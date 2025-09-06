Sorra nyílnak a bevásárlóközpontok itthon – csalókák az üzletbezárások

Bezárt a budapesti Alle Bevásárlóközpontban működő Zara üzlet néhány napja. A lépés beleillik abba a sorozatba, amelyben márkás ruhaüzletek húzzák le végleg a rolót. A budai bevásárlóközpontban található Zara augusztus 24-én fogadta utoljára a vásárlóit.
Mivel a vállalat erről nem árult el részleteket, a közösségi médiában szárnyra keltek a találgatások, hogy mi állhat a háttérben. Az Origo információi szerint a ruhabolt forgalma annyira visszaesett, hogy már nem hozott nyereséget, s mivel ez akár a bérleti szerződés lejártával is egybeeshetett. Mások szerint a viszonylag közeli Etele Pláza is hatással lehetett az Alle bevásárlóközpontban működő boltok teljesítményére, sokan pedig a kínai online piacterek erősödését sejtik a fejlemény mögött.
A ruházati márka ugyanakkor néhány nappal később, szeptember 1-jén újranyitotta üzletét a budapesti Aréna Mall bevásárlóközpontban. A felújítási és átalakítási munkálatok után az üzlet kétszintessé vált, és az üzletlánc hazai nyolc boltja közül ez a legnagyobb.
A Zara a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak a Zara mellett, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho.
Az Inditex hasonló stratégiát vitt véghez a Stradivarius márkája kapcsán is. Miután a Köki Terminálban július végén bezárta üzletét, a divatárulánc augusztusban ugyanúgy az Aréna Mallban nyitott egy újat, mégpedig a márka legnagyobb boltját Magyarországon.
Az Elizabeth Art nevű művészellátó a nyáron zárt be a Szegedi Plázában. Nagy Erzsébet Ibolya tulajdonos a Delmagyarnak elmondta, hogy a működését nagyban megnehezítették „a Temu, a Shein és más kínai webáruházak, valamint a szlovák cégek, amelyek áfa nélkül, ingyenes kiszállítással juttatják el termékeiket Magyarországra. Ezekkel az árversenyben szinte lehetetlen lépést tartani.”
A boltbezárás nem meglepő, a kisebb cégek nem bírják felvenni a versenyt az olcsó kínai online piacterekkel, míg a nagyobbaknak problémát okoz. A Temun tavaly a magyarok több rendelést adtak le, mint a tíz legnagyobb hazai cégnél összesen. Ennek ellenére a hazai e-kereskedelem is szép növekedést ért el.
A nagyobb márkák még kitartanak, és mindig akadnak olyan vállalkozó szellemű magyarok, akik üzletnyitásba vágnak. Ezért nyílnak még az idén új és megújult bevásárlóközpontok Magyarországon.
Budapest legújabb bevásárlóközpontja, a Zenit Corso by Bayer 2025 negyedik negyedévében nyitja meg kapuit a zuglói Bosnyák téren. Az irodai és lakóterületeket is magában foglaló városfejlesztési projekt részeként megépülő bevásárlóközpont mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területet foglal magában. A bevásárlóközponthoz kétszintes, 530 férőhelyes mélygarázs épül két szinten, megújul a környező infrastruktúra, megkönnyítve a központ megközelítését és a parkolást a látogatók számára.
A veszprémi Balaton Plaza pedig új belső arculatot kapott, míg kívül napelemekkel szerelték fel. A megtermelt zöldenergiát teljes mértékben a Balaton Plazában használják fel, jelentősen csökkentve a bevásárlóközpont környezeti terhelését.
A Világgazdaság arról is hírt adott korábban, hogy Magyarország egy másik modern bevásárlóközponttal is gazdagodik. Még az idén megnyílhat a komáromi Táncsics Mihály utcában épülő kereskedelmi park, miután gőzerővel folynak a munkálatok. A beruházás mintegy 10 millió euróba, vagyis közel 4 milliárd forintba került.
Temu, Shein - kínos listára kerülnek fel a kínaiak
A kínai piacterek példátlan gyorsasággal hódították meg a fogyasztókat, miközben alapjaiban forgatták fel a globális kiskereskedelmet. A Temu, a Shein és az AliExpress olcsó ajánlatai mögött hamisítványok, veszélyes termékek, környezeti károk és tisztességtelen verseny áll. Hosszú távon mindenki súlyos árat fizet a filléres holmikért, ezért egy amerikai nonprofit szervezet feketelistára tenné a jogszabályokat megkerülő kínai kereskedőket.
