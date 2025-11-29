Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Tisza Párt
baloldali megszorítócsomag
Magyar Péter

Korábbi nyilatkozataik teljesen hiteltelenné teszik Magyar Péterék állítását, hogy a baloldali megszorítócsomag nem a Tisza Párté

Magyar Péter elnök, Tarr Zoltán alelnök, Dálnoki Áron, a gazdasági munkacsoport vezetője és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi tanácsadó, vagyis a Tisza Párt fontos szereplőinek nagy része a közelmúltban mind arról beszélt, hogy nem szabad nyilvánosságra hozni azt a programot, amelynek mentén választási győzelmük esetén kormányoznának. Mindez annak fényében érdekes, hogy ismertté vált egy aprólékosan kidolgozott, durva megszorításokat tartalmazó, sok száz oldalas tiszás dokumentum, amelyet Magyar Péterék éppenséggel letagadnának.
VG
2025.11.29., 14:07
Fotó: Magyar Péter / Facebook

„Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz” – így fogalmazott még 2024 áprilisának végén, tehát politikai színre lépése után szinte azonnal Magyar Péter, amikor Puzsér Róberttel és Kóczián Péterrel beszélgetett a kormányzásról, a választási győzelem lehetséges módjáról.

Magyar Péter
Fotó: Magyar Péter / Facebook

Mondhatja persze bárki, hogy ez csak kezdeti elszólás volt Magyar Pétertől, csakhogy azóta a Tisza vezető politikusai egymás után mondták ki kerek-perec: nem mutatják be a párt részletes terveit a választás előtt. Vagyis titkolóznak. Aztán pedig nyilvánosságra került egy brutális megszorításokat felsoroló tiszás dokumentum, amit minden erejükkel igyekeznek letagadni.

Titkolózni, titkolózni

Idézzük fel a katonából tiszás politikussá előlépő Ruszin-Szendi Romulusz idén májusi, komáromi interjúját. Amikor arra terelődött a szó, hogy adott esetben lenne-e honvédelmi miniszter, Magyar Péter bizalmi embere így válaszolt:

Nem beszélünk ilyenről, mert először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.

Ruszin-Szendi magyarázata az volt, hogy „az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el” a kormányprogramot.

Arra, hogy a terveket miért nem lehet közkinccsé tenni, Tarr Zoltán, a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője konkrétabb választ adott a hírhedt augusztus végi etyeki tiszás fórumon

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Leszögezte azt is: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

E súlyos, leleplező szavak elhangzásakor Dálnoki Áron ücsörgött a Tisza alelnöke mellett. Dálnoki a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője, és – az Index információi szerint – az ő felelősségi körébe tartozott annak a baloldali megszorítócsomagnak a kidolgozása, amelyet a hét eleje óta elemez a sajtó. Dálnoki, vagyis a súlyos megszorításokat tartalmazó több száz oldalas és egyébként aprólékosan kidolgozott javaslat felelőse szintén beszélt arról, hogy a terveket titkolni kell. Idén májusban az óbudai tiszásoknál tartott előadást, amiben közölte: 

Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, azt pedig nem tudom elmondani.

Adóemelés minden téren

Akárhogy is, az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte a terjedelmes baloldali megszorítócsomagot. Ebben sok más mellett szerepel például a progresszív személyi jövedelemadó, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a szja-ja. Emellett a kedvezmények megnyirbálásáról is szó esik, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.

Nem úsznák meg a vállalkozások sem: jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója. Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó is az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

A baloldali megszorítócsomagban jönne még 20 százalékos özvegyinyugdíj-adó, de egyébként is felforgatnák a társadalombiztosítást. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert : a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Sziget Fesztivál

Sziget Fesztivál: pár napon belül muszáj lesz lépniük a szervezőknek – lassan kifutnak az időből

A fővárosi közgyűlés végül megszavazta a tíz évre szóló megállapodást.
4 perc
légtérzár

Trump nem viccel - az USA blokád alá vonhatja Venezuela légterét, már csak az a kérdés, hogy mikor indul a beígért szárazföldi csapás

Trump közölte: a légitársaságok tekintsék Venezuela légterét lezártnak.
7 perc
Tisza Párt

Korábbi nyilatkozataik teljesen hiteltelenné teszik Magyar Péterék állítását, hogy a baloldali megszorítócsomag nem a Tisza Párté

Mindegyik tiszás arról beszélt, hogy el kell titkolni a választási programot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu