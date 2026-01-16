Nocsak, nocsak: kiderült Németországról, hogy rengeteg olajat kap orosz vezetéken keresztül – a világ egyik legnagyobb országa a feladó

2025 végére növekedési tendencia mutatkozott a Németországba (Schwedt finomító) irányuló kazah olajszállításokban, elérve a 2,1 millió tonnát. 2026-ban a mennyiség várhatóan 2,5 millió tonnára nő – áll a KazMunayGaz (KMG) jelentésben.

Németországnak fontos az Oroszország felől érkező földgáz / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A KMG nemzeti vállalat kezdetben azt állította, hogy Kazahsztán 1,5 millió tonna olajat tervez szállítani Németországba a Druzsba vezetéken keresztül 2025-ben. 2024 végére ugyanezt a mennyiséget – 1,5 millió tonnát – exportálták ebbe az irányba. Később a KMG kiadványaiból kiderült, hogy 2025-re 2 millió tonnára tervezik növelni a Németországba irányuló olajszállítást. Eközben októberben Askhat Khasenov, a KMG vezérigazgatója bejelentette, hogy az év végéig 1,7 millió tonna olajat terveznek szállítani Németországba.

Korábban Almasadam Satkaliyev akkori energiaügyi miniszter arról számolt be,

hogy Németország kérésére az olajszállítási mennyiségek kétmillió tonnára növelhetők.

2023 óta Kazahsztán olajat szállít Németországba a Transznyefty PJSC fő olajvezeték-rendszerén keresztül, az Adamova Zastava olajátadó pont irányába.

Ukrajna megbánja még az Északi Áramlat felrobbantását

Az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében már kimondták, hogy a németek számára is elengedhetetlenek az orosz gázvezetékek. A Bundesgerichtshof szerint az Északi Áramlat nem számított legitim katonai célpontnak, mivel elsősorban civil célokat szolgált.

A bíróság szerint a támadás titkosszolgálati műveletre utal, amelyben az elkövetők nem voltak felismerhetők harcoló félként. Emellett Németország szuverenitása is sérült, mivel a vezetékek Németországban végződtek, és az ország gázellátását szolgálták volna.

Nem hiszik el, hogy Németország át tudna állni zöldenergiára

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Berlinben új lendületet kapott a német energiapolitikáról szóló vita, miután egy friss elemzés érdemben megkérdőjelezte azt a kormányzati érvelést, amely szerint Németország a közeljövőben nem tudná döntően megújuló energiával fedezni a saját áramigényét. A tanulmány készítői szerint megfelelő nemzetközi hálózati összeköttetésekkel – köztük új, transzatlanti távvezetékekkel – akár a hosszan tartó, szél- és napenergia-hiányos időszakok, az úgynevezett „Dunkelflaute” helyzetek is kezelhetők lennének.

A Friedrich Merz vezette kormány tavasszal rábólintott egy új erőművi stratégiára, amely jelentős gázalapú kapacitások építésével számol.

A kabinet érvelése szerint túl nagy a kockázata annak, hogy az ipar és a lakosság számára szükséges mennyiségben nem áll rendelkezésre folyamatosan elegendő nap- vagy szélenergia. Katherina Reiche gazdasági miniszter szerint előfordulhatnak akár hetekig tartó, egybefüggő hiányidőszakok is, ami az ellátásbiztonságot veszélyeztetné.