Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
versenyképesség
tőke
nemzetközi befektető
alulfinanszírozottság
Egyesült Államok
techóriás
mesterséges intelligencia
Kína
Európai Unió

MI-buborék? Európában nem kell ettől tartani: ezermilliárdos befektetések hiányoznak, hogy utolérjék a világ többi részét

A versenyben már nem a kutatás, hanem a finanszírozás dönti el, ki marad talpon. Az elkövetkező öt évben mintegy 3000 milliárd eurót kellene beruházni a digitális és energetikai infrastruktúrába, hogy az európai mesterséges intelligencia utolérhesse riválisait.
VG
2026.01.24., 13:51
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Brüsszel mesterséges intelligenciára, adatközpontokra és energiára épített ambíciói nem technológiai, hanem pénzügyi akadályba ütköznek; a kontinensen egyszerűen nincs elég hosszú távra elkötelezhető tőke ahhoz, hogy ekkora infrastruktúrát fel lehessen húzni. Emiatt pedig az Egyesült Államok és Kína is a porban hagyja az EU technológiai szektorát.

Ai,,Artificial,Intelligence,Concept.,Typhoon,Of,Hundreds,Usd,Dollars,Banknotes. mesterséges intelligencia
Az elkövetkező öt évben mintegy 3000 milliárd eurót kellene beruházni a digitális és energetikai infrastruktúrába, hogy az európai mesterséges intelligencia utolérhesse riválisait / Fotó: TSViPhoto / Shutterstock

Pénzhiány nyomja az európai mesterséges intelligenciát

Európa előtt óriási feladat áll: az uniós becslések szerint a következő öt évben nagyjából 3000 milliárd eurót kellene digitális és energia-infrastruktúrára költeni – még a védelmi és nemzetbiztonsági kiadások előtt. Ekkora összeg előteremtése csak akkor lehetséges, ha a pénzügyi rendszer minden szereplője beszáll: bankok, kötvénypiacok, kormányok, intézményi és magántőke-befektetők egyaránt.

A kényelmetlen alaphelyzet azonban az, hogy Európa lemaradása az Egyesült Államokhoz képest tovább nő. Bár vannak biztató jelek – például a magánhitelezési alapok térnyerése, a szabályozás óvatos újragondolása és a nemzetközi befektetők visszatérése –, ezek egyelőre nem elegendők a fordulathoz. 

Tavaly ugyan 40 százalékkal nőtt a magánhitelalapok forrásgyűjtése Európában, de a tőke mélysége továbbra is elmarad az amerikai szinttől.

A gond nem a megtakarítások hiánya. A probléma a pénzügyi „vízvezetékrendszerben”, a bürokratikus szabályozásban és a kockázatvállalási hajlandóságban van.

Az európai bankok évtizedek óta nem voltak ilyen erős helyzetben, mégsem alkalmasak nagyon hosszú lejáratú projektek finanszírozására. A biztosítók mozgásterét szigorú szabályok korlátozzák, az értékpapírosítási piac gyenge, a kötvénypiac és a projektfinanszírozás pedig önmagában kevés.

A finanszírozási dugó leglátványosabban az adatközpontok értékpapírosításában látszik:

  • az Egyesült Államokban 2018 óta 63,6 milliárd dollárnyi adatközpont-adósságot csomagoltak át befektethető értékpapírrá, ebből 27 milliárdot csak 2025-ben;
  • ezzel szemben az Európai Unió mindössze 800 millió dollárig jutott.

S miközben az amerikai befektetők 2026-ban már az adatközpontokat várják a legnagyobb új kibocsátási forrásnak, Európa még csak az elején tart.

Ennek egyik kulcsnoka a Solvency II biztosítási szabályozás, amely 2016 óta gyakorlatilag elzárja a biztosítókat az értékpapírosított eszközöktől. Az európai életbiztosítók portfóliójuknak csupán 0,4 százalékát tartják ilyen formában, szemben az amerikai biztosítók 17 százalékával. A jó szándékú szabályozás mellékhatása, hogy Európa legnagyobb, hosszú távon gondolkodó tőkeforrása alig vehet részt az infrastruktúra-finanszírozásban.

Hűtőgépekből kiszerelt chipek? Nem hiszi el Európa, mit művel Oroszország: önvezető metrók, hajók, robotfutárok – így „vérzett ki” Putyin

A fővárosban már tesztelik a sofőr nélküli metrót, készülnek az önjáró hajók, és ezrével dolgoznak a futárrobotok. Miközben a Nyugat Oroszország technológiai elszigeteléséről beszél, Moszkva sorra indítja autonóm fejlesztéseit.

Brüsszelben már megindult a szabályok felülvizsgálata, és több tagállam nagyobb rugalmasságot sürget az energiaátmenet és a digitális beruházások finanszírozására. Azonban a Financial Times számításai szerint a jelenlegi javaslatok még messze nem fedik le azt a tőkét, amelyre Európának valójában szüksége lenne.

Egyre biztosabb, hogy a magánhitelszektor nélkül nem lesz megoldás. A nagy alapkezelők már elfordulnak a középvállalati és kivásárlási hitelektől, és adatközpontok, villamos hálózatok, megújuló energiás projektek felé mennek. Ebben amerikai biztosítók is kulcsszereplők, amelyek hosszú lejáratú, stabil hozamot keresnek.

Közben csendben átalakul Európa infrastruktúra-finanszírozási modellje: bankok és magánhitelalapok egyre gyakrabban dolgoznak együtt, megosztva a kockázatot. A bankok emellett igyekeznek felszabadítani mérlegeiket: az európai eszközalapú hitelezés mintegy 5000 milliárd eurós piac, amelynek több mint háromnegyede még mindig banki mérlegeken ül, pedig sok elem jól illeszkedne befektetői portfóliókba.

A kockázat elkerülhetetlen. Több ezer milliárd eurót nem lehet balesetek nélkül kihelyezni. De ha a kitettségek széles befektetői körben oszlanak meg, az kevésbé veszélyes, mint ha minden teher a bankoknál maradna. 

Az alternatíva pedig még rosszabb: az elmaradó beruházások tovább fékezik a növekedést. Ahogy Ana Botín fogalmazott: Európa legnagyobb pénzügyi stabilitási kockázata ma az alacsony növekedés.

Ha Európa komolyan gondolja AI-, energia- és iparpolitikai céljait, mélyebb és működőképesebb tőkepiacokra van szüksége. Azok számára, akik képesek hosszú távra tőkét adni, ígéretes lehetőség nyílik: részt venni Európa pénzügyi infrastruktúrájának nagy átalakításában – és tartós hozamot keresni rajta.

Ezért néz ki minden app ugyanúgy: végtelen tartalmak, reklámtenger és dopaminfüggőség – a válasz a pszichológiában rejlik

A hangsúly nem a szolgáltatáson, hanem a felhasználó figyelmének maximalizálásán van. A modern appgazdaság központi logikája az addiktív használat, s mivel egyik techóriás sem akar szembemenni a már kipróbált trükkökkel, a közösségi médiaplatformokat és az alkalmazásokat egyre nehezebben lehet megkülönböztetni egymástól.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
928 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
védelmi terv

Megjelent a biztonsági stratégia: a Pentagonban finoman megsúgták, mit csinálnak a renitens partnereikkel – Grönland külön passzust kapott, nincs mit félreérteni

Amerika mindenek felett áll, a nagyhatalom érdekei nem sérülhetnek egyetlen szövetséges miatt sem, és ezt az elvet érvényesíteni is fogja Washington – derül ki egy friss, a védelmi stratégiáról szóló dokumentumból.
15 perc
Szerbia

Elszólta magát Orbán Viktor Washingtonról? - ennél sokkal többről van szó, a sorok között kell olvasni

A hosszan tartható rezsicsökkentéssel, az amerikai energetikai szankciók alól való mentesüléssel és a hazánkat védő pénzügyi hálóval emelte egy ligába a NIS-megvételét szombaton Orbán Viktor.
2 perc
tőke

MI-buborék? Európában nem kell ettől tartani: ezermilliárdos befektetések hiányoznak, hogy utolérjék a világ többi részét

A versenyben már nem a kutatás, hanem a finanszírozás dönti el, ki marad talpon.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu