Itt vannak a szerencsés magyar járások, ahol akár 199 méteres széltornyok épülhetnek

Az Energiaügyi Minisztérium javaslata szerint 17 járásban kedvezőbb feltételekkel lennének telepíthetők szélerőművek. A kezdeményezés elfogadása esetén főként az északnyugati országrészben lennének telepíthetők szélerőművek.
VG/MTI
2025.10.02, 18:03
Frissítve: 2025.10.02, 18:06

Magyarország élenjáró szerepre törekszik a zöldenergia termelésében és tárolásában. Tavalyelőtt megszülettek a szélerőművek létesítésének általános szabályai, most a törvényi és rendeleti előírásokat egyértelműsítő, egyszerűsítő jogszabálycsomag indul társadalmi egyeztetésre – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Fog in Lower Saxony - Weather Szélenergia: akár 199 méteres széltornyok épülhetnek 17 járásban
Tizenhét járásban telepíthetnek még könnyebben szélerőműveket / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A 2025. október 9-ig véleményezhető tervezetek legfontosabb újdonsága a könnyített térségek kijelölése lehet. Támogató döntés esetén 17 járás tartozhat ebbe a kategóriába, amelyekben a magas átlagos szélenergia-sűrűség miatt már most is üzemelnek szélkerekek. Zömük az ország északnyugati részében, a Kisalföldön és szomszédságában található.

Gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is. A könnyített térségekben az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően 

nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.

A javaslat további elemei az engedélyezésben eljáró hatóságok egységes jogalkalmazása érdekében pontosítják a 700 méteres védőzóna számításának szabályait. Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetővé tehetik a szélerőművek lapátjainak átnyúlását a szomszédos ingatlan területére.

A rendelkezések változatlanul alapelvként rögzítik, hogy csak olyan település területén létesülhet szélkerék, ahol ezt a helyi közösség kifejezetten engedi. Az új szabályozás jóvoltából megvalósuló első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe. A kormány az időjárásfüggő megújulók rendszerbe illesztése érdekében több száz milliárd forinttal támogatja az áramhálózat fejlesztését, az energiatárolási képességek megerősítését.

A Jedlik Ányos Energetikai Program pályázatai a többi között az ipari energiatárolók építését, a biogáz-biometán vagy a földhő fokozott hasznosítását is ösztönzik. A kiegyensúlyozottabb megújuló erőművi állomány erősíti Magyarország energiaszuverenitását, csökkenti az importkitettségeket, még biztonságosabbá teszi a hazai fogyasztók áramellátását.

