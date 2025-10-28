Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Nem csökkent a budapesti békecsúcs esélye – Szijjártó Péter az orosz külügyminiszterrel egyeztetett

A magyar diplomácia vezetője Minszkbe utazott. Energetikai kérdések mellett a magas szintű megbeszélések folytatása is szóba került.
Andor Attila
2025.10.28., 14:39
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Nem csökkent a budapesti békecsúcs esélye – erősítette meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor Szijjártó Péterrel Minszkben tárgyalt. Az orosz és az amerikai felek között folytatódik a magas szintű párbeszéd, amely elvezet az elnökök találkozójáig, aminek Budapest ad majd otthont – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-videójában a tárgyalás után. 

Békecsúcs
Létrejöhet a budapesti békecsúcs / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Energetikai kérdések is szóba kerültek, Szijjártó megerősítette, hogy mindenképpen garantálni akarják Magyarország energiaellátásának biztonságát. Orosz kollégájának azt mondta, Orbán Viktor amerikai tárgyalásainak középpontjában is ez áll, ugyanakkor

a földrajzi valóságot figyelembe kell venni. 

 

Korábban Szijjártó Péter minszki útjával kapcsolatban az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, üveglábakon áll az európai biztonság, és „ebből nagy baj lesz”. 

5 perc
Németország

Hihetetlen: olyan fejmosást kaptak a német vállalatok a saját gazdasági miniszterüktől, hogy még nem tértek magukhoz

Katherina Reiche szerint a német vállalatoknak sokkal több kockázatot kellene vállalniuk.
4 perc
Dennis Grimm

Beindult a láncreakció? A nagyolvasztó leállítása után távozhat a Thyssenkrupp vezére is, teljes a bizonytalanság

Alig két hónappal a kinevezése után máris távozik a Thyssenkrupp acélipari üzletágának vezetője, Dennis Grimm. A váratlan lépésre napokkal azután került sor, hogy a vállalat leállította egyik történelmi nagyolvasztóját, és egy súlyos tűzeset is sújtotta a duisburgi gyárat.
2 perc
Költségcsökkentés

Tízezrével rúgja ki dolgozóit a világ legnagyobb fuvarozója: folytatódik a fájdalmas átalakulás – a befektetők pezsgőt bontottak

A vállalat szerint a költségcsökkentés stabil alapot ad a közelgő ünnepi szezonra.

