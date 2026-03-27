Ha jön a Tisza, megy a rezsicsökkentés és a védett árak
Újabb titokra derült fény a Tisza Párt jövőbeni terveit illetően. A részleteket a párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője árulta el.
Az elszólás arra enged következtetni, hogy egy esetleges kormányváltás esetén veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, és a bolti árak is elszállhatnak.
Titok volt, de Kapitány István kifecsegte
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő nemrég megosztott egy videót a közösségi oldalán, amelyben Kapitány István, a Tisza szakértője és miniszterjelöltje arról beszél, hogy egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Egész pontosan úgy fogalmazott: „Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni.”
Dömötör reagált az elhangzottakra, és úgy véli,
ha egy Tisza-kormány jön, akkor nem lesz különadó a multiknak, és nem lesznek árstopok, árrésstopok.
A képviselő arra is felhívja a figyelmet, hogy egy ilyen intézkedést mindenki hamar megérezne a pénztárcáján.
Orbán Viktor korábban már figyelmeztetett arra, hogy mivel járna egy ilyen sokkszerű és meggondolatlan intézkedés: „Igazuk van, amikor azt mondják, hogy rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés, családtámogatás, otthonteremtés – ezeknek lőttek” – fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette, hogy ezt a filmet már láthattuk egyszer 2002-ben. Arra is felhívta a figyelmet, hogy akkor is szóltak, hogy ha a szocialisták nyerik a választást, a nagytőke és a pénztőke alakít kormányt, és mindent elvesznek, majd így folytatta:
Az ország fele sajnos nem hallgatott ránk, drágán megfizettük az árát, az egész ország, minden család nyögte nyolc éven át.
Nagy a tét
Mint azt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az év elején részletesen ismertette a kormány 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel összesen 14 956 milliárd forintot vont el, amelyből a magyar embereket támogatta.
A miniszter szerint a pontos számok az alábbiak szerint alakultak:
- a pénzügyi intézményektől, bankoktól összesen 10 072 milliárd forintot, idén további 1306 milliárdot,
- az energiavállalatoktól 3164 milliárdot, 2026-ban 189 milliárdot,
- a kiskereskedelmi szektortól pedig 1720 milliárdot, idén további 427 milliárdot vontak, illetve vonnak el.
A befolyó pénzből válhatott valóra az adómentesség, a nyugdíjemelések, valamit az otthonteremtési támogatások – sorolta Orbán Viktor országjárásának törökszentmiklósi állomásán.
A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakossági villany- és gázár az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabb, ám amennyiben Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége. A lakossági gáz- és villanyár ebben az esetben a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedne.
Orbán Viktortól azt is megtudhattuk, hogy míg egy átlagos magyar család éves rezsiköltsége megközelítőleg 250 ezer forint, Csehországban ez közel egymillió, Lengyelországban pedig 900 ezer forintnak megfelelő összeg.
Ha az ukránok el tudják tőlünk zárni az olcsó orosz energiát, akkor nekünk is egymillió forintot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos jövedelem esetében a 12 havi jövedelemből elveszítünk egy havit
− hangsúlyozta a miniszterelnök.
Kapitány terve elhozhatná az ezerforintos benzint
Érdemes megfontolni mit eredményezne, ha Kapitány István logikája mentén megszűnne az üzemanyagokra vonatkozó védett ár, valamint egyidejűleg az olcsó orosz energiáról is leválna Magyarország. Az elszabaduló piaci folyamatokat akár az ezerforintos szint környékére is lökhetnék a benzinárakat − mutat rá a Mandiner újságírója.