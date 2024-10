Jövedelmező a bosszú a filmstúdióknak

Ezek lehetnek az év legnagyobb kasszasikerei a hazai mozikban – tarolnak a folytatások

A magyar nézők 2024-ben a Dűne folytatását várják a legjobban a mozikban. A Magyar Filmadatbázis nyilvánosságra hozott adatai szerint az összes top 10 film franchise vagy folytatás, közülük három is képregény adaptáció – Deadpool, Joker és Venom –, és két olyan kultfilm – Beetlejuice és Gladiátor – is szerepel a listán, amely több évtized után kap most folytatást.