Az Otthon Start program sztárjai – ezekben a különleges falvakban érhetjük el a lehető legtöbb támogatást

Rekordtempóban robog a szeptember elsején útjára indított Otthon Start program. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós november végén arról számolt be, hogy még a kormány várakozásait is meghaladó lendülettel fut a program. A fix 3 százalékos lakáshitel -konstrukció november közepéig már 22 ezer hiteligénylést vonzott, összesen csaknem 800 milliárd forint értékben.

Szigliget is népszerű lehet az Otthon Start programot más támogatásokkal kombinálók körében / Fotó: Shutterstock

Az Otthon Start program keretében legalább 10 százalékos önerő mellett legfeljebb 50 millió forint kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitel vehető fel, legfeljebb 25 éves futamidőre. A megvásárol ingatlan értéke lakás esetén maximum 100 millió forint, ház esetén maximum 150 millió forint lehet.

A konstrukció nagy előnye, hogy szinte minden más támogatással, így a családtámogatások széles körével összevonható. Vagyis az Otthon Start program mellett igénybe vehető többek között a CSOK Plusz, a falusi CSOK és a babaváró hitel is.

Kombinálható támogatások

Az Otthon Start program kiírása rendkívül megengedő, nincsenek a programból teljesen kizárt területek, települések. Hasonló a helyzet a CSOK Plusz esetében is. Ez a konstrukció egy kedvezményes hitel, melynek lényege, hogy minden születendő gyermek után tízmillió forintot elenged az állam a tőketartozásból.

A falusi CSOK azonban kifejezetten a kistelepüléseken, tanyákon lévő lakások és házak vásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást. A maximálisan igényelhető össze 15 millió forint, a támogatás pontos összege a támogatás céljától, a lakás vagy lakóház hasznos alapterületétől és a meglévő, illetve vállalt gyermekek számától függ. 2025-ben összesen 2631 kistelepülésen érhető el a 3155 magyarországi település közül.

Sokaknak jó hír, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK nem zárja ki egymást, a kettő együttesen is igénybe vehető.

Ráadásul az ötezer fő alatti települések bekerültek a Magyar Falu Programba is, ahol további kedvezményekre, pályázatokra is nyílik lehetőség. A Magyar Falu Program összesen 2865 települést érint, vagyis jelentős az átfedés a falusi CSOK-ban érintett települések körével.