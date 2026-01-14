Tisztázta a BKK a tanulóbérletek új szabályait: ekkortól büntethetnek az ellenőrök

A tanulóbérletekhez kapcsolódó új adatfeltüntetési szabályok csak a következő tanévtől lépnek hatályba, addig a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ellenőrei nem szabnak ki pótdíjat, csak felhívják a diákbérlettel utazók figyelmét a változásra – közölte szerdai közleményében a közlekedési társaság.

A következő tanévtől lépnek életbe a tanulóbérletekhez kapcsolódó új adatvédelmi szabályok / Fotó: Nyirő Simon / BKK

A BKK az írta, hogy a tanulóbérletek esetében korábban az oktatási azonosítószám feltüntetését javasolták, mivel az intézményváltástól független, állandó azonosító. 2025-ben azonban az Építési és Közlekedési Minisztérium állásfoglalást adott ki arról, hogy a közlekedési szolgáltatók nem kérhetik az oktatási azonosítószám megadását, mivel az személyes adat, amelynek kezelésére a személyszállítási szolgáltatásokról szóló jogszabályok nem adnak felhatalmazást.

Az állásfoglalás alapján a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken – és az adatkezelési elvek miatt a tanulói Budapest-bérleteken is – a diákigazolvány száma vagy egy személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) száma tüntethető fel. Azoknak, akik még nem rendelkeznek diákigazolvánnyal és csak ideiglenes igazolásuk van, személyazonosító okmány számát kell megadniuk.

A következő tanévtől büntet a BKK

A közlekedési vállalat hozzátette, hogy az ellenőrzések során a kedvezményes bérlet mellé továbbra is fel kell mutatni a diákigazolványt vagy az ideiglenes igazolást, és szükség esetén személyazonosító okmány bemutatását is kérhetik az ellenőrök.

A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy az új szabályok a következő tanévtől lépnek hatályba, és 2026. augusztus 31-ig türelmi időszak van érvényben. Ez idő alatt, amennyiben a jogosultság egyértelműen igazolható, a közlekedési szolgáltatók nem szabnak ki pótdíjat, csupán felhívják a figyelmet a változásra.

Kiemelték, hogy a BKK üzletszabályzata jelenleg még a korábbi gyakorlatot tükrözi, azonban hamarosan frissítik a diákigazolványokra vonatkozó szabályokat.