Deviza
EUR/HUF385.95 +0.62% USD/HUF333.56 +0.47% GBP/HUF438.4 +0.26% CHF/HUF415.97 +0.92% PLN/HUF91.25 +0.75% RON/HUF75.91 +0.61% CZK/HUF15.89 +0.61% EUR/HUF385.95 +0.62% USD/HUF333.56 +0.47% GBP/HUF438.4 +0.26% CHF/HUF415.97 +0.92% PLN/HUF91.25 +0.75% RON/HUF75.91 +0.61% CZK/HUF15.89 +0.61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,743.91 -1.01% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,002 +1.07% OTP31,790 -3.24% RICHTER9,875 +1.52% OPUS530 +0.75% ANY6,980 -1.15% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,426.07 -0.19% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,335.55 -0.12% BUX106,743.91 -1.01% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,002 +1.07% OTP31,790 -3.24% RICHTER9,875 +1.52% OPUS530 +0.75% ANY6,980 -1.15% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,426.07 -0.19% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,335.55 -0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
márka
étterem
Wendy ' s

Több száz éttermet zár be, de Magyarországra feni a fogát az amerikai gyorsétteremlánc

Az újabb bezárások a mintegy 240 Wendy’s étterem 2024-es bezárását követik. Az amerikai gyorsétteremlánc azonban több évtized után visszatérne Magyarországra.
VG
2025.11.11., 10:42

A Wendy’s azt tervezi, hogy a következő hónapokban több száz amerikai éttermet zár be, hogy növelje profitját és vonzóbbá tegye megmaradt üzleteit – írja a New York Post.

Wendy's Több száz éttermet zár be a Magyarországra készülő amerikai gyorsítóteremlánc
 Wendy’s: több száz éttermet zár be a Magyarországra készülő amerikai gyorsétteremlánc / Fotó: NurPhoto / AFP

A lánc egy befektetőkkel tartott telefonkonferencián bejelentette, hogy az idei év negyedik negyedévében tervezi megkezdeni az éttermei bezárását. Az amerikai üzleteinek „közepes egy számjegyű százalékát” várhatóan érinti majd a bezárás, de további részleteket nem közölt.

A Wendy’s a harmadik negyedévet 6011 amerikai étteremmel zárta. Ha ezeknek az 5 százalékát érinti a bezárás, akkor mintegy 300 étteremre kerülhet lakat.

Az újabb bezárások 240 amerikai Wendy’s étterem tavalyi megszűnését követik. A gyorsétteremlánc akkoriban azt nyilatkozta, hogy az 55 éves cég számos étterme egyszerűen elavult.

Ken Cook, a Wendy’s ideiglenes vezérigazgatója pénteken úgy vélekedett, hogy a pénzügyi vagy ügyfélszolgálati szempontból alulteljesítő helyszínek bezárása segíteni fog a megmaradt amerikai éttermek forgalmának és jövedelmezőségének javításában.

„Ha megnézzük a mai rendszert, vannak olyan éttermek, amelyek nem emelik a márka értékét, 

és hátrányosan érintik a franchise-partnerek pénzügyi teljesítményét. A cél az, hogy ezeket az éttermeket kezeljük és helyrehozzuk” – mondta Cook. Azt is hozzáfűzte, hogy bizonyos esetekben fejlesztéseket hajtanak végre a nehézségekkel küzdő üzletekben, beleértve a technológia vagy a berendezések bővítését. Más esetekben a tulajdonjogot egy másik üzemeltetőre ruházzák át vagy bezárják az éttermet.

Cook szerint az 5 és 8 dolláros (körülbelül 1600-2600 forint forint) menüajánlatok – melyeket a McDonald’s is megduplázott  – segítettek némi forgalmat generálni az amerikai üzleteikben. A Wendy’s azonban nem igazán tud új vásárlókat becsábítani, ezért a vállalat azt tervezi, hogy marketingjét az értékére és az összetevők frissességére helyezi át.

A Wendy részvényei múlt pénteken 7 százalékot estek. Hétfőn a délutáni kereskedésben 5 százalékkal mérséklődtek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több amerikai gyorsétteremlánc érkezik Magyarországra, a többi között 23 évvel a távozása után visszatérne a Wendy’s is

A vállalat franchise-hálózatban működik, az éttermek mintegy 95 százaléka franchise-partnerek kezében van. Ez az arány a 2000-es években még 75–80 százalék között mozgott. Magyarországról 2002-ben távoztak.

Az amerikai Popeyes csirkés gyorsétteremlánc több hete nyitotta meg első budapesti egységét. A nyitónapon hosszú sorban álltak a vendégek, de az elmúlt napokban is csak sorban állás után lehetett az étteremből rendelni.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Bulgária

Amit Magyarország elkerült: Bulgária rettegve készül a szankciókra, alig van üzemanyag-tartaléka

A Lukoilé a legnagyobb bolgár finomító.
7 perc
ajándék

Kiderült, mennyit tervezünk idén költeni karácsonykor – a magyarok fele már novemberben megveszi az ajándékot

Így költünk az idén az ünnepekkor.
9 perc
drón

Orosz-ukrán háború: Moszkva döntő csapásra készülhet, mindent bevetnek

Szintet váltott Moszkva; a kisebb drónok helyett immár gyorsabb, pontosabb és persze drágább Iszkander rakétákkal támadják Ukrajnát.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu