Orbán Viktor elárulta, hogyan vezetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: „Most kell megcsinálni”

Egyre biztosabb, hogy a folyamatos nyugdíjemelések és a 13. havi járandóság mellett bevezetik a 14. havi nyugdíjat is Magyarországon. Erről is beszélt a kormányfő szokásos, péntek reggeli rádióinterjújában.

Jön a 14. havi nyugdíj – erősítette meg Orbán Viktor / Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor azt mondta:

Vért izzadtunk, hogy visszaadjuk a 13, havi nyugdíjat, de szerintem a 14. is szükséges. Ennek most van az ideje, a kérdés az, hogy hány lépésben tudjuk megcsinálni.

Orbán Viktor igazságosnak tartja, ha mindenki egységesen kap emelést. „Mindig jobb, ha a nyugdíjrendszer összes tagja számára azonos arányban emelsz nyugdíjakat.”

A részletek ismertetése előtt csütörtök délután annyit már tudni lehetett, hogy lesz 14. havi nyugdíj, eldöntötte a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök szerint már csak a „hogyan” kérdés van napirenden – derült ki a miniszterelnök Facebook-oldalára csütörtök délután felöltött videóból.

A kormányfő a péntek reggeli rádióinterjú után egy újabb Facebook-posztban erősítette meg: semmi kétség, valóban jön a 14. havi nyugdíj. Egyúttal arra is utalt, hogy a Tisza Párt nyugdíjemelés helyett inkább megadóztatná az öregségi ellátást.

Akár már januártól jöhet a 14. havi nyugdíj

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már kedden beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Azt mondta, hogy

a juttatás reálértékben is érzékelhető jövedelemnövekedést eredményez a nyugdíjasoknak.

Az új nyugdíjrendszer bevezetése két-három éven keresztül, fokozatosan történhet – „egyetlen feltétele van”, amit a kormányzati szereplők már korábban is kiemeltek.

„Az állandó inflációkövetés mellett ez az extra juttatás már tényleges, reálértéket növelő emelést hozna – a teljes havi juttatás visszaadása közel 8 százalékos nyugdíjemelésnek felelne meg” – jelentette ki a miniszter.

Nagy Márton szerint már jövőre el lehetne indulni:

2026-ban az egyhetes kiegészítéssel is el lehetne kezdeni.

Innen azonban a tempót az fogja meghatározni, hogy milyen mértékben nő a GDP; mennyi adóbevétel képződik; és mennyire stabil a költségvetési egyensúly.

A cél az, hogy évről évre nagyobb reálértékű juttatás jusson a nyugdíjasoknak, de csak olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az államháztartást.