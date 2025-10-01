ÁKK: a kibocsátási terv 84,4 százaléka teljesült a harmadik negyedév végéig

A közelmúltban végrehajtott nemzetközi adósságkibocsátások növelték a likvid tartalékokat és a finanszírozási mozgásteret – közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
A piaci feltételektől függően ez lehetővé teszi az adósságszerkezet optimalizálását, valamint további adósságinstrumentum-visszavásárlásokat az év hátralévő részében
– teszik hozzá.
A devizaadósság aránya a teljes adósságon belül várhatóan ismét megközelíti a 30 százalékos célértéket.
A 2025-ös teljes finanszírozási terv kapcsán a tervezett 19,5 ezermilliárd forintos bruttó kibocsátás 84,4 százaléka már teljesült a harmadik negyedév végéig.
