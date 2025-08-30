Csak nézett a GYSEV, milyen pályákat vett át - azonnali beavatkozásokról döntött

Hosszú a listája azoknak a rövid idő alatt végrehajtott fejlesztéseknek, amelyeket a GYSEV hajtott végre a MÁV-tól július 1-jén üzemeltetésre átvett vasútvonalakon. Közleménye felidézi, hogy számos lépésre Lázár János építési és közlekedési miniszter 10 januári vállalásának egyikéhez kapcsolódik.

Lendületet kapott a magyar vasút fejlesztése, a kép az új zalaegerszegi utastájékoztató táblát mutatja/Fotó: GYSEV

Több állomáson rövid idő alatt lettek

kül- és beltéri utastájékoztató monitorok,

a peronokon esőbeállók,

Megújultak egyes állomásépületek,

és zajlik a létesítmények karbantartása is.

A GYSEV az átvett vonalakon az épületek külső és belső (váróterem, jegypénztár, utas WC) felújulásán, modernizálásán és akadálymentesítésén felül azok közvetlen külső környezetének és a kapcsolódó üzemi épületeinek a külső és a belső karbantartását is tervezi.

A GYSEV 750 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetését vette át a MÁV-tól júliusban/Grafika: VG

A társaság több helyen máris vizuális utastájékoztató rendszert telepített, például Zalaegerszegen a korábbi elavult helyett. Egy 49 hüvelykes kültéri és egy 65 hüvelykes beltéri, nagyképernyős monitor mutatja a menetrendet, ahogyan Zalaszentivánon is. Nagykanizsán és Jánosházán 49 hüvelykes kültéri monitor segíti az utazókat. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg véd a vandalizmustól.

Sorra jelennek meg a GYSEV logók a vasútállomásokon

A GYSEV az idén a nagykanizsai és a celldömölki állomások peronján telepítenek esőbeállókat. Elsőként a keszthelyi állomásra került fel a világító „Vasútállomás” felirat került a logójával. Még az idén ugyanilyet szerelnek fel Veszprém, Celldömölk, Tapolca és Sárvár vasútállomásainak homlokzatára is. Ehhez már megtörténtek szükséges településképi engedélyeztetések.

Korhű megoldást választott a társaság az ajkai vasútállomás számára

A GYSEV még az idén megkezdi az ajkai vasútállomás és a jegykiadó épületek, valamint egy üzemi épület felújítását. A munka idején ideiglenes várótermet és utas-WC-t biztosít. Korhű módon újul meg az állomás homlokzata, magastető ráépítéssel, vakolatdíszekkel és nyílászáró-cserével. Várpalotán is az idén kezdődik és a következő évben folytatódik az állomásépület utasforgalommal érintett területeinek teljes felújítása. Teljeskörűen megújul a váróterem a bejárataival és az utasforgalmi WC-kkel együtt, kicserélik a homlokzati nyílászárókat is. A munka idején az állomás folyamatosan üzemel, és nem változik a vasúti menetrend sem.