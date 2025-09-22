Orbán Viktor felszólal – miniszterelnöki nyitány a parlament őszi ülésszakán, a tét óriási

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők. Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A miniszterelnök hétfőn reggel a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben utalt rá, hogy felszólal a parlamentben. „Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és – kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese” – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor expozéjában Magyarország naggyá tételéről is beszélhet – vár rájuk a „meló” / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

„Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – nyomatékosított a kormányfő, rámutatva az előttünk álló feladatokra és kihívásokra. Orbán Viktor felhívása nem ismeretlen, hiszen szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában több mint tízezer ember előtt tett politikai nyilatkozatot ezen alapokra helyezve, de több nagy volumenű beruházást is bejelentett.

Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot.

Lesz munka bőven

Az Országgyűlésre nagy teher hárul és sok lesz a feladat – egy olyan időszakban kell megkezdenie a munkát, amikor a migrációs nyomás, az ebből fakadó ellentétek fokozódnak, tart a vám- és az orosz–ukrán háború, az energiaszuverenitás mindennél fontosabbá vált.

Ezekről is beszélhet Orbán Viktor miniszterelnök:

A felszólalást a Világgazdaság élőben tudósítja, arról pedig itt írtunk, hogy miről beszélt a miniszterelnök a tavaszi ülésszak nyitányán!