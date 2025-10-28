Hihetetlen: olyan fejmosást kaptak a német vállalatok a saját gazdasági miniszterüktől, hogy még nem tértek magukhoz
Élesen bírálta Katherina Reiche, Németország szövetségi gazdasági minisztere a német gazdaság stratégia alapjait, köztük a német vállalatokat – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
A német gazdasági miniszter több kockázatvállalást vár a vállalatoktól
A CDU-s politikus a Berlinben, a minisztérium külkereskedelmi napján szólalt fel, és nem fogta vissza magát.
Nincs sok megértésem azzal szemben, hogy a koronavírus-járvány és a gázválság után egyes vállalatok továbbra is egyetlen forrásra támaszkodnak
– fogalmazott a miniszter. A háttérben az autóipar ellátási problémái állnak, mióta a kínai kormány leállította a Nexperia csipgyártó szállításait. Az érintett vállalatok segítségért fordultak a gazdasági minisztériumhoz, és a múlt héten válságértekezletet tartottak az ügyben.
Reiche az új piacok megnyitása terén is nagyobb elkötelezettséget követelt a vállalatoktól. „Hogyan fedezték fel elődeik 30, 40 vagy akár 20 évvel ezelőtt a kínai piacot szabadkereskedelmi megállapodások nélkül? – kérdezte Reiche a vállalatok képviselőitől. – Odautaztak. Befektettek. Kockázatot vállaltak, mert lehetőséget láttak ebben a hatalmas országban.”
A gazdasági miniszter nagyobb kockázatvállalást vár el politikai kollégáitól is. „Jelenlegi struktúráinkkal nem vagyunk versenyképesek” – mondta, utalva a „rossz irányú energiapolitikára” és a szociális államra, amely méreteiben terhet jelent a munkaerőköltségekre.
A miniszter emellett figyelmeztetett: „Ha már nem vagyunk gazdasági nagyhatalom, akkor ebben az új világrendben tehetetlenek leszünk.” Sőt, szerinte a liberális világrend már a múlté. „Nem fog visszatérni, legalábbis a közeljövőben biztosan nem.” A mai világgazdaság fragmentált, egyes régiókra és saját hálózatok kiépítésére koncentrál. Példaként Reiche az amerikai elnök, Donald Trump ázsiai útját említette. Trump „szisztematikusan” reklámozza a befektetéseket és az együttműködéseket az egyes országokban.
A FAZ emlékeztet rá, hogy júliusban Reiche mind az SPD-ben, mind a saját pártjában ellenszenvet váltott ki azzal, hogy hosszabb munkaviszonyidőt követelt. Egyébként nem az első alkalom, hogy a Reiche keményen ostorozza a német modellt.
Történelmi gazdasági válságot él át Németország
– mondta még májusban, amikor éppen hogy felállt az új német kormány.
A Nexperia-ügy borzolja a kedélyeket Németországban
A feszültség oka a Nexperia-botrány. Szeptember 30-án a holland kormány állami ellenőrzés alá vonta a kínai tulajdonban lévő csipgyártó vállalatot, válaszul a kínai kormány exporttilalmat rendelt el a Nexperia kínai leányvállalataival és alvállalkozóival szemben, így ezek nem szállíthatják Európába a nélkülözhetetlen csipeket.
Az európai és német autóipar megérezte a holland–kínai csörtét. A Volkswagen egy hete jelentette be, hogy leállítja a wolfsburgi és zwickaui üzemeiben a Golfok és a Tiguanok gyártását. Bár a BMW és a Mercedes is azt hangoztatta, hogy termelésüket egyelőre nem érinti a probléma, ám az ellátási hálózataikat már igen.