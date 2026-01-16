Deviza
uniós pénzek
Nagy Márton
Európai Bizottság
Nemzetgazdasági Minisztérium

Meggondolta magát az EU: Ursula von der Leyenék százmilliárdokat utaltak Magyarországnak

A bizottság a szabályoknak megfelelően teljesítette a számlák kifizetését, és a pénz már megérkezett Magyarországra. A HVG szerint gond volt az uniós támogatásokkal, ám Nagy Márton szerint a hír félrevezető.
VG
2026.01.16, 19:03
Frissítve: 2026.01.16, 19:22

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen reagált a HVG cikkére, amely félreérthetően tálalta az uniós támogatások kifizetésének ügyét. A miniszter szerint a valóság egyértelmű: a bizottság technikai okok miatt januárban fizetett, a pénz pedig már megérkezett.

NAGY Márton; SZÉLL Kálmán; KISGERGELY Kornél
A HVG szerint gond volt az uniós támogatásokkal, ám Nagy Márton szerint a hír félrevezető / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A HVG cikke szerint problémák merültek fel az uniós támogatások kifizetésével, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azonban Facebook-bejegyzésében határozottan cáfolta ezt az értelmezést. Mint fogalmazott: 

a helyzet világos, nincs szükség félremagyarázásra vagy hergelésre.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) már korábban jelezte: az éves pénzforgalmi hiány alakulása miatt az Európai Bizottság decemberben több mint 200 milliárd forintnyi kötelezettségét nem tudta teljesíteni. A kifizetést ezért januárra tolta, amit a bizottság 2025. december 23-án hivatalosan megküldött levelei is feketén-fehéren igazolnak.

A bizottság azóta rendezte a számlákat, az uniós források megérkeztek Magyarországra. Nagy Márton szerint ebből következően semmilyen elmaradásról vagy magyar fél általi mulasztásról nincs szó.

Nagy Márton: ez nem több, mint technikai hiba

A részleteket az EU finanszírozási rendelete is pontosan rögzíti. A szabályszerűen benyújtott költségnyilatkozatok alapján a bizottságnak két hónap áll rendelkezésére az uniós forrásrész visszatérítésére. A Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP Plusz) két nagy projektje esetében Magyarország október 27-én küldte meg a számlacsomagokat, amelyeket a bizottság október 30-án vett kézhez.

A hatályos szabályok szerint – amennyiben rendelkezésre áll a finanszírozáshoz szükséges forrás – a visszatérítéseket két hónapon belül teljesíteni kell. A decemberi pénzforgalmi helyzet miatt a tényleges utalás januárban történt meg.

Nagy Márton szerint a HVG cikke ezt az összefüggést figyelmen kívül hagyta, és félrevezető következtetésekre jutott. A miniszter hangsúlyozta: az uniós pénzekkel kapcsolatos folyamatok átláthatók, szabályozottak, a hivatalos dokumentumok pedig egyértelműen igazolják a kifizetések jogszerűségét és teljesítését.

Csak most derült ki: Ursula von der Leyenék nem fizettek ki 250 milliárd forintot Magyarországnak, elképesztő az indok – nincs elég uniós pénz

Döbbenetes dologról számolt be Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: az Európai Unió arra hivatkozva nem fizetett Magyarországnak, hogy nincs pénze. Arról is beszélt, hogy a magyar állam ismét jelentős nemzetközi érdeklődés mellett vont be forrásokat a piacról.

 

Uniós pénzek

80 cikk

 

 

