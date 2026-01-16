Szédületes hullámvasúton az olajár, Washington kiegyezett Tajvannal, újra tombol az MI-láz a részvénypiacon

Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, ismét lendületet vett a mesterséges intelligencia (MI) körüli felhajtás. A dollár hathetes csúcs közelében maradt, a kedvező amerikai gazdasági adatok visszafogták a kamatcsökkentési várakozásokat.

Ismét tombol az MI-láz a részvénypiacon / Fotó: Shuhei Yokoyama / The Yomiuri Shimbun via Reuters Connect

Az olajpiac a korábbi veszteségeket emésztgette, a menedékeszköznek számító arany és ezüst ára esett, miután Donald Trump amerikai elnök kiváró álláspontra helyezkedett az iráni zavargásokkal kapcsolatban – korábban beavatkozással fenyegetőzött.

A tajvani csipóriás megnyugtatta a részvénypiacot

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő, legszélesebb indexe 0,5 százalékkal emelkedett, és a korábbi kereskedési napon elért történelmi csúcs közelében mozgott, miután a tajvani csipgyártó, a TSMC kiemelkedő eredményei új életet leheltek az MI-lázba a részvénypiacon.

Az Egyesült Államok és Tajvan csütörtökön kereskedelmi megállapodást kötött, amely számos, a félvezetőipari nagyhatalomhoz köthető exporttermék vámját csökkenti, továbbá új beruházásokat irányít az amerikai technológiai szektorba – ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy feldühíti Kínát.

Éjszaka a technológiai és pénzügyi részvények emelkedése felfelé húzta a Wall Streetet:

a Nasdaq határidős kontraktusai az ázsiai kereskedés során 0,22 százalékkal emelkedtek.

Az S&P 500 határidős jegyzései hasonlóan, 0,15 százalékkal erősödtek.

Tudjuk, hogy továbbra is vannak kételyek a tőkekiadások és általában az MI körüli költekezéssel kapcsolatban, viszont úgy gondolom, hogy a tegnapi TSMC-jelentés meglehetősen szilárd és optimista hangvételű volt, ami egy régóta várt lökést adott azoknak az MI-részvényeknek, amelyek az elmúlt hónapokban nehézségekkel küzdöttek a Wall Streeten

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

„Nem mondanám, hogy felrobbantotta vagy jelentősen felhajtotta őket, de mindenképpen megadta azt a szükséges megnyugtatást, hogy minden továbbra is a tervek szerint halad” – tette hozzá.

A japán Nikkei index 0,42 százalékkal csökkent, részben a jen erősödése miatt, amely visszakorrigált a 18 havi mélypontról.

Az Euro Stoxx 50 határidős jegyzései 0,38 százalékkal estek,

az FTSE határidős kontraktusai 0,18 százalékkal gyengültek, miután az európai részvények csütörtökön történelmi csúcsra emelkedtek.

Legközelebb már Powell utódja vághat kamatot a Fed élén

A devizapiacon a dollár egy hathetes csúcs közelében mozgott, miután több kedvező amerikai makroadat látott napvilágot, köztük olyan adat is, amely szerint

a munkanélküli-segélyért első alkalommal folyamodó amerikaiak száma a várakozásokkal ellentétben csökkent a múlt héten.

Az euró másfél hónapos mélypont közelében stagnált, és 1,1606 dolláron forgott,

a font 0,06 százalékkal, 1,3376 dollárra gyengült.

A dollárindex 99,36-on állt, nem messze a csütörtöki 99,493-es csúcstól, amely december 2. óta a legmagasabb szint.

A stabil munkaerőpiaci körülményekre utaló, egyre több bizonyíték csökkenti egy áprilisi kamatcsökkentés esélyét, miközben a kötvénypiaci szereplők egyre biztosabbak abban, hogy a következő kamatvágás már Powell elnök utódjához köthető júniusban

– mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza.