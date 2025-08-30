Csak nézett a GYSEV, milyen pályákat vett át - azonnali beavatkozásokról döntött

Hosszú a listája azoknak a rövid idő alatt végrehajtott fejlesztéseknek, amelyeket a GYSEV hajtott végre a MÁV-tól július 1-jén üzemeltetésre átvett vasútvonalakon. Közleménye felidézi, hogy számos lépésre Lázár János építési és közlekedési miniszter 10 januári vállalásának egyikéhez kapcsolódik.
Több állomáson rövid idő alatt lettek
A GYSEV az átvett vonalakon az épületek külső és belső (váróterem, jegypénztár, utas WC) felújulásán, modernizálásán és akadálymentesítésén felül azok közvetlen külső környezetének és a kapcsolódó üzemi épületeinek a külső és a belső karbantartását is tervezi.
A társaság több helyen máris vizuális utastájékoztató rendszert telepített, például Zalaegerszegen a korábbi elavult helyett. Egy 49 hüvelykes kültéri és egy 65 hüvelykes beltéri, nagyképernyős monitor mutatja a menetrendet, ahogyan Zalaszentivánon is. Nagykanizsán és Jánosházán 49 hüvelykes kültéri monitor segíti az utazókat. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg véd a vandalizmustól.
A GYSEV az idén a nagykanizsai és a celldömölki állomások peronján telepítenek esőbeállókat. Elsőként a keszthelyi állomásra került fel a világító „Vasútállomás” felirat került a logójával. Még az idén ugyanilyet szerelnek fel Veszprém, Celldömölk, Tapolca és Sárvár vasútállomásainak homlokzatára is. Ehhez már megtörténtek szükséges településképi engedélyeztetések.
A GYSEV még az idén megkezdi az ajkai vasútállomás és a jegykiadó épületek, valamint egy üzemi épület felújítását. A munka idején ideiglenes várótermet és utas-WC-t biztosít. Korhű módon újul meg az állomás homlokzata, magastető ráépítéssel, vakolatdíszekkel és nyílászáró-cserével. Várpalotán is az idén kezdődik és a következő évben folytatódik az állomásépület utasforgalommal érintett területeinek teljes felújítása. Teljeskörűen megújul a váróterem a bejárataival és az utasforgalmi WC-kkel együtt, kicserélik a homlokzati nyílászárókat is. A munka idején az állomás folyamatosan üzemel, és nem változik a vasúti menetrend sem.
A tervek szerint még az idén újulnak meg a vasvári és a Zalabér-batyki állomások vizesblokkjai is.
Miután a GYSEV Zrt. szakemberei felmérték az átvett, mintegy 750 kilométernyi vasútvonal és a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeinek állapotát, meghatároztak fejlesztési koncepciót, ennek részeként pedig több, azonnali beavatkozást igénylő fejlesztést.
Ezen intézkedések érintik infrastrukturát és javítják vasútbiztonságot, de a munkákra a rendelkezésre álló források függvényében kerülhet sor.
Például részleges rekonstrukcióra van szükség
Kiemelt szempont a vasútbiztonság: a társaság több helyszínen készül a vasúti átjárók sorompóinak modernizálására, illetve a fénysorompós vasúti átjárókba félcsapórudat helyez majd el.
A MÁV csoport augusztus 27-én hirdette meg a 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programját. A beruházás közel 15 milliárd forintba kerül, amit a csoport a saját forrásaiból és a Magyar Falu Programból finanszíroz.
Több mint húsz állomáson teljeskörű lesz a korszerűsítés: a MÁV modernizáljuk, klimatizálja a várótermeket, felújítja és akadálymentesíti a mosdókat, megújítja az épületek homlokzatát, és több helyszínen rendezi a környezetet is.
Már elkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása is. A vágánykorszerűsítés idején, augusztus 25-től egy hónapig jelentősen módosul a közlekedési rend a pályaudvart érintő győri, pécsi, hatvani-miskolci és újszászi-békéscsabai vonalakon és a nemzetközi vonatok esetében.
