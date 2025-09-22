Orbán Viktor felszólal – miniszterelnöki nyitány a parlament őszi ülésszakán, a tét óriási

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A miniszterelnök hétfőn reggel a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben utalt rá, hogy felszólal a parlamentben. „Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és – kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese” – írta Orbán Viktor.
„Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – nyomatékosított a kormányfő, rámutatva az előttünk álló feladatokra és kihívásokra. Orbán Viktor felhívása nem ismeretlen, hiszen szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában több mint tízezer ember előtt tett politikai nyilatkozatot ezen alapokra helyezve, de több nagy volumenű beruházást is bejelentett.
Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot.
Az Országgyűlésre nagy teher hárul és sok lesz a feladat – egy olyan időszakban kell megkezdenie a munkát, amikor a migrációs nyomás, az ebből fakadó ellentétek fokozódnak, tart a vám- és az orosz–ukrán háború, az energiaszuverenitás mindennél fontosabbá vált.
Ezekről is beszélhet Orbán Viktor miniszterelnök:
A felszólalást a Világgazdaság élőben tudósítja, arról pedig itt írtunk, hogy miről beszélt a miniszterelnök a tavaszi ülésszak nyitányán!
Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péter (MSZP) és Alexa György (MSZP) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el. A képviselők a kormány tagjait interpellálják több mint egy órán keresztül.
Titkos szavazáson megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, valamint – ha a feltételek fennállnak – az ombudsman Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesét is. Az ombudsman személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, a jelöltet az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választják meg. Sulyok Tamás köztársasági elnök július elején Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét jelölte az alapvető jogok biztosának. A nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettest az alapvető jogok biztosának javaslatára választja meg az Országgyűlés kétharmados többséggel, hat évre.
A választás után a parlament várhatóan húsz mentelmi ügyet tárgyal meg, és döntést is hoz róluk.
Ezek közül hét esetben Bedő Dávidnak, a Momentum frakcióvezetőjének mentelmi jogát kezdeményezték felfüggeszteni, de több frakciótársának is napirenden szerepel a mentelmi ügye. Lőcsei Lajos mentelmi jogának öt esetben kezdeményezték a felfüggesztését, Tompos Mártonnak három, Tóth Endrének kettő, Gelencsér Ferencnek és Sebők Évának pedig egy-egy ügyben. Ugyancsak megvitatják Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének mentelmi ügyét.
A őszi ülésszak első napján megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, továbbá kérdéseket is feltehetnek a képviselők.
