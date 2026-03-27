Ha jön a Tisza, megy a rezsicsökkentés és a védett árak

Újabb titokra derült fény a Tisza Párt jövőbeni terveit illetően. A részleteket a párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője árulta el.

Újabb titokra derült fény: ha a Tisza jön, a rezsicsökkentés és a védett árak mennek / Fotó: Markovszki / Kapitány István / Facebook

Az elszólás arra enged következtetni, hogy egy esetleges kormányváltás esetén veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, és a bolti árak is elszállhatnak.

Titok volt, de Kapitány István kifecsegte

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő nemrég megosztott egy videót a közösségi oldalán, amelyben Kapitány István, a Tisza szakértője és miniszterjelöltje arról beszél, hogy egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Egész pontosan úgy fogalmazott: „Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni.”

Dömötör reagált az elhangzottakra, és úgy véli,

ha egy Tisza-kormány jön, akkor nem lesz különadó a multiknak, és nem lesznek árstopok, árrésstopok.

A képviselő arra is felhívja a figyelmet, hogy egy ilyen intézkedést mindenki hamar megérezne a pénztárcáján.

Orbán Viktor korábban már figyelmeztetett arra, hogy mivel járna egy ilyen sokkszerű és meggondolatlan intézkedés: „Igazuk van, amikor azt mondják, hogy rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés – ezeknek lőttek” – fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette, hogy ezt a filmet már láthattuk egyszer 2002-ben. Arra is felhívta a figyelmet, hogy akkor is szóltak, hogy ha a szocialisták nyerik a választást, a nagytőke és a pénztőke alakít kormányt, és mindent elvesznek, majd így folytatta:

Az ország fele sajnos nem hallgatott ránk, drágán megfizettük az árát, az egész ország, minden család nyögte nyolc éven át.

Nagy a tét

Mint azt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az év elején részletesen ismertette a kormány 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel összesen 14 956 milliárd forintot vont el, amelyből a magyar embereket támogatta.