Deviza
EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09% EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 396,96 -0,64% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 790 -0,53% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,37 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,67 -0,34% BUX124 396,96 -0,64% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 790 -0,53% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,37 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,67 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fűtés
rezsistop
kormány

Fagyos számlák Európában, meleg lakások Magyarországon – így véd minket a kormány

Európa-szerte megugrottak az energiaárak a januári rendkívüli hideg miatt, a többletköltséget pedig a legtöbb országban előbb vagy utóbb a lakosság fizeti meg. A magyar kormány ezzel szemben úgy döntött, hogy átvállalja a háztartások extra fűtési költségeit, így a hideg nem jelenik meg magasabb rezsiszámlák formájában. Míg más uniós országokban a drágulás azonnal vagy késleltetve csapódik le, Magyarországon a rezsicsökkentés továbbra is védőhálót jelent. A jelenlegi európai energiahelyzetben ez a különbség kézzelfogható anyagi biztonságot ad a magyar családoknak.
Ballagó Dániel
2026.01.23, 12:32
Frissítve: 2026.01.23, 13:04

A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy a január eleji rendkívüli hideg egész Európában felhajtotta az energiaárakat, a többletköltséget pedig a legtöbb országban végső soron a lakosság fizeti meg. Magyarországon ezzel szemben a kormány döntése alapján az állam átvállalja az extra fűtési költségeket, így a magyar családok nem érzik meg a hideg miatti pluszterheket.

A11I7416 , rezsicsökkentés, kormány
Míg Európában drágul a fűtés, a magyar kormány védi a családokat / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Hideg idő, forró árak: elszállt a gáz Európában

A szokásosnál erősebb fűtési igény gyorsabban apasztotta az európai gáztárolókat, miközben a kereslet meredeken nőtt. Ennek hatására a nagykereskedelmi árak kilőttek:

a holland TTF-gáztőzsdén napokon belül két számjegyű áremelkedés is előfordult, a heti drágulás pedig megközelítette a harminc százalékot.

Ezek a költségek a legtöbb országban előbb vagy utóbb megjelennek a lakossági számlákban.

Van, ahol már most fizetnek – máshol később jön a sokk

Azokban az európai országokban, ahol a lakossági energiaárak jellemzően fix áras, hosszabb távra rögzített szerződésekhez kötődnek, a januári drágulás nem azonnal, hanem késleltetve jelenik meg. A magasabb beszerzési költségeket a szolgáltatók a szerződések megújításakor vagy éves felülvizsgálatkor építik be az új ajánlatokba.

Ez a modell jellemző többek között az alábbi országokban:

  • Ausztria
  • Belgium
  • Bulgária
  • Csehország
  • Franciaország
  • Görögország
  • Hollandia
  • Lengyelország
  • Németország
  • Olaszország
  • Románia
  • Szlovákia

Ezekben az államokban a hideg időszak hatása hónapokkal később, magasabb tarifák formájában csapódik le a lakossági számlákban.

Magyarország kivétel: a kormány átvállalja a terhet

Magyarországon a rezsicsökkentés miatt továbbra is Európa legalacsonyabbjai közé tartoznak a lakossági energiaárak, és a rendkívüli hideg miatti többletfogyasztás költségét most az állam fedezi. A kormány célja az, hogy a fűtés a tél legkritikusabb időszakában se váljon megfizethetetlenné.

Mi történne rezsicsökkentés nélkül?

Az Eurostat szerint az unióban több mint 41 millió ember nem tudja megfelelően felfűteni az otthonát. Ebben a helyzetben különösen éles a kontraszt azokkal a politikai elképzelésekkel, amelyek a magyar rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazzák. 

A Tisza Párt korábbi álláspontja szerint a jelenlegi rendszer megszüntetése indokolt lenne – a mostani európai energiaár-környezet azonban jól mutatja, hogy ez közvetlen és súlyos terhet róna a magyar háztartásokra.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
26 cikk

Rezsi

Rezsi
231 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu