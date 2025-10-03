Toboroz a világhírű magyarországi gyár: itt a lista a szabad pozíciókról, folyamatos a felvétel – szakképzettség sem kell

Ahogy arról beszámoltunk, Nyíregyházán jött létre a világ második legnagyobb Lego-gyára. A beruházást a magyar állam 4,3 milliárd forinttal támogatta. és 300 új munkahely jött létre. Most kiderült, milyen álláslehetőséget kínál a Lego csoport nyíregyházi üzeme – közölte a Szon.
Az üzemben már 4300-an dolgoznak, de nincs megállás: a közeljövőben további fejlesztéseket és létszámbővítést terveznek. Tóth Csaba, a nyíregyházi üzem HR-igazgatója most elmondta, milyen munkakörökbe kerestek, keresnek munkavállalókat.
Az átadóünnepséget kedden tartották, melyen részt vett Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Csodálatos eredményeket értünk el itt, Magyarországon, köszönet jár ezért a dolgozóknak és az itteni vezetőknek. Mi a gyerekekbe, a jövőbe fektetünk, ez a stratégiánk alapja
– fogalmazott Niels B. Christiansen, a Lego csoport elnök-vezérigazgatója, aki köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos a cégcsoport számára a fenntarthatóság. A vezérigazgató kiemelte a nyíregyházi dolgozók és vezetők munkáját, és beszélt a zöldenergia, a napelemparkjuk és a geotermikus energiafelhasználás fontosságáról.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött.
A jövő évben a munkavállalók száma eléri az ötezret, ami szintén csúcsot jelent
– tekintett előre a tárcavezető.
Az átadón elhangzott, a nyíregyházi üzem már 260 ezer négyzetméter alapterületen gyártja a világszerte népszerű játékkockákat. Évek óta folyamatosan bővíti megújuló energiaforrásait, jelenleg 24 ezer napelem segíti a gyár működését, ezek száma hamarosan 35 ezerre bővül majd.
Tóth Csaba, a Lego csoport második legnagyobb gyárának HR-igazgatója a SZON megkeresésére megosztotta, hogy a hivatalos átadóünnepségen a beruházással kapcsolatban elhangzott:
Háromszáz munkahelyet az utóbbi két évben már betöltöttek, ettől függetlenül folyamatosan keresnek különböző pozíciókba új kollégákat. Az idei év végéig és 2026-ban is.
A HR-igazgató hozzátette, hogy most pontosan milyen pozíciók érhetők el, arról a karrieroldalukon található bővebb információ, ezt az oldalt folyamatosan frissítik. A karrieroldalon található, október 2-i adatok szerint jelenleg 11 pozícióba keresnek embert, ezek pedig a következők:
Ha szakképzettséget nem igénylő, szezonális munkát keres valaki (mint például operátori vagy anyagmozgató munkakörök), az partnereiken (Trenwalder és a Workforce) keresztül jelentkezhet. A HR-igazgató szerint érdemes tehát érdeklődni és jelentkezni, hiszen a nyíregyházi Lego-gyár folyamatosan növekszik
