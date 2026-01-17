Hideg zuhany a családoknak: százezres fűtésszámlát hozna a Tisza Párt rezsipolitikája

A téli hónapokban jelentősen megugrott az energiafogyasztás Magyarországon, ami ismét a rezsicsökkentés kérdését állította a középpontba. Az Origo összeállítása szerint a Tisza Párt az elmúlt időszakban gyakorlatilag minden fórumon támadta és kétségbe vonta a jelenlegi rendszert, miközben az elhúzódó hideg miatt a háztartások országszerte jóval többet fűtenek.

A Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést, a családok fizetnének / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Rekordhideg, rekordfogyasztás – brutális különbségek a számlákon

A közüzemi számlákon minden fogyasztó számára külön sor mutatja, mennyit kellene fizetnie rezsicsökkentés nélkül. Erre sokan csak legyintenek a nyári hónapokban, a mostani, extrém hideg időszakban azonban már egészen más képet mutatnak a számok.

Egy átlagos, mintegy 80 négyzetméteres családi ház esetében a teljes piaci áron számolt gázszámla könnyedén meghaladhatná a havi 100–120 ezer forintot, de ennél is magasabb összeg sem lenne kizárt.

Ennyibe kerülne a fűtés és az áram rezsicsökkentés nélkül

A jelenlegi szabályozás pontosan meghatározza, meddig jár a kedvezményes tarifa. A különbségek azonban drámaiak:

Gáz esetében évi 1729 köbméterig (havonta kb. 144 köbméter) a kedvezményes ár érvényes

– ez köbméterenként nagyjából 102 forint

– ez köbméterenként nagyjából 102 forint Az ezt meghaladó fogyasztásnál már piaci árat kell fizetni

– ez közel 747 forint köbméterenként, vagyis hétszeres szorzó

– ez közel 747 forint köbméterenként, vagyis hétszeres szorzó Villamos energia esetén

– rezsicsökkentett ár: 36 Ft/kWh

– piaci ár: körülbelül 70 Ft/kWh

A számok alapján könnyen kiszámolható, hogy a téli hónapokban milyen mértékben növekednének a háztartások kiadásai a kedvezmények megszűnésével.

„Túl olcsó az energia” – mit mondanak a Tisza Párt politikusai?

A Tisza Párt több vezető politikusa és tanácsadója is nyíltan bírálta a rezsicsökkentést.

Megszólalásaikban rendszeresen az szerepel, hogy a piaci árak jobban tükrözik az energia valódi értékét, és szerintük a kedvezményes rendszer nem ösztönöz takarékosságra. Egyes nyilatkozatokban az is elhangzott, hogy „jobb többet fizetni” az energiáért, mert az közelebb áll a valósághoz.

Ezek az álláspontok összhangban állnak az Európai Bizottság ajánlásaival is, amelyek kifejezetten a rezsicsökkentés és más kedvezményes energiaár-megoldások felszámolását sürgetik. A Tisza Párt európai parlamenti képviselői több alkalommal is támogatták az erre irányuló brüsszeli dokumentumokat.