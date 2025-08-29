Deviza
Durva hír terjed a 3 százalékos hitelről: az első pillanatban leáll az Otthon Start? – Ez az igazság a hétfői indulásról

Budapest is csatlakozik az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszerhez. Elterjedt, hogy az E-ING szolgáltatásra történő átállás miatt az Otthon Start program indulása veszélybe került. Tisztázzuk a helyzetet: felkészül az ingatlan-nyilvántartás a várható rohamra.
VG
2025.08.29., 17:37
Fotó: shutterstock

Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken közzétette, hogy 2025. szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

LUS_IMG_3610 Otthon Start program 3 százalékos hitel
Szeptember elsején rajtol az Otthon Start program / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az új rendszerre történő átállás miatt – 19 vármegye már sikeresen csatlakozott a korszerű E-ING informatikai rendszer ingatlan-nyilvántartási adatbázisához –  egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).

A Biztos Döntés cikke szerint az átállás éppen akkorra esik, amikor berobban az Otthon Start program, és megnyílik a lehetőség a 3 százalékos lakáshitel igénylésére. A portálnak nyilatkozó ingatlanosok és ingatlanjogászok szerint ez komoly fennakadásokat okozhat, ugyanis a földhivatalok újranyitásáig nem lehet érkeztetni az adásvételi szerződéseket, ami pedig feltétele a banki hiteligénylés benyújtásának. 

Azt is felvetették, hogy a szeptember 8-i újranyitáskor pedig olyan óriási mennyiségű kérelem zúdulhat rá a hivatalokra, hogy az tumultust, hatalmas sorokat eredményezhet. „Már arról is hallani, hogy emiatt esetleg ideiglenesen korlátozni fogják az egy ember által beadható kérelmek számát” – állították.

Nincs veszélyben az Otthon Start program

A Világgazdaság értesülései szerint azonban ezek az aggodalmak alaptalanok. Az E-ING rendszer átállása – melynek keretében Budapest Főváros Kormányhivatala 2025. szeptember 1-jétől elektronikus ingatlan-nyilvántartásra tér át – 

nem gyakorol semmiféle negatív hatást az Otthon Startprogramra.

Habár az átállás idején a személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban, az Otthon Start támogatás igénylése mindezek ellenére zavartalanul folytatható

  • elektronikus
  • vagy postai úton, a program szeptember elsején történő indulása tehát nem kerül veszélybe.

Szeptember 8-ától pedig normál ügyfélfogadás szerinti időben az ügyfelek rendelkezésére állnak az ügyfélszolgálatok. Ezt követően az E-ING rendszerbe ütemezetten kapcsolódnak be az egyes modulok: másodikként az ingatlan-nyilvántartási térképi funkciók, majd a földvédelmi, földhasználati és földforgalmi funkciók, ami biztosítja a rendszer a teljes körű funkcionalitását.

Az elektronikus és a papíralapon történő ingatlan-nyilvántartási kérelembeadás 2026-ban hosszabb ideig párhuzamos szolgáltatásként fog rendelkezésre állni, majd utolsó fázisban befejeződik az elektronikus eljárásra való teljes átállás. A felhasználói tapasztalatok alapján várhatóan ekkortól az ingatlan-nyilvántartási kérelembeadásra már csak elektronikus úton lesz lehetőség.

A Kormány.hu arról ír, hogy 2025. július 25. és augusztus 25. között a 19 vármegyében mintegy 459 199 kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, és mintegy 176 526 tulajdonilap-másolatot adtak ki az új informatikai rendszerből.

