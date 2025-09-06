Sorra nyílnak a bevásárlóközpontok itthon – csalókák az üzletbezárások

Bezárt a budapesti Alle Bevásárlóközpontban működő Zara üzlet néhány napja. A lépés beleillik abba a sorozatba, amelyben márkás ruhaüzletek húzzák le végleg a rolót. A budai bevásárlóközpontban található Zara augusztus 24-én fogadta utoljára a vásárlóit.

Sorra nyílnak a bevásárlóközpontok hazánkban, csalókák az üzletbezárások / Fotó: Unsplash

Mivel a vállalat erről nem árult el részleteket, a közösségi médiában szárnyra keltek a találgatások, hogy mi állhat a háttérben. Az Origo információi szerint a ruhabolt forgalma annyira visszaesett, hogy már nem hozott nyereséget, s mivel ez akár a bérleti szerződés lejártával is egybeeshetett. Mások szerint a viszonylag közeli Etele Pláza is hatással lehetett az Alle bevásárlóközpontban működő boltok teljesítményére, sokan pedig a kínai online piacterek erősödését sejtik a fejlemény mögött.

A ruházati márka ugyanakkor néhány nappal később, szeptember 1-jén újranyitotta üzletét a budapesti Aréna Mall bevásárlóközpontban. A felújítási és átalakítási munkálatok után az üzlet kétszintessé vált, és az üzletlánc hazai nyolc boltja közül ez a legnagyobb.

A Zara a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak a Zara mellett, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho.

Az Inditex hasonló stratégiát vitt véghez a Stradivarius márkája kapcsán is. Miután a Köki Terminálban július végén bezárta üzletét, a divatárulánc augusztusban ugyanúgy az Aréna Mallban nyitott egy újat, mégpedig a márka legnagyobb boltját Magyarországon.

Az Elizabeth Art nevű művészellátó a nyáron zárt be a Szegedi Plázában. Nagy Erzsébet Ibolya tulajdonos a Delmagyarnak elmondta, hogy a működését nagyban megnehezítették „a Temu, a Shein és más kínai webáruházak, valamint a szlovák cégek, amelyek áfa nélkül, ingyenes kiszállítással juttatják el termékeiket Magyarországra. Ezekkel az árversenyben szinte lehetetlen lépést tartani.”

A boltbezárás nem meglepő, a kisebb cégek nem bírják felvenni a versenyt az olcsó kínai online piacterekkel, míg a nagyobbaknak problémát okoz. A Temun tavaly a magyarok több rendelést adtak le, mint a tíz legnagyobb hazai cégnél összesen. Ennek ellenére a hazai e-kereskedelem is szép növekedést ért el.