Kifakadtak Szijjártó Péternek Európa legnagyobb autógyártói Brüsszel terve miatt: "Úristen, ne!" – indítja a termelést Magyarországon a BMW, a BYD és a CATL

Előadást tartott a Tranzit rendezvénysorozaton Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter pénteken Különvélemény – A magyar külpolitikai stratégia címmel tartott előadást a fesztiválon pénteken.
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az emberiség rendkívüli éven van túl, a világ sok kihívással néz szembe, miközben ez az utóbbi időszak egyértelműen Európa drámai vesszőfutásáról szólt, a kontinens minden egyes sorsfordító globális változásnak a vesztesei közé tartozik.
A miniszter kiemelte, hogy Európa világgazdasági és világpolitikai jelentősége is rendkívül meggyengült, ahogyan földbe állt a versenyképessége is, amit mutat, hogy az európai gazdaság gerincét adó kulcsiparágakban éllovasból középmezőnybeli szereplővé váltak a kontinens vállalatai.
A tárcavezető előadásában a magyar gazdaság és ipar helyzetére is kitért. Elmondta, hogy Magyarország a nálunk épülő és itt működő nagy kínai gyárakért mindig nyugat-európai országokkal versenyzett, és nyert. Hazánk gazdasági térképére tekintve azt láthatjuk, hogy egy nagy német gyár építése általában egy nagy kínai gyár építésével jár együtt. Ez azért van, mert a kulcsiparágakban a nagy nyugati szereplők nem tudnak sikeresek lenni kínai beszállítók nélkül.
A külgazdasági és külügyminiszter ismertette a magyar járműipar aktuális helyzetét is:
Szijjártó Péter szerint mindez azt mutatja, hogy helyes volt és most is helyes a magyar gazdaságstratégiának az a fejezete, amely arra irányul, hogy Magyarország ne csak a klasszikus, hanem az új autóipari korszakban is éllovas legyen.
Amikor az Európai Bizottság kivetette a kínai autóipari szereplőkre a vámokat – idézte fel a tárcavezető –, akkor azt azzal indokolták, hogy megvédik az európai autógyártókat. A magyar kormány megkérdezte ezeket a cégeket, mivel hazánkban van is belőlük néhány, hogy mit gondolnak erről. Erre azt a választ kapták a szóban forgó cégektől, hogy „Úristen, nehogy bevezessenek vámot a kínai elektromos autógyártókkal szemben, mert mi fogunk vele rosszul járni.” Ennek ellenére az Európai Bizottság mégis vámot vetette ki a kínai termékekre, aminek a legnagyobb kárát pont az európai autógyártók látják.
