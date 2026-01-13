Az EU váratlanul bejelentette: márciusban rengeteg uniós pénzt fizethet ki Magyarországnak - de csak erre költheti majd el
Az Európai Unió történelmi léptékű fegyverkezési hitelprogramja hamarosan ténylegesen pénzt kezd juttatni a tagállamoknak — értesült a Portfólió.
A SAFE program már márciustól elindulhat
Andrius Kubilius védelmi biztos a Financial Timesnak azt nyilatkozta: „Security Action for Europe” (SAFE) névre keresztelt konstrukció első, 22,5 milliárd eurós részletét már márciusban megkaphatják az országok fegyverbeszerzésekre.
A program teljes kerete 150 milliárd euró, amelyet az EU közös költségvetésére felvett hitelekből finanszíroznak, válaszul az ukrajnai háborúra és arra az amerikai nyomásra, hogy Európa csökkentse biztonsági függését Washingtontól.
Magyarország 17,3 milliárd eurónyi forrást igényelt a SAFE-eszközből, bár az Európai Bizottság terve szerint csak 16,2 milliárd eurónyi forrásra lenne jogosult. A magyar védelmi terveket egyelőre még értékelik Brüsszelben.
Az Államadósság Kezelő Központ idei finanszírozási terve szerint 2026-ban 758 milliárd forintnyi (2 milliárd eurónyi) forrásbeáramlásra számítanak. A SAFE-hitel része lesz a magyar államadósságnak, de a saját kibocsátásnál a becslések szerint 200 bázisponttal kedvezőbb hozamokat jelent, mint amit az állam elérhetne.A tagállami pályázatok beadása november végén zárult, a Bizottság jelenleg a kérelmek feldolgozásának végső szakaszában jár. Kubilius szerint az egyedi megállapodásokat március elejére írhatják alá, ezt követően azonnal megindulhat a 15 százalékos előfinanszírozás.
Már a héten döntésre jutnak az európai vezetők
Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a nemzeti tervek fele már ezen a héten politikai jóváhagyást kaphat, és a teljes folyamat – az ötlettől a pénzkifizetésig – mindössze egy év alatt zárulhat le, ami az uniós döntéshozatalban rendkívüli gyorsaságnak számít.
A források ágazati megoszlása is körvonalazódik. Kubilius szerint mintegy 24 milliárd eurót fordítanának lég- és rakétavédelemre, 38 milliárdot szárazföldi harcrendszerekre, és 20 milliárdot lőszerekre és rakétákra.
A biztos kiemelte, hogy a tagállamok igényei összességében meghaladták az eredetileg tervezett keretet, és különösen fontos, hogy az összeg mintegy kétharmada közös beszerzésekre megy majd, ami erősítheti az európai védelmi ipart és csökkentheti a párhuzamos nemzeti fejlesztések költségeit.
Ukrajna megsegítésére küldik a pénzt
A programnak erős ukrán dimenziója is van: a tagállamok többsége terveiben szerepel Ukrajna közvetlen támogatása, közös fegyverbeszerzések vagy akár ukrán hadiipari cégek európai termelőkapacitásainak kiépítése is, hogy csökkentsék a gyártás sebezhetőségét az orosz támadásokkal szemben. Kubilius ugyanakkor elismerte, hogy a SAFE önmagában nem oldja meg az európai védelem minden strukturális problémáját: szerinte az EU-nak intézményi szinten is sokkal aktívabb és stratégiaibb szerepet kell vállalnia a biztonságpolitika területén a következő években.
Magyarország készen áll
Arról már korábban is beszámoltunk, hogy teljeskörűen elkészült Magyarország beruházási terve az európai biztonsági eszköz (Security Action for Europe, SAFE) forrásainak lehívása érdekében, az uniós pénzek igényléséhez szükséges dokumentumot a kormány már be is nyújtotta – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi közleményéből.
Az uniós fegyverkezési program hozzájárulhat a honvédelmi képességek erősítése és a hazai hadiipar fejlesztése mellett a magyarországi beszállítói láncok és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, sőt a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is. Az Európai Unió hitele ugyanis olcsóbb a piaci forrásoknál, várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb kamattal kínál ugyanis fokozatosan felvehető hitelt.
Ez hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást jelenthet az államháztartás számára – akár devizahitelek kiváltásán keresztül.