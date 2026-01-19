Rengeteg magyar bukik el 190 ezer forintot: egyetlen orvosi igazolás kell hozzá, és már fizetik is – itt vannak a részletek

Ez nem pályázat, nem támogatás, nem segély, és nem is mérlegelés kérdése. A személyi kedvezmény törvény alapján jár azoknak, akik bizonyos betegségek valamelyikében érintettek – írta a Hóvége.

Különböző betegségeink után is kaphatunk adókedvezményt / Fotó: Kallus György

Mennyi az annyi az adó esetében?

A személyi kedvezmény havi adóalapja a minimálbér egyharmadának 100 forintra kerekített értéke. A 2026-ban érvényes minimálbérrel számolva ez 107 600 forint havi adóalap-kedvezményt jelent. A 15 százalékos szja miatt ez 16 140 forinttal magasabb nettó jövedelmet eredményez havonta, éves szinten pedig 193 680 forintot.

Kik jogosultak rá?

A betegség után járó adókedvezmény 2026-ban is ugyanabból a listából áll. (A jogosultság nem munkaképességhez, se nem rokkantsági státuszhoz kötött.) Ide tartoznak többek között egyes daganatos betegségek, autoimmun kórképek (például cöliákia), a cukorbetegség meghatározott típusai és ritka genetikai rendellenességek. Az igazolást szakorvos állítja ki, és azt rögzíti, hogy a diagnózis megfelel a törvényi feltételeknek. Ha ez megvan, a jogosultság automatikusan fennáll, vagyis a betegség után járó adókedvezmény 2026-ban nem elutasítható és nem is korlátozható.

Így érvényesíthető, és ezért marad sokaknál kihasználatlan

A kedvezmény kérhető adóelőleg-nyilatkozattal a munkáltatón keresztül, így már a havi bérben megjelenik a megtakarítás. Ha ez kimarad, az éves szja-bevallásban visszamenőleg is érvényesíthető az elévülési időn belül. Az igazolást nem kell évente megújítani, ha az állapot tartós. Ennek ellenére sok jogosult nem él vele, mert nem tud a lehetőségről, vagy tévesen azt hiszi, hogy külön hatósági döntés szükséges hozzá. Van, akit a macerás ügyintézés gondolata rémiszt el, azonban a személyi kedvezmény alanyi jog, nem kedvezménykérés, nem jár semmilyen bonyolult procedúrával. Ha a betegség tartós, maradandó, elég egyszer megszerezni az orvosi papírt, többet nem kell visszajárnunk.

Egymillió magyar jogosult, mégis alig használják ki a lehetőséget

Ahogy arról korábban beszámoltunk, összességében több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre. A korábbi évek tapasztalata szerint mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni. A legegyszerűbb és leggyorsabb – akár mobiltelefonon – online nyilatkozni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint például 2024 januárjában 53 ezer négygyermekes anya tett adóelőleg-nyilatkozatot, miközben a 2024-es szja-bevallásban 70 ezren vették igénybe ezt a kedvezményt.