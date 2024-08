A Disney valódi hullámvasútja: a látogatottság visszaesett, a jegyárak egyre csak nőnek

A Disney nagy bizalommal fordul az élményparkjai felé, viszont most úgy tűnik, hogy az eddig biztonságosnak tűnő ágazaton is megjelentek a repedések: a jegyárak egyre csak nőnek, a látogatottság viszont csökken. A Disney nagy bővülést jelentett be az élményparkok terén, viszont, ha nem kezdenek el gyorsan látványos bevételt produkálni, akkor bajban lehet az ágazat.