ÁKK: a kibocsátási terv 84,4 százaléka teljesült a harmadik negyedév végéig

A közelmúltban végrehajtott nemzetközi adósságkibocsátások növelték a likvid tartalékokat és a finanszírozási mozgásteret – közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

Az ÁKK szerint újra 30 százalék lehet a devizaadósság részaránya / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piaci feltételektől függően ez lehetővé teszi az adósságszerkezet optimalizálását, valamint további adósságinstrumentum-visszavásárlásokat az év hátralévő részében

– teszik hozzá.

A devizaadósság aránya a teljes adósságon belül várhatóan ismét megközelíti a 30 százalékos célértéket.

A 2025-ös teljes finanszírozási terv kapcsán a tervezett 19,5 ezermilliárd forintos bruttó kibocsátás 84,4 százaléka már teljesült a harmadik negyedév végéig.