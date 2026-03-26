Figyelmeztetést adtak ki a tankolásról: pórul jár, aki a benzinkutasra támad

Az üzemanyag-ellátás jelenlegi helyzetében különösen fontos a szabályok betartása és az együttműködés a kutak személyzetével. A mindennapi működés biztonsága és fenntarthatósága közös érdekünk, politikai véleményünktől függetlenül – hangsúlyozta csütörtöki közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület (FBSZ).

Ennek érdekében kérjük mindenki együttműködését a rendszámok kötelező ellenőrzésében, kérjük, tankoláskor legyen mindenkinél ott a forgalmi engedély, mert ez szükséges a védett árra jogosultság igazolásához.

A forgalmi engedély bemutatása nem kötelező, de a rendszám hitelt érdemlő ellenőrzéséhez szükséges, a hatóság által ajánlott, gyors és egyszerű eljárás.

A benzinkúti dolgozók csak a munkájukat végzik, megfenyegetésük vagy bántalmazásuk bűncselekmény

Hangsúlyozták továbbá, hogy

a benzinkutakon dolgozó munkatársak közfeladatot ellátó személyek, akik jogszabályi kötelezettség alapján járnak el, akár szóbeli, akár tettleges megtámadásuk súlyos szabálysértésnek, bűncselekménynek minősül.

Fentieken túl kérnek minden józanul gondolkodó embert, hogy vizsgálja felül üzemanyag-felhasználási szokásait, és tegyen meg mindent a fogyasztás csökkentése érdekében.

Az ország készlete nem végtelen, ha többet veszünk ki, mint teszünk bele, elfogy! Ismertek a finomító nehézségei, a védett árak miatt nincs behozatal: tankoljunk ésszel-tovább tart!

– zárta sorait a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület.

Lecsapott a NAV a benzinkutakra, kiderült, hogy mennyire tartják be a védett árral kapcsolatos szabályozást

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 10-től kiemelten ellenőrizte, hogy a benzinkutak és a telephelyek betartják-e a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályokat. A benzinkutak esetében mintegy 2600 vizsgálatra mindössze 90 jogsértés jutott – közölte az adóhatóság kedden.

A leggyakrabban a (magyar, angol nyelvű) tájékoztatási, illetve a védett ár feltüntetési kötelezettséget mulasztották el. Illegális kannába tankolás miatt a revizorok hét benzinkutat értek tetten.