Nagyon erőseket mondott mostanában Lázár János, és ma este folytathatja

Lázár János építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban több bejelentést is tett, aminek valószínűleg nincs vége. A tárcavezető hétfő este a Patrióta YouTube-csatorna vendége lesz. Összeszedtük, hogy Lázár János milyen bejelentéseket tett az elmúlt napokban.

Lázár János az elmúlt napokban több, a közlekedési és járműipari szektort érintő, fontos bejelentést tett / Fotó: Lázár János / Facebook

A miniszter pénteken jelentette be, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba. Erre azért volt szükség, mert a cég pénzügyi helyzete évek óta folyamatosan romlik, az Opten azt írja, a Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. tavaly 46,135 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 8,3 milliárd forintos adózás utáni veszteséget könyvelt el.

A Ganz-Mavag International Kft. (GMVI) az orosz Transzmasholdinggal (64,9 százalékos részesedése van a Dunakeszi Járműjavítóban) 2020-ban elnyerte az Egyiptomnak szánt 1350 darabos személykocsi-megrendelést, de a Transzmasholding a háborús szankciók miatt később kiszorult a projektből. A dunakeszi járműgyártó ezután tetemes veszteséggel tudta csak folytatni a gyártást, októberben már odáig fajultak a dolgok, hogy a GMVI vezetői levelet írtak az üzleti partnereiknek, hogy nem tudják törleszteni a Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatos fennálló kötelezettségeiket.

A miniszter pénteken azt is bejelentette, hogy

Magyarország az idén 93 darab motorvonatot vásárol 80 milliárd forint értékben, amelyek szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler fogja végezni.

A miniszter szerdán arról beszélt, hogy a magyarországi a világ legmodernebb BMW-gyára lesz, és csak elektromos autót gyártanak Debrecenben. „Ez az elektromos BMW el tud menni már 800 kilométert” – mondta Lázár.

Lázár János elárulta azt is, hogy Oliver Zipse, a BMW vezetője teljes bizalommal áll a magyar munkaerőhöz, és egy nagy kérése van a magyar kormányhoz: Magyarország az energiaárakban segítse a vállalatot, mert olcsó gáz és áram nélkül nem lehet versenyképes a gyártás.

A gáz ára a cégek számára kifejezetten magas, ott ugyanis nem érvényesül kormányzati ársapka.

Az építési és közlekedési miniszter szerint kiemelten fontos, hogy minden megyei jogú várost, így Esztergomot is rákössék az autópálya-hálózatra. Ennek kapcsán csütörtökön felidézte, hogy Magyarországon zajlik Európa talán legnagyobb autópálya-fejlesztése: Győr és Budapest között nyolcsávosítják az M1-et. Ennek költségvetése 800 milliárd forint.