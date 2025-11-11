Orbán Viktor kemény üzenettel indította a napot, Brüsszel ezt nem teszi zsebre: „ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk"
„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják” – írta a kormányfő a Facebookon.
„Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak. Mégis van, aki csomót keres a kákán.
A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában.
Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk.
Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz.
Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”
Szijjártó Péter: érdemes megjegyezni, kik szurkoltak az alacsony rezsi ellen
Öntsünk tiszta vizet a pohárba: ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlájuk
– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.
Emlékeztetett, hogy Washingtonban megállapodás született arról, hogy Magyarország mentességet kap az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, így változatlanul vásárolhatunk kőolajat és földgázt, ezzel pedig változatlanul a magyar emberek fizetik Európa legalacsonyabb energiaárakat.
Érdemes lesz megjegyezni, hogy kik azok, akik azért szurkoltak, hogy ez a megállapodás ne jöhessen létre, hogy kik azok, akik szerint ennek nincs jelentősége, és hogy kik azok, akik most kínjukban álhíreket terjesztenek – írta Szijjártó Péter.
Szerinte az is mindenki számára világos, hogy
ezt a megállapodást Orbán Viktoron kívül senki más nem tudta volna elérni.
Zárójelbe megjegyezte, hogy valaki például azért nem, mert az amerikai elnök nem tudja róla, hogy kicsoda. Ezzel Magyar Péterre utalt, akiről Donald Trump azt mondta, fogalma sincs, kicsoda.
Emlékezetes, hogy szombaton a külügyminiszter kénytelen volt megszólalni, hogy véget vessen az álhírek terjedésének. Akkor leszögezte, Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. Hangsúlyozta, a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.
Előbb a Reuters számolt be arról, hogy amerikai tisztviselőktől úgy tudja, egy évre kapta Magyarország a mentességet, hírüket azóta javították. Erre ugrott elsőként a Portfolio. Később a BBC is olyan hírt hozott le, hogy hazánk csak egy évre kapott mentességet, szemben a kormány állításaival. Ezt már szinte az összes baloldali lap átvette hideg zuhany, kellemetlen stb. kifejezésekkel utalva arra, hogy a kormány nem mondott igazat, amikor a szankciós mentességről számolt be.