A Biztos Döntés cikke szerint az átállás éppen akkorra esik, amikor berobban az Otthon Start program, és megnyílik a lehetőség a 3 százalékos lakáshitel igénylésére. A portálnak nyilatkozó ingatlanosok és ingatlanjogászok szerint ez komoly fennakadásokat okozhat, ugyanis a földhivatalok újranyitásáig nem lehet érkeztetni az adásvételi szerződéseket, ami pedig feltétele a banki hiteligénylés benyújtásának.

Azt is felvetették, hogy a szeptember 8-i újranyitáskor pedig olyan óriási mennyiségű kérelem zúdulhat rá a hivatalokra, hogy az tumultust, hatalmas sorokat eredményezhet. „Már arról is hallani, hogy emiatt esetleg ideiglenesen korlátozni fogják az egy ember által beadható kérelmek számát” – állították.

Nincs veszélyben az Otthon Start program

A Világgazdaság értesülései szerint azonban ezek az aggodalmak alaptalanok. Az E-ING rendszer átállása – melynek keretében Budapest Főváros Kormányhivatala 2025. szeptember 1-jétől elektronikus ingatlan-nyilvántartásra tér át –

nem gyakorol semmiféle negatív hatást az Otthon Startprogramra.

Habár az átállás idején a személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban, az Otthon Start támogatás igénylése mindezek ellenére zavartalanul folytatható

elektronikus

vagy postai úton, a program szeptember elsején történő indulása tehát nem kerül veszélybe.

Szeptember 8-ától pedig normál ügyfélfogadás szerinti időben az ügyfelek rendelkezésére állnak az ügyfélszolgálatok. Ezt követően az E-ING rendszerbe ütemezetten kapcsolódnak be az egyes modulok: másodikként az ingatlan-nyilvántartási térképi funkciók, majd a földvédelmi, földhasználati és földforgalmi funkciók, ami biztosítja a rendszer a teljes körű funkcionalitását.