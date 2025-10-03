Toboroz a világhírű magyarországi gyár: itt a lista a szabad pozíciókról, folyamatos a felvétel – szakképzettség sem kell

Ahogy arról beszámoltunk, Nyíregyházán jött létre a világ második legnagyobb Lego-gyára. A beruházást a magyar állam 4,3 milliárd forinttal támogatta. és 300 új munkahely jött létre. Most kiderült, milyen álláslehetőséget kínál a Lego csoport nyíregyházi üzeme – közölte a Szon.

A Lego több ezer új munkahelyet teremtett, és várja a képzett szakembereket, illetve a diplomával nem rendelkezőket is. / Fotó: Kallus György

Az üzemben már 4300-an dolgoznak, de nincs megállás: a közeljövőben további fejlesztéseket és létszámbővítést terveznek. Tóth Csaba, a nyíregyházi üzem HR-igazgatója most elmondta, milyen munkakörökbe kerestek, keresnek munkavállalókat.

A Lego beruházása 300 új munkahelyet teremtett

Az átadóünnepséget kedden tartották, melyen részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Csodálatos eredményeket értünk el itt, Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja

– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság. A vezérigazgató kiemelte a nyíregyházi dolgozók és vezetők munkáját, és beszélt a zöldenergia, a napelemparkjuk és a geotermikus energiafelhasználás fontosságáról.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött.

A jövő évben a munkavállalók száma eléri az ötezret, ami szintén csúcsot jelent

– tekintett előre a tárcavezető.

Az átadón elhangzott, a nyíregyházi üzem már 260 ezer négyzetméter alapterületen gyártja a világszerte népszerű játékkockákat. Évek óta folyamatosan bővíti megújuló energiaforrásait, jelenleg 24 ezer napelem segíti a gyár működését, ezek száma hamarosan 35 ezerre bővül majd.

Munka mindig akad a Legónál

Tóth Csaba, a Lego csoport második legnagyobb gyárának HR-igazgatója a SZON megkeresésére megosztotta, hogy a hivatalos átadóünnepségen a beruházással kapcsolatban elhangzott:

Háromszáz munkahelyet az utóbbi két évben már betöltöttek, ettől függetlenül folyamatosan keresnek különböző pozíciókba új kollégákat. Az idei év végéig és 2026-ban is.

A HR-igazgató hozzátette, hogy most pontosan milyen pozíciók érhetők el, arról a karrieroldalukon található bővebb információ, ezt az oldalt folyamatosan frissítik. A karrieroldalon található, október 2-i adatok szerint jelenleg 11 pozícióba keresnek embert, ezek pedig a következők:

épület-karbantartási anyaggazdálkodó

szerszámüzemi kisegítő

karbantartási szakértő (csomagolás)

technikus (csomagolás)

NPI processing manager

mechanikus karbantartó specialista

csapatkoordinátor (processing)

processing gépbeállító

szerszámkészítő

processing operátor specialista

Ha szakképzettséget nem igénylő, szezonális munkát keres valaki (mint például operátori vagy anyagmozgató munkakörök), az partnereiken (Trenwalder és a Workforce) keresztül jelentkezhet. A HR-igazgató szerint érdemes tehát érdeklődni és jelentkezni, hiszen a nyíregyházi Lego-gyár folyamatosan növekszik