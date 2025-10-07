A digitalizációs fejlődés új szintre lép: lezárul a DigitalTech EDIH első szakasza, indul a 2.0 projekt az MI-fejlesztések jegyében

Gulyás Tibor, a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár a lezárult DigitalTech EDIH projekt első részéről beszélt. Mint mondta, a magyar kormány a digitalizációs program kezdetén elhatározta, hogy a legfontosabb cél a tudás átadása lesz. Ennek érdekében alkalmazták a „Mi jövőnk” oktatási anyagot, amely a digitális kompetenciák fejlesztését segítette. Az első feladat a stratégia megújítása volt, és a kormány szerint ezzel kapcsolatban időben és jól léptek. A technológia szerepét a stratégia megújításának folyamatában felülértékelték, hiszen az alapját képezi a jövőbeli fejlesztéseknek.

A digitalizáció kiemelkedő szerepet kap / Fotó: DC Studio / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A digitalizációs program 2.0 szakasza elindult

Kidolgozásakor kiemelt szempont volt az EU-s szabályozás a digitalizációban, az intézményrendszer megalapozása, valamint az infrastruktúra kérdése.

A helyettes államtitkár kiemelte, hogy az oktatás a digitalizációs átállás egyik legfontosabb pillére, és nem korlátozódhat csupán alapozó képzésekre. Hisznek abban, hogy a digitális kompetenciákat már az óvodás kortól kezdve fejleszteni kell. Ennek érdekében a kormány kompetenciafelméréseket végez, jelenleg a vállalati kompetenciák kvalitatív mérése zajlik.

A mesterségesintelligencia-szuverenitás feltétele az adatok megfelelő felhasználhatósága. Ez egy többlépcsős folyamat, amelyet sok esetben a kkv-k nem látnak kívülről, mégis kulcsfontosságú a digitalizációs fejlődés szempontjából.

A kkv-k támogatására két új alkalmazás is készült. Az egyik a KKV Üzleti Támogató, amelynek célja, hogy a vállalkozások gyorsabban és egyszerűbben követhessék versenytársaikat. A másik fejlesztés az IM Jogi Asszisztens, amely segíti a kkv-kat a jogi döntések meghozatalában és a jogi kérdések kezelésében. Az eseményen elhangzottak alapján a kormány célja, hogy a hazai vállalkozások és intézmények digitális kompetenciái tovább erősödjenek, és Magyarország aktív szereplője legyen a mesterségesintelligencia- (MI) alapú jövőnek.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, Vinnai Balázs arról beszélt, hogy a kkv-k digitális transzformációjában a mesterséges intelligencia milyen szerepet kap.