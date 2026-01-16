Meggondolta magát az EU: Ursula von der Leyenék százmilliárdokat utaltak Magyarországnak

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen reagált a HVG cikkére, amely félreérthetően tálalta az uniós támogatások kifizetésének ügyét. A miniszter szerint a valóság egyértelmű: a bizottság technikai okok miatt januárban fizetett, a pénz pedig már megérkezett.

A HVG szerint gond volt az uniós támogatásokkal, ám Nagy Márton szerint a hír félrevezető / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A HVG cikke szerint problémák merültek fel az uniós támogatások kifizetésével, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azonban Facebook-bejegyzésében határozottan cáfolta ezt az értelmezést. Mint fogalmazott:

a helyzet világos, nincs szükség félremagyarázásra vagy hergelésre.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már korábban jelezte: az éves pénzforgalmi hiány alakulása miatt az Európai Bizottság decemberben több mint 200 milliárd forintnyi kötelezettségét nem tudta teljesíteni. A kifizetést ezért januárra tolta, amit a bizottság 2025. december 23-án hivatalosan megküldött levelei is feketén-fehéren igazolnak.

A bizottság azóta rendezte a számlákat, az uniós források megérkeztek Magyarországra. Nagy Márton szerint ebből következően semmilyen elmaradásról vagy magyar fél általi mulasztásról nincs szó.

Nagy Márton: ez nem több, mint technikai hiba

A részleteket az EU finanszírozási rendelete is pontosan rögzíti. A szabályszerűen benyújtott költségnyilatkozatok alapján a bizottságnak két hónap áll rendelkezésére az uniós forrásrész visszatérítésére. A Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP Plusz) két nagy projektje esetében Magyarország október 27-én küldte meg a számlacsomagokat, amelyeket a bizottság október 30-án vett kézhez.

A hatályos szabályok szerint – amennyiben rendelkezésre áll a finanszírozáshoz szükséges forrás – a visszatérítéseket két hónapon belül teljesíteni kell. A decemberi pénzforgalmi helyzet miatt a tényleges utalás januárban történt meg.

Nagy Márton szerint a HVG cikke ezt az összefüggést figyelmen kívül hagyta, és félrevezető következtetésekre jutott. A miniszter hangsúlyozta: az uniós pénzekkel kapcsolatos folyamatok átláthatók, szabályozottak, a hivatalos dokumentumok pedig egyértelműen igazolják a kifizetések jogszerűségét és teljesítését.