Nagy terveik vannak Magyarországgal a legnagyobb kínai cégeknek, Szijjártó Pétert már beavatták: erre kell készülni

A magyar–kínai gazdasági együttműködés egy igazi sikertörténet. Tavaly az összes Európába irányuló kínai beruházás 31 százaléka Magyarországra érkezett, és az Európában jelenleg zajló legnagyobb kínai beruházásból négy Magyarországon van folyamatban – írta szerda délelőtt Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter, aki a poszt tanúsága szerint Pekingben tartózkodik.

„Ma meghatározó kínai vállalatok vezetőivel egyeztettem, és a megbeszélések alapján egyértelmű, hogy a kínai vállalatok továbbra is vonzó beruházási célpontnak tartják hazánkat. A legtöbb kínai vállalat a kapacitásainak növelését és újabb munkahelyek létrehozását tervezi Magyarországon. A Wanhua immár több mint négyezer embert foglalkoztat Északkelet-Magyarországon, a Chevron pedig az egyetlen Kínán kívüli gyárát üzemelteti Miskolcon”– ismertette a külgazdasági és külügyminiszter.

Hozzátette, hogy a kínai cégek beruházásai hazánkban együttesen több százmillió eurós nagyságrendet képviselnek.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a Xiaomi termékei is egyre népszerűbbek Magyarországon, augusztus végén megindult a magyarországi értékesítést lehetővé tevő webshopjuk is, most a jövőben megnyíló együttműködési lehetőségről egyeztettünk.

„Egy biztos, a kínai beruházók továbbra is stabil alapját fogják adni a magyar–kínai együttműködésnek” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Kína Magyarországot szereti a legjobban Európában – elképesztő, mennyi pénzt hoz ide

Tavaly is Magyarországra érkezett az Európába irányuló kínai működő tőke legnagyobb része – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a Rhodium Group és a Mercator Institute for China Studies (Merics) közös jelentése alapján.

A tanulmány szerint Magyarország második éve őrzi vezető pozícióját az Európai Unió és az Egyesült Királyság alkotta térségbe irányuló kínai befektetések fogadásában. Magyarország tavaly 31 százalékos részaránnyal végzett az első helyen, míg a hagyományosan meghatározó szereppel bíró „nagy trió”, vagyis a Németország-Franciaország-Egyesült Királyság országcsoport a kínai beruházások csupán 20 százalékát szerezte meg.