Kifakadtak Szijjártó Péternek Európa legnagyobb autógyártói Brüsszel terve miatt: "Úristen, ne!" – indítja a termelést Magyarországon a BMW, a BYD és a CATL

A külgazdasági és külügyminiszter a Tranzit Fesztiválon tartott előadást. Szijjártó Péter az Európa és Kína közötti vámháborúról is kifejtette álláspontját. A tárcavezető ismertette a magyarországi autóipar helyzetét.
VG
2025.08.29, 12:48
Frissítve: 2025.08.29, 13:03

Előadást tartott a Tranzit rendezvénysorozaton Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter pénteken Különvélemény – A magyar külpolitikai stratégia címmel tartott előadást a fesztiválon pénteken.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Tihanyban osztotta meg gondolatait / Fotó: Purger Tamás

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az emberiség rendkívüli éven van túl, a világ sok kihívással néz szembe, miközben ez az utóbbi időszak egyértelműen Európa drámai vesszőfutásáról szólt, a kontinens minden egyes sorsfordító globális változásnak a vesztesei közé tartozik.

A miniszter kiemelte, hogy Európa világgazdasági és világpolitikai jelentősége is rendkívül meggyengült, ahogyan földbe állt a versenyképessége is, amit mutat, hogy az európai gazdaság gerincét adó kulcsiparágakban éllovasból középmezőnybeli szereplővé váltak a kontinens vállalatai.

A magyarországi autógyárak fénykorukat élik

A tárcavezető előadásában a magyar gazdaság és ipar helyzetére is kitért. Elmondta, hogy Magyarország a nálunk épülő és itt működő nagy kínai gyárakért mindig nyugat-európai országokkal versenyzett, és nyert. Hazánk gazdasági térképére tekintve azt láthatjuk, hogy egy nagy német gyár építése általában egy nagy kínai gyár építésével jár együtt. Ez azért van, mert a kulcsiparágakban a nagy nyugati szereplők nem tudnak sikeresek lenni kínai beszállítók nélkül.

A külgazdasági és külügyminiszter ismertette a magyar járműipar aktuális helyzetét is:

  • Hamarosan befejeződnek a munkák Kecskeméten, Európa legnagyobb Mercedes-gyára kezdi meg működését.
  • Heteken belül befejeződnek a munkák Debrecenben, és a BMW-gyár megkezdi a sorozatgyártást. És egyedül Magyarországon fogják előállítani a BMW tisztán elektromos autóit.
  • Néhány hét, és befejeződnek a munkák a CATL-gyár első üteménél. Debrecenben fogják gyártani azokat az elektromos akkumulátorokat a kínaiak, amelyeket elsősorban a Mercedes fog felhasználni.
  • Hamarosan célegyenesbe érkezik a BYD-gyár építése Szegeden. A BYD, amely az első számú vállalat az elektromos autók gyártásában, Magyarországon üzemelteti Európában az első és eddig egyetlen autógyárát.
  • Győrben, az Audiban gyakorlatilag csapágyasra járatják a gyártósorokat. Annyi autót és annyi motort állítanak össze, amennyinél többet a gyár kapacitása már nem tudna megengedni.
  • Szentgotthárdon, a Stellantis gyárában gyártási rekordok születnek folyamatosan.
  • A Suzuki pedig a közelmúltban egy nagy beruházással modernizálta a termelési technológiáját, hogy tudja tartani a lépést az igényekkel.

Szijjártó Péter szerint mindez azt mutatja, hogy helyes volt és most is helyes a magyar gazdaságstratégiának az a fejezete, amely arra irányul, hogy Magyarország ne csak a klasszikus, hanem az új autóipari korszakban is éllovas legyen.

Szijjártó Péter szerint az EU–Kína-vámháború a nyugati autógyártóknak is rossz

Amikor az Európai Bizottság kivetette a kínai autóipari szereplőkre a vámokat – idézte fel a tárcavezető –, akkor azt azzal indokolták, hogy megvédik az európai autógyártókat. A magyar kormány megkérdezte ezeket a cégeket, mivel hazánkban van is belőlük néhány, hogy mit gondolnak erről. Erre azt a választ kapták a szóban forgó cégektől, hogy „Úristen, nehogy bevezessenek vámot a kínai elektromos autógyártókkal szemben, mert mi fogunk vele rosszul járni.” Ennek ellenére az Európai Bizottság mégis vámot vetette ki a kínai termékekre, aminek a legnagyobb kárát pont az európai autógyártók látják.

