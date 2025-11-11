Több száz éttermet zár be, de Magyarországra feni a fogát az amerikai gyorsétteremlánc

A Wendy’s azt tervezi, hogy a következő hónapokban több száz amerikai éttermet zár be, hogy növelje profitját és vonzóbbá tegye megmaradt üzleteit – írja a New York Post.
A lánc egy befektetőkkel tartott telefonkonferencián bejelentette, hogy az idei év negyedik negyedévében tervezi megkezdeni az éttermei bezárását. Az amerikai üzleteinek „közepes egy számjegyű százalékát” várhatóan érinti majd a bezárás, de további részleteket nem közölt.
A Wendy’s a harmadik negyedévet 6011 amerikai étteremmel zárta. Ha ezeknek az 5 százalékát érinti a bezárás, akkor mintegy 300 étteremre kerülhet lakat.
Az újabb bezárások 240 amerikai Wendy’s étterem tavalyi megszűnését követik. A gyorsétteremlánc akkoriban azt nyilatkozta, hogy az 55 éves cég számos étterme egyszerűen elavult.
Ken Cook, a Wendy’s ideiglenes vezérigazgatója pénteken úgy vélekedett, hogy a pénzügyi vagy ügyfélszolgálati szempontból alulteljesítő helyszínek bezárása segíteni fog a megmaradt amerikai éttermek forgalmának és jövedelmezőségének javításában.
„Ha megnézzük a mai rendszert, vannak olyan éttermek, amelyek nem emelik a márka értékét,
és hátrányosan érintik a franchise-partnerek pénzügyi teljesítményét. A cél az, hogy ezeket az éttermeket kezeljük és helyrehozzuk” – mondta Cook. Azt is hozzáfűzte, hogy bizonyos esetekben fejlesztéseket hajtanak végre a nehézségekkel küzdő üzletekben, beleértve a technológia vagy a berendezések bővítését. Más esetekben a tulajdonjogot egy másik üzemeltetőre ruházzák át vagy bezárják az éttermet.
Cook szerint az 5 és 8 dolláros (körülbelül 1600-2600 forint forint) menüajánlatok – melyeket a McDonald’s is megduplázott – segítettek némi forgalmat generálni az amerikai üzleteikben. A Wendy’s azonban nem igazán tud új vásárlókat becsábítani, ezért a vállalat azt tervezi, hogy marketingjét az értékére és az összetevők frissességére helyezi át.
A Wendy részvényei múlt pénteken 7 százalékot estek. Hétfőn a délutáni kereskedésben 5 százalékkal mérséklődtek.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több amerikai gyorsétteremlánc érkezik Magyarországra, a többi között 23 évvel a távozása után visszatérne a Wendy’s is.
A vállalat franchise-hálózatban működik, az éttermek mintegy 95 százaléka franchise-partnerek kezében van. Ez az arány a 2000-es években még 75–80 százalék között mozgott. Magyarországról 2002-ben távoztak.
Az amerikai Popeyes csirkés gyorsétteremlánc több hete nyitotta meg első budapesti egységét. A nyitónapon hosszú sorban álltak a vendégek, de az elmúlt napokban is csak sorban állás után lehetett az étteremből rendelni.