Fagyos számlák Európában, meleg lakások Magyarországon – így véd minket a kormány

A Magyar Nemzet hívta fel rá a figyelmet, hogy a január eleji rendkívüli hideg egész Európában felhajtotta az energiaárakat, a többletköltséget pedig a legtöbb országban végső soron a lakosság fizeti meg. Magyarországon ezzel szemben a kormány döntése alapján az állam átvállalja az extra fűtési költségeket, így a magyar családok nem érzik meg a hideg miatti pluszterheket.

Míg Európában drágul a fűtés, a magyar kormány védi a családokat / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Hideg idő, forró árak: elszállt a gáz Európában

A szokásosnál erősebb fűtési igény gyorsabban apasztotta az európai gáztárolókat, miközben a kereslet meredeken nőtt. Ennek hatására a nagykereskedelmi árak kilőttek:

a holland TTF-gáztőzsdén napokon belül két számjegyű áremelkedés is előfordult, a heti drágulás pedig megközelítette a harminc százalékot.

Ezek a költségek a legtöbb országban előbb vagy utóbb megjelennek a lakossági számlákban.

Van, ahol már most fizetnek – máshol később jön a sokk

Azokban az európai országokban, ahol a lakossági energiaárak jellemzően fix áras, hosszabb távra rögzített szerződésekhez kötődnek, a januári drágulás nem azonnal, hanem késleltetve jelenik meg. A magasabb beszerzési költségeket a szolgáltatók a szerződések megújításakor vagy éves felülvizsgálatkor építik be az új ajánlatokba.

Ez a modell jellemző többek között az alábbi országokban:

Ausztria

Belgium

Bulgária

Csehország

Franciaország

Görögország

Hollandia

Lengyelország

Németország

Olaszország

Románia

Szlovákia

Ezekben az államokban a hideg időszak hatása hónapokkal később, magasabb tarifák formájában csapódik le a lakossági számlákban.

Magyarország kivétel: a kormány átvállalja a terhet

Magyarországon a rezsicsökkentés miatt továbbra is Európa legalacsonyabbjai közé tartoznak a lakossági energiaárak, és a rendkívüli hideg miatti többletfogyasztás költségét most az állam fedezi. A kormány célja az, hogy a fűtés a tél legkritikusabb időszakában se váljon megfizethetetlenné.

Mi történne rezsicsökkentés nélkül?

Az Eurostat szerint az unióban több mint 41 millió ember nem tudja megfelelően felfűteni az otthonát. Ebben a helyzetben különösen éles a kontraszt azokkal a politikai elképzelésekkel, amelyek a magyar rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazzák.