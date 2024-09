Milliárdos lett Selena Gomez – kozmetikai márkája tarol

Először szerepel a dollármilliárdosok listáján Selena Gomez, akinek a vagyona oroszlánrésze nem színészi vagy énekesnői karrierjéből származik, hanem saját szépségipari márkáján, a Rare Beauty Brandsban meglévő részesedéséből.

Fotó: AFP

A karrierjét a Disney Channelen kezdő színész-énekesnő vagyonát a Bloomberg Billionaires Index 1,3 milliárd dollárra teszi, amiből 1,1 milliárd dollárt ér a Rare Beauty részesedése, amit 2020-ban alapított, mint elérhető árú kozmetikumokat áruló márkát. A vagyona becslésekor a Bloomberg azzal számolt, hogy a tavaly már 350 millió dolláros bevételt elkönyvelő vállalkozásban Selena Gomez alapítóként megőrizte a többségi, tehát legalább 51 százalékos tulajdonrészt.

Nem a film és nem is az éneklés tette milliárdossá Selena Gomezt

Ez valószínűleg így is van, hiszen a Rare Beautynak mindössze kettő ismert külső befektetője van, a Nikki Eslami féle New Theory Ventures, és a cég vezérigazgatója, Scott Friedman, aki korábban a Nyx Cosmetics nevű márkát vezette, majd adta el 500 millió dollárért a L’Orealnak 2014-ben. Márciusban egyébként felröppent a pletyka, hogy Selena Gomez cége is eladó, akkor 2 milliárd dolláros vételárról szóltak a hírek, de a popsztár később cáfolta, hogy megválna a vállalkozástól.

A vállalat sikerében persze nagy szerepet játszott Selena Gomez hírneve is, hiszen a híresség 424 millió követőt gyűjtött össze az Instagramon, aminél csak Cristiano Ronaldo és Lionel Messi rendelkezik több követővel.

A 32 évesen az egyik legfiatalabb maga erejéből milliárdossá vált énekesnő a kozmetikumait maga is hirdette a közösségi médiában, ami elég nagy reklámértékkel bír, hiszen különböző márkák dollár tízmilliókat fizettek azért, hogy a reklámarcuk legyen. A Puma például 2017-ben egy kétéves szerződésért 30 millió dollárt adott neki, de volt 10 millió dollárra rúgó szerződése a Louis Vuittonnal és a Coach nevű márkával is.

Már tinédzserként is több millió dollárt keresett

De már 2007 és 2012 között 3 millió dollárt keresett a Disney Channelön színésznőként és zenei karrierje is jól jövedelmezett, igaz, utoljára 2016-ban turnézott. Barátnőjével, Taylor Swifttel ellentétben azonban ő nem szerzője, csak előadója a dalainak, így a különböző zenei bevételek vagyonnak csak apró részét teszik ki, noha

legutóbbi turnéja így is több mint 30 millió dolláros jegyeladásokat produkált.

A felvállaltan bipoláris zavarral küzdő énekesnő a Rare Beauty bevételeinek 1 százalékát a mentális egészséggel foglalkozó jótékonysági szervezet, a Rare Beauty Impact Fund kapja, de ez csak növeli az eladásokat. Ugyanakkor Wondermind néven mentális egészséggel foglalkozó startupot is indított, ám manapság főként a Hulu-n látható Gyilkos a házban című sorozatban való szereplése köti le az idejét.