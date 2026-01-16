Szédületes hullámvasúton az olajár, Washington kiegyezett Tajvannal, újra tombol az MI-láz a részvénypiacon
Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, ismét lendületet vett a mesterséges intelligencia (MI) körüli felhajtás. A dollár hathetes csúcs közelében maradt, a kedvező amerikai gazdasági adatok visszafogták a kamatcsökkentési várakozásokat.
Az olajpiac a korábbi veszteségeket emésztgette, a menedékeszköznek számító arany és ezüst ára esett, miután Donald Trump amerikai elnök kiváró álláspontra helyezkedett az iráni zavargásokkal kapcsolatban – korábban beavatkozással fenyegetőzött.
A tajvani csipóriás megnyugtatta a részvénypiacot
Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő, legszélesebb indexe 0,5 százalékkal emelkedett, és a korábbi kereskedési napon elért történelmi csúcs közelében mozgott, miután a tajvani csipgyártó, a TSMC kiemelkedő eredményei új életet leheltek az MI-lázba a részvénypiacon.
Az Egyesült Államok és Tajvan csütörtökön kereskedelmi megállapodást kötött, amely számos, a félvezetőipari nagyhatalomhoz köthető exporttermék vámját csökkenti, továbbá új beruházásokat irányít az amerikai technológiai szektorba – ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy feldühíti Kínát.
Éjszaka a technológiai és pénzügyi részvények emelkedése felfelé húzta a Wall Streetet:
- a Nasdaq határidős kontraktusai az ázsiai kereskedés során 0,22 százalékkal emelkedtek.
- Az S&P 500 határidős jegyzései hasonlóan, 0,15 százalékkal erősödtek.
Tudjuk, hogy továbbra is vannak kételyek a tőkekiadások és általában az MI körüli költekezéssel kapcsolatban, viszont úgy gondolom, hogy a tegnapi TSMC-jelentés meglehetősen szilárd és optimista hangvételű volt, ami egy régóta várt lökést adott azoknak az MI-részvényeknek, amelyek az elmúlt hónapokban nehézségekkel küzdöttek a Wall Streeten
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.
„Nem mondanám, hogy felrobbantotta vagy jelentősen felhajtotta őket, de mindenképpen megadta azt a szükséges megnyugtatást, hogy minden továbbra is a tervek szerint halad” – tette hozzá.
- A japán Nikkei index 0,42 százalékkal csökkent, részben a jen erősödése miatt, amely visszakorrigált a 18 havi mélypontról.
- Az Euro Stoxx 50 határidős jegyzései 0,38 százalékkal estek,
- az FTSE határidős kontraktusai 0,18 százalékkal gyengültek, miután az európai részvények csütörtökön történelmi csúcsra emelkedtek.
Legközelebb már Powell utódja vághat kamatot a Fed élén
A devizapiacon a dollár egy hathetes csúcs közelében mozgott, miután több kedvező amerikai makroadat látott napvilágot, köztük olyan adat is, amely szerint
a munkanélküli-segélyért első alkalommal folyamodó amerikaiak száma a várakozásokkal ellentétben csökkent a múlt héten.
- Az euró másfél hónapos mélypont közelében stagnált, és 1,1606 dolláron forgott,
- a font 0,06 százalékkal, 1,3376 dollárra gyengült.
- A dollárindex 99,36-on állt, nem messze a csütörtöki 99,493-es csúcstól, amely december 2. óta a legmagasabb szint.
A stabil munkaerőpiaci körülményekre utaló, egyre több bizonyíték csökkenti egy áprilisi kamatcsökkentés esélyét, miközben a kötvénypiaci szereplők egyre biztosabbak abban, hogy a következő kamatvágás már Powell elnök utódjához köthető júniusban
– mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza.
A piacok jelenleg
- 65 százalék valószínűséggel árazzák, hogy a Federal Reserve áprilisban változatlanul hagyja a kamatokat,
- szemben az egy hónappal korábbi 37 százalékkal – derül ki a CME FedWatch adataiból.
- A júniusi kamattartás esélye is 37,5 százalékra nőtt a múlt havi 17 százalékról.
- A jen 0,1 százalékkal erősödött, 158,48-ra a dollárral szemben, bár nem távolodott el jelentősen a hét elején elért, 159,45-os, 18 havi mélyponttól.
A devizát az a kilátás gyengítette, hogy Japánban már a jövő hónapban előrehozott választásokat tarthatnak. A piac ettől azt várja, hogy megnyílik az út Takaicsi Szanae miniszterelnök kibővített fiskális ösztönzőcsomagjai előtt.
Takaicsi számára az előrehozott választás lehetőséget kínál egy erősebb bel- és külpolitikai felhatalmazás megszerzésére – ugyanakkor a kudarc valószínűleg miniszterelnöksége végét jelentené
– mondta Daniel Hurley, a T. Rowe Price portfóliószakértője.
Magához tért a vérfürdő után az olajpiac
Az olajpiacon az árak a korábbi kereskedési nap meredek esése után magukhoz tértek, miután Trump Iránnal kapcsolatos enyhébb hangvételű megjegyzései csillapították a Teherán elleni esetleges katonai fellépéstől és az olajellátás megszakadásától való félelmeket.
- A Brent határidős jegyzései 0,11 százalékkal, 63,83 dollárra emelkedtek hordónként, miután
- az előző kereskedési napon több mint 4 százalékkal zuhantak.
- Az amerikai WTI nyers olaj ára szintén 0,2 százalékkal, 59,31 dollárra nőtt hordónként,
- a csütörtöki 4,6 százalék esést követően.
- Az azonnali piacon az arany ára 0,16 százalékkal, 4607,50 dollárra csökkent unciánként.