Kifakadtak Szijjártó Péternek Európa legnagyobb autógyártói Brüsszel terve miatt: "Úristen, ne!" – indítja a termelést Magyarországon a BMW, a BYD és a CATL

Előadást tartott a Tranzit rendezvénysorozaton Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter pénteken Különvélemény – A magyar külpolitikai stratégia címmel tartott előadást a fesztiválon pénteken.

Szijjártó Péter Tihanyban osztotta meg gondolatait / Fotó: Purger Tamás

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az emberiség rendkívüli éven van túl, a világ sok kihívással néz szembe, miközben ez az utóbbi időszak egyértelműen Európa drámai vesszőfutásáról szólt, a kontinens minden egyes sorsfordító globális változásnak a vesztesei közé tartozik.

A miniszter kiemelte, hogy Európa világgazdasági és világpolitikai jelentősége is rendkívül meggyengült, ahogyan földbe állt a versenyképessége is, amit mutat, hogy az európai gazdaság gerincét adó kulcsiparágakban éllovasból középmezőnybeli szereplővé váltak a kontinens vállalatai.

A magyarországi autógyárak fénykorukat élik

A tárcavezető előadásában a magyar gazdaság és ipar helyzetére is kitért. Elmondta, hogy Magyarország a nálunk épülő és itt működő nagy kínai gyárakért mindig nyugat-európai országokkal versenyzett, és nyert. Hazánk gazdasági térképére tekintve azt láthatjuk, hogy egy nagy német gyár építése általában egy nagy kínai gyár építésével jár együtt. Ez azért van, mert a kulcsiparágakban a nagy nyugati szereplők nem tudnak sikeresek lenni kínai beszállítók nélkül.

A külgazdasági és külügyminiszter ismertette a magyar járműipar aktuális helyzetét is:

Hamarosan befejeződnek a munkák Kecskeméten, Európa legnagyobb Mercedes-gyára kezdi meg működését.

Heteken belül befejeződnek a munkák Debrecenben, és a BMW-gyár megkezdi a sorozatgyártást. És egyedül Magyarországon fogják előállítani a BMW tisztán elektromos autóit.

Néhány hét, és befejeződnek a munkák a CATL-gyár első üteménél. Debrecenben fogják gyártani azokat az elektromos akkumulátorokat a kínaiak, amelyeket elsősorban a Mercedes fog felhasználni.

Hamarosan célegyenesbe érkezik a BYD-gyár építése Szegeden. A BYD, amely az első számú vállalat az elektromos autók gyártásában, Magyarországon üzemelteti Európában az első és eddig egyetlen autógyárát.

Győrben, az Audiban gyakorlatilag csapágyasra járatják a gyártósorokat. Annyi autót és annyi motort állítanak össze, amennyinél többet a gyár kapacitása már nem tudna megengedni.

Szentgotthárdon, a Stellantis gyárában gyártási rekordok születnek folyamatosan.

A Suzuki pedig a közelmúltban egy nagy beruházással modernizálta a termelési technológiáját, hogy tudja tartani a lépést az igényekkel.

Szijjártó Péter szerint mindez azt mutatja, hogy helyes volt és most is helyes a magyar gazdaságstratégiának az a fejezete, amely arra irányul, hogy Magyarország ne csak a klasszikus, hanem az új autóipari korszakban is éllovas legyen.