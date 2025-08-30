Deviza
EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0% EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vasútállomás
pályafelújítás
sorompó
GYSEV
MÁV

Csak nézett a GYSEV, milyen pályákat vett át - azonnali beavatkozásokról döntött

Máris kényelmesebb az utazás azokon a hazai vonalakon, amelyek üzemeltetését júliustól vett át a GYSEV a MÁV-tól. És ez még csak a kezdet, nagy horderejű vasútfejlesztésbe fogott az új szakaszokon a társaság.
B. H. L.
2025.08.30., 17:26

Hosszú a listája azoknak a rövid idő alatt végrehajtott fejlesztéseknek, amelyeket a GYSEV hajtott végre a MÁV-tól július 1-jén üzemeltetésre átvett vasútvonalakon. Közleménye felidézi, hogy számos lépésre Lázár János építési és közlekedési miniszter 10 januári vállalásának egyikéhez kapcsolódik.

vasút
Lendületet kapott a magyar vasút fejlesztése, a kép az új zalaegerszegi utastájékoztató táblát mutatja/Fotó: GYSEV 

 Több állomáson rövid idő alatt lettek

  • kül- és beltéri utastájékoztató monitorok,
  • a peronokon esőbeállók,
  • Megújultak egyes állomásépületek,
  • és zajlik a létesítmények karbantartása is.

A GYSEV az átvett vonalakon az épületek külső és belső (váróterem, jegypénztár, utas WC) felújulásán, modernizálásán és akadálymentesítésén felül azok közvetlen külső környezetének és a kapcsolódó üzemi épületeinek a külső és a belső karbantartását is tervezi.

vasút
A GYSEV 750 kilométernyi vasúti pálya üzemeltetését vette át a MÁV-tól júliusban/Grafika: VG

A társaság több helyen máris vizuális utastájékoztató rendszert telepített, például Zalaegerszegen a korábbi elavult helyett. Egy 49 hüvelykes kültéri és egy 65 hüvelykes beltéri, nagyképernyős monitor mutatja a menetrendet, ahogyan Zalaszentivánon is. Nagykanizsán és Jánosházán 49 hüvelykes kültéri monitor segíti az utazókat. A full HD felbontású, nagy fényerejű monitorokat biztonsági üveg véd a vandalizmustól.

Sorra jelennek meg a GYSEV logók a vasútállomásokon

A GYSEV az idén a nagykanizsai és a celldömölki állomások peronján telepítenek esőbeállókat. Elsőként a keszthelyi állomásra került fel a világító „Vasútállomás” felirat került a logójával. Még az idén ugyanilyet szerelnek fel Veszprém, Celldömölk, Tapolca és Sárvár vasútállomásainak homlokzatára is. Ehhez már megtörténtek szükséges településképi engedélyeztetések.

Korhű megoldást választott a társaság az ajkai vasútállomás számára

A GYSEV még az idén megkezdi az ajkai vasútállomás és a jegykiadó épületek, valamint egy üzemi épület felújítását. A munka idején ideiglenes várótermet és utas-WC-t biztosít. Korhű módon újul meg az állomás homlokzata, magastető ráépítéssel, vakolatdíszekkel és nyílászáró-cserével. Várpalotán is az idén kezdődik és a következő évben folytatódik az állomásépület utasforgalommal érintett területeinek teljes felújítása. Teljeskörűen megújul a váróterem a bejárataival és az utasforgalmi WC-kkel együtt, kicserélik a homlokzati nyílászárókat is. A munka idején az állomás folyamatosan üzemel, és nem változik a vasúti menetrend sem.

A tervek szerint még az idén újulnak meg a vasvári és a Zalabér-batyki állomások vizesblokkjai is.

Azonnali beavatkozás indul a pályákon - de pénz is kell hozzá

Miután a GYSEV Zrt. szakemberei felmérték az átvett, mintegy 750 kilométernyi vasútvonal és a kapcsolódó kiszolgáló létesítményeinek állapotát, meghatároztak fejlesztési koncepciót, ennek részeként pedig több, azonnali beavatkozást igénylő fejlesztést. 

Ezen intézkedések érintik infrastrukturát és javítják vasútbiztonságot, de a munkákra a rendelkezésre álló források függvényében kerülhet sor.

 Például részleges rekonstrukcióra van szükség

  • a Veszprém – Ajka,
  • a Zalaegerszeg-Rédics,
  • vagy Pápa-Csorna szakaszokon,
  • a 25-ös vonalon modernizálni kell a forgalomirányítást Boba és Őrihodos között,
  • és villamosítani kell a Zalaszentiván – Nagykanizsa vonalszakaszt. 

Kiemelt szempont a vasútbiztonság: a társaság több helyszínen készül a vasúti átjárók sorompóinak modernizálására, illetve a fénysorompós vasúti átjárókba félcsapórudat helyez majd el.

Tizenötmilliárdól fejleszt a MÁV

A MÁV csoport augusztus 27-én hirdette meg a 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programját. A beruházás közel 15 milliárd forintba kerül, amit a csoport a saját forrásaiból és a Magyar Falu Programból finanszíroz.

Több mint húsz állomáson teljeskörű lesz a korszerűsítés: a MÁV modernizáljuk, klimatizálja a várótermeket, felújítja és akadálymentesíti a mosdókat, megújítja az épületek homlokzatát, és több helyszínen rendezi a környezetet is.

Már elkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása is. A vágánykorszerűsítés idején, augusztus 25-től egy hónapig jelentősen módosul a közlekedési rend a pályaudvart érintő győri, pécsi, hatvani-miskolci és újszászi-békéscsabai vonalakon és a nemzetközi vonatok esetében. 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
pályafelújítás

Csak nézett a GYSEV, milyen pályákat vett át - azonnali beavatkozásokról döntött

Jó kezekbe került néhány MÁV-vonal, lesz sorompóprogram is.
2 perc
sztrájk

Tüke Busz: Pécs megúszta a sztrájkot – 9,5 százalékos fizetésemelést kapnak a sofőrök

Júliustól 9,5 százalékkal nő a dolgozók alapbére, ami az egyik legnagyobb béremelésnek számít a közösségi közlekedésben.
2 perc
ukrán nagykövet

Példátlan diplomáciai incidens: Szalay-Bobrovniczky szerint az EU megszegte saját szabályait

A honvédelmi miniszter Koppenhágából hazatérve arról számolt be, hogy kemény szóváltása volt Kaja Kallasszal, és ismét megerősítette: Magyarország békepárti álláspontja változatlan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu