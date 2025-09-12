Kihirdették: megtette a Mol, amire régóta vártak a magyarok – így változik az üzemanyag ára szombattól

Változik szombattól az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat – írja a Holtankoljak.

Üzemanyag: várható volt a csökkentés, ehhez az erős forint is hozzájárult / Fotó: Székelyhidi Balázs

Jelenleg az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

A 95-ös benzin: 590 forint literenként

Gázolaj: 591 forint literenként

Ezek az árképző okok

Megírtuk, hogy egy hete nem nyúlt a Mol az árakhoz, közben a magyarországi benzinkutak önkéntes árcsökkentésről döntöttek. A Reuters szerint a piaci olajárak közben tovább esnek: a Brent ára 49 centtel, azaz 0,74 százalékkal, hordónként 65,88 dollárra módosult, pár napja még 67 dollár fölött jegyezték. Az amerikai fogyasztói árak augusztusban hét hónapja nem látott mértékben emelkedtek, és a múlt héten megugrott az első munkanélkülisegély-kérelmek száma, ami továbbra is magasan tartja a várakozásokat azzal kapcsolatban, hogy a Federal Reserve a jövő héten csökkenti a kamatlábakat a gazdasági növekedés fellendítése érdekében, ami viszont növelné az olaj iránti keresletet.

Ugyanakkor a Nemzetközi Energiaügynökség havi jelentésében közölte, hogy a világ olajkínálata a vártnál gyorsabban fog növekedni idén a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC+) és szövetségesei, például Oroszország tervezett termelésnövelése miatt. Az OPEC+ vasárnap úgy döntött, hogy októbertől tovább emeli olajkitermelési kvótáit, mivel a csoport vezetője, Szaúd-Arábia igyekszik visszaszerezni piaci részesedését. Oroszországban, amely 2024-ben a világ második legnagyobb nyersolajtermelője volt az Egyesült Államok után, a nyersolaj- és olajtermékek értékesítéséből származó bevétel augusztusban az ukrajnai konfliktus kezdete óta látott legalacsonyabb szint egyikére csökkent – ​​közölte az IEA.

Remekel a forint

A forint dollárhoz viszonyított árfolyama is támogatta az üzemanyagár-csökkenést. A hazai fizetőeszköz pénteken éjszaka hatalmasat hajrázott, az euró hajnali 2 körül 390,98 forintnál járt. Azóta valamelyest leadott árfolyamnyereségéből, ám még mindig 391 forint körül ingadozik a közösségi deviza kurzusa.