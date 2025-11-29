Korábbi nyilatkozataik teljesen hiteltelenné teszik Magyar Péterék állítását, hogy a baloldali megszorítócsomag nem a Tisza Párté

„Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz” – így fogalmazott még 2024 áprilisának végén, tehát politikai színre lépése után szinte azonnal Magyar Péter, amikor Puzsér Róberttel és Kóczián Péterrel beszélgetett a kormányzásról, a választási győzelem lehetséges módjáról.

Fotó: Magyar Péter / Facebook

Mondhatja persze bárki, hogy ez csak kezdeti elszólás volt Magyar Pétertől, csakhogy azóta a Tisza vezető politikusai egymás után mondták ki kerek-perec: nem mutatják be a párt részletes terveit a választás előtt. Vagyis titkolóznak. Aztán pedig nyilvánosságra került egy brutális megszorításokat felsoroló tiszás dokumentum, amit minden erejükkel igyekeznek letagadni.

Titkolózni, titkolózni

Idézzük fel a katonából tiszás politikussá előlépő Ruszin-Szendi Romulusz idén májusi, komáromi interjúját. Amikor arra terelődött a szó, hogy adott esetben lenne-e honvédelmi miniszter, Magyar Péter bizalmi embere így válaszolt:

Nem beszélünk ilyenről, mert először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.

Ruszin-Szendi magyarázata az volt, hogy „az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el” a kormányprogramot.

Arra, hogy a terveket miért nem lehet közkinccsé tenni, Tarr Zoltán, a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője konkrétabb választ adott a hírhedt augusztus végi etyeki tiszás fórumon:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Leszögezte azt is: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

E súlyos, leleplező szavak elhangzásakor Dálnoki Áron ücsörgött a Tisza alelnöke mellett. Dálnoki a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője, és – az Index információi szerint – az ő felelősségi körébe tartozott annak a baloldali megszorítócsomagnak a kidolgozása, amelyet a hét eleje óta elemez a sajtó. Dálnoki, vagyis a súlyos megszorításokat tartalmazó több száz oldalas és egyébként aprólékosan kidolgozott javaslat felelőse szintén beszélt arról, hogy a terveket titkolni kell. Idén májusban az óbudai tiszásoknál tartott előadást, amiben közölte:

Azt, hogy a Tisza Párt mit fog csinálni, azt pedig nem tudom elmondani.

Adóemelés minden téren

Akárhogy is, az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte a terjedelmes baloldali megszorítócsomagot. Ebben sok más mellett szerepel például a progresszív személyi jövedelemadó, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a szja-ja. Emellett a kedvezmények megnyirbálásáról is szó esik, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.