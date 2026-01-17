Kihirdették a világ legerősebb útleveleinek friss rangsorát: megdöbbentő helyen Magyarország
Idén is elkészült a lista, újból megmérték a magyar útlevél erősségét. A Henley Passport Index a világ összes, azaz 199, útlevelét tartalmazza aszerint, hogy azok birtokosai a 227 úti cél közül hányba utazhatnak be előzetes vízum nélkül. Az index a legnagyobb és legpontosabb utazási információs adatbázissal rendelkező Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (IATA) adatain alapul, és a Henley & Partners kutatócsoportja készíti el immár 20. éve.
Szingapúré maradt a világ legerősebb útlevele
Hiába uralják az európai országok az élmezőnyt, Szingapúr immár második éve is megőrizte első helyét a Henley Passport Index friss rangsorában. A városállam útlevelével jelenleg 192 országba lehet vízummentesen vagy érkezéskor igényelhető vízummal belépni, ami továbbra is a legjobb eredmény a világon.
Az idei toplistán az európai országok adják a legtöbb szereplőt az első tízben, de az ázsiai országok is erősen tartják magukat. Japán és Dél-Korea holtversenyben a második helyen áll, mindkét ország útlevelével 188 úti cél érhető el előzetes vízum nélkül.
A rangsor harmadik helyén öt európai állam áll: Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc, amelyek állampolgárai 186 országba utazhatnak szabadon. Közvetlenül mögöttük, 185 célországgal, olyan országok sorakoznak, mint Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia vagy Ausztria.
Az első ötös csoportba bekerült Magyarország is Portugália, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Arab Emírségek társaságában.
Magyarország 14 helyet javított 2006-óta, amivel a magyar útlevél soha nem volt olyan erős, mint 2026-ban az index kezdete óta.
Nem minden európai útlevél erős
Bár Európa összességében kimagaslóan teljesít – a kontinens 30 országa szerepel a top 10-ben –, jelentős különbségek is vannak. Belarusz útlevéllel mindössze 79 ország érhető el vízummentesen, ami csak a 60. helyre elegendő. Koszovó valamivel jobb helyzetben van, 81 célországgal a 59. helyen áll, Kínával és Botswanával holtversenyben.
A leggyengébb útlevelek
A Henley Passport Index 2026-os rangsora szerint a világ leggyengébb útlevelei továbbra is jellemzően azoké az országoké, ahol a politikai instabilitás, a biztonsági kockázatok és a korlátozott diplomáciai kapcsolatok jelentősen beszűkítik az állampolgárok globális mobilitását.
A lista legvégén Afganisztán áll, amelynek állampolgárai kevesebb mint 30 országba utazhatnak vízummentesen, ezzel a 101. helyen szerepelnek. Közvetlenül mögötte található Szíria, amely a 100. helyet foglalja el, szintén rendkívül korlátozott nemzetközi utazási lehetőségekkel. A harmadik leggyengébb útlevél Iraké, amely a 99. helyre került, míg Jemen a 98. pozícióban áll. Az ötödik leggyengébb útlevél Pakisztáné, amely a 97. helyen szerepel, és állampolgárai alig néhány tucat országba léphetnek be előzetes vízum nélkül.
A legnagyobb nyertes és vesztes
Az elmúlt húsz év abszolút nyertese az Egyesült Arab Emirátusok, amely ez idő alatt 57 helyet lépett előre 149 új vízummentes úti célt szerzett, és mára az 5. helyen áll. Tavaly még a 10. helyen szerepelt, az előrelépéssel pedig megelőzte. A gyors javulás hátterében az aktív diplomácia, a vízummentességi megállapodások és a globális gazdasági nyitás áll.
A Nyugat-Balkán és Kelet-Európa országai szintén jelentős előrelépést tettek. Albánia 36 helyet javítva a 43. lett, Ukrajna 34 helyet lépett előre 30., Szerbia pedig 30 helyet javítva a 34. lett.
Kína szintén látványosan erősödött, ami a 78. helyről az 59.-re lépett előre, és már 141 országba biztosít vízummentes vagy vízumkönnyített belépést.
A rangsor 20 éves időtávját vizsgálva Venezuela szenvedte el a legnagyobb visszaesést, ezt követi Vanuatu, majd az Egyesült Államok a harmadik helyen. Az Egyesült Királyság a negyedik legnagyobb visszaeső.
Venezuela a 25. helyről a 45.-re esett. Az Egyesült Államok jelenleg a 10. helyen áll, 179 országba szóló vízummentes hozzáféréssel, míg 2006-ban még a 4. legerősebb útlevéllel rendelkezett. Ez megegyezik a 2025-ös helyezésével, amikor az ország története során a legalacsonyabb pozícióját érte el az indexben. Az Egyesült Királyság a 2006-os 3.-ról a 7. helyre csúszott vissza.
Az esések politikai instabilitásra, geopolitikai súlyvesztésre és romló diplomáciai kapcsolatokra vezethetők vissza, amelyek közvetlenül rontják az útlevelek „erejét”, vagyis a vízummentes hozzáférések számát.
„Az útlevél ereje végső soron a politikai stabilitást, a diplomáciai hitelességet és a nemzetközi szabályalkotásban betöltött szerepet tükrözi. Ahogy a transzatlanti kapcsolatok feszültebbé válnak és a belpolitika ingatagabb lesz, az USA és az Egyesült Királyság mobilitási jogainak eróziója nem technikai anomália, hanem egy mélyebb geopolitikai átrendeződés jele" – magyarázta Misha Glenny, a bécsi Institute for Human Sciences rektora.
Az útlevél gazdasági és geopolitikai előny
A Henley Passport Index készítői szerint az útlevél ma már nem pusztán utazási dokumentum, hanem gazdasági és geopolitikai előny is.
Christian H. Kaelin, a Henley & Partners tanácsadó cég elnöke szerint: „ma az útlevélhez kapcsolódó előnyök döntő szerepet játszanak a lehetőségek, a biztonság és a gazdasági részvétel alakításában. Miközben az átlagos hozzáférés nő, a mobilitási előnyök egyre inkább a világ gazdaságilag legerősebb és politikailag legstabilabb országainak kezében koncentrálódnak.”
Amerika, mint a népek olvasztótégelye és az új élet földje? Kína már lepipálta
Miközben az amerikai útlevél birtokosai 179 országba utazhatnak vízummentesen, az Egyesült Államok maga csak 46 nemzet állampolgárainak enged beutazást vízum nélkül. Ez a Henley Openness Index szerint a világon a 78. helyre elegendő, ami az egyik legnagyobb eltérést jelenti a kiutazási és a beutazási nyitottság között a listán.
Ezzel szemben Kína csak az elmúlt két évben több mint 40 új ország számára vezette be a vízummentességet, és ma már 77 nemzet állampolgárait engedi be vízum nélkül, köztük a magyarokat is.
A mobilitás egyre inkább stratégiai erőforrássá válik, amelyet az államok diplomáciai és geopolitikai eszközként használnak.
Ezt jól mutatja az Egyesült Államok nemrégi javaslata, amely gyakorlatilag megszüntetheti a vízummentes beutazást. De Európa is lépett, főképp az afrikai országok állampolgárainak belépését szigorították.
Kiírták a dátumot, bezárja kapuit Amerika, 75 ország érintett – leáll a vízumok elbírálása, drasztikus lépés előtt áll Washington
A Trump-kormányzat újabb frontot nyitott a legális bevándorlás szigorításában, amivel életbe lépett az amerikai történelem egyik legkeményebb legális bevándorlásellenes politikája. Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlóvízumok kiadását 75 ország állampolgárai számára, mert attól tart, hogy a jövőben közpénzből finanszírozott szociális juttatásokra szorulhatnak. Amerika így felülvizsgálja a bevándorlási kérelmeket. Az intézkedés nem érinti az amerikai turistavízumokat.