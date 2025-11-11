Több száz éttermet zár be, de Magyarországra feni a fogát az amerikai gyorsétteremlánc

A Wendy’s azt tervezi, hogy a következő hónapokban több száz amerikai éttermet zár be, hogy növelje profitját és vonzóbbá tegye megmaradt üzleteit – írja a New York Post.

Wendy’s: több száz éttermet zár be a Magyarországra készülő amerikai gyorsétteremlánc / Fotó: NurPhoto / AFP

A lánc egy befektetőkkel tartott telefonkonferencián bejelentette, hogy az idei év negyedik negyedévében tervezi megkezdeni az éttermei bezárását. Az amerikai üzleteinek „közepes egy számjegyű százalékát” várhatóan érinti majd a bezárás, de további részleteket nem közölt.

A Wendy’s a harmadik negyedévet 6011 amerikai étteremmel zárta. Ha ezeknek az 5 százalékát érinti a bezárás, akkor mintegy 300 étteremre kerülhet lakat.

Az újabb bezárások 240 amerikai Wendy’s étterem tavalyi megszűnését követik. A gyorsétteremlánc akkoriban azt nyilatkozta, hogy az 55 éves cég számos étterme egyszerűen elavult.

Ken Cook, a Wendy’s ideiglenes vezérigazgatója pénteken úgy vélekedett, hogy a pénzügyi vagy ügyfélszolgálati szempontból alulteljesítő helyszínek bezárása segíteni fog a megmaradt amerikai éttermek forgalmának és jövedelmezőségének javításában.

„Ha megnézzük a mai rendszert, vannak olyan éttermek, amelyek nem emelik a márka értékét,

és hátrányosan érintik a franchise-partnerek pénzügyi teljesítményét. A cél az, hogy ezeket az éttermeket kezeljük és helyrehozzuk” – mondta Cook. Azt is hozzáfűzte, hogy bizonyos esetekben fejlesztéseket hajtanak végre a nehézségekkel küzdő üzletekben, beleértve a technológia vagy a berendezések bővítését. Más esetekben a tulajdonjogot egy másik üzemeltetőre ruházzák át vagy bezárják az éttermet.

Cook szerint az 5 és 8 dolláros (körülbelül 1600-2600 forint forint) menüajánlatok – melyeket a McDonald’s is megduplázott – segítettek némi forgalmat generálni az amerikai üzleteikben. A Wendy’s azonban nem igazán tud új vásárlókat becsábítani, ezért a vállalat azt tervezi, hogy marketingjét az értékére és az összetevők frissességére helyezi át.

A Wendy részvényei múlt pénteken 7 százalékot estek. Hétfőn a délutáni kereskedésben 5 százalékkal mérséklődtek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több amerikai gyorsétteremlánc érkezik Magyarországra, a többi között 23 évvel a távozása után visszatérne a Wendy’s is.