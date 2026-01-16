Deviza
Ingyenpénz: egymillió forint állami támogatást buknak el sokan napokon belül és nem is tudnak róla – ha nem lépnek keddig, végleg elveszítik

Összességében több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre. A korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni. A legegyszerűbb és leggyorsabb – akár mobiltelefonon – online nyilatkozni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint.
VG
2026.01.16, 07:19

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint például 2024 januárjában 53 ezer négygyermekes anya tett adóelőleg-nyilatkozatot, miközben a 2024-es szja-bevallásban 70 ezren vették igénybe ezt a kedvezményt.

érem érme bankjegy papírpénz pénz NAV malacpersely megtakarítások Forint Coins Hungarian currency, in the background banknotes of different denominations. Pig money box on forint coins, banknotes. Európe Hungary
Hatalmas adókedvezményeket találhatunk, ha a NAV oldalán böngészünk. / Fotó: Shutterstock

Gyermekekkel egyszerűbb

Kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a két, három és a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Nekik érdemes minél előbb leadni az adóelőleg-nyilatkozatot, és így a kedvezmény összegével már a januári fizetés is több lehet.

 Az adatokat is kitölti nekünk a NAV

A kedvezmény igénybevételét megkönnyíti a NAV. Az adóelőleg-nyilatkozatok néhány kattintással rögtön elérhetőek a honlapján. Az adatok begépelésével sem kell bíbelődni, az űrlapok nagy része már eleve ki van töltve, szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen. Akik még nem rendelkeznek Ügyfélkapu+-szal vagy DÁP-mobilalkalmazással, még regisztrálhatnak, és leadhatják sokkal egyszerűbben, online a nyilatkozatukat; vagy választhatják a két példányban kitöltendő papíralapú verziót, ezek is elérhetőek a NAV honlapján.

Figyelem, édesanyák! – ezt a dokumentumot senki ne felejtse el letölteni, csak így jár az szja-mentesség

 Ne hagyja az utolsó pillanatra

Azért sem szerencsés a nyilatkozat kitöltését az utolsó pillanatra hagyni, mert az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek. A fizetésből le nem vont kedvezmény összege majd csak 2027-ben az szja-bevallásban kérhető vissza, ám ehhez az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetet az érintetteknek kell kiegészíteni.  

Érdemes tehát a jogosultaknak mielőbb beküldeniük az adóelőleg-nyilatkozatukat, hogy a magasabb összegű jövedelmüket kapják. Ha pedig valaki még bizonytalan, milyen kedvezményre jogosult, a NAV tájékoztatójából azt is megtudhatja.

